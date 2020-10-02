Пожежі на Луганщині: семеро людей загинули, четверо - зникли безвісти, 18 - госпіталізовано, - поліція

Семеро людей загинули внаслідок масштабних пожеж у лісових масивах Луганській області, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляється на сайті обласної поліції станом на 15.00 п'ятниці, передає Цензор.НЕТ.

"Інформація щодо постраждалих осіб

18 людей госпіталізовано.

Загинуло – 7 осіб:

- 1950 р.н. чоловік доставлений з с. Сиротине (отруєння чадним газом)

- 1941 р.н. жінка – с. Воронове (токсична дія оксиду вуглецю)

- 1963 р.н. чоловік - с. Метьолкіно (розрив м’язів серця)

- 1958 р.н. чоловік – с. Сиротине (токсична дія оксиду вуглецю)

- 1953 р.н. чоловік - с. Воронове (більше 90% опіків)

- 1974 р.н. чоловік – лісник (інфаркт)

- 1936 р.н. жінка – с. Муратове (інсульт)

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Вважаються безвісно зниклими – 4 особи:

- Андрієва Наталія Вікторівна, 25.01.1964 р.н., мешкала за адресою: с. Сиротине, вул. Дружби, 54а;

- Шушулкова Валентина Федорівна, 13.01.1938 р.н., смт. Воронове, провулок Піщаний, 5 (лежача після 3 інсультів, мешкала одна);

- Помещик Світлана Архіпівна, 14.02.1947 р.н., с. Сиротине вул. Пушкіна, 27 (погано пересувавалась, жила з сусідами, родичів не мала, після того як сусіди повернулись після евакуації сім’ї за майном та за нею на місті вже все горіло);

- Чумак Любов Володимирівна, 03.08.1956 р.н., смт. Воронове, вул. Сонячна, 26. (мешкала с чоловіком, поки чоловік порався з транспортним засобом в гаражі, зайшла в будівлю за документами та пропала).

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Протягом 01 жовтня проведено 73 огляди домоволодінь та місцевості, допитано та визнано потерпілими 50 осіб, допитано у якості свідків – 16 осіб, загалом виявлено пошкодження 550 домоволодінь, 136 господарчих споруд, 12 транспортних засобів, загибель 3 голів худоби.

Перекрито дорожній рух:

- у населеному пункті Нижньо Ольхове Станично-Луганського району

- до смт. Станиця Луганська

- у напрямку с. Боровеньки-Сєвєродонецьк.

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