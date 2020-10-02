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Понад 25 тис. гектарів лісу Україна втратила цього року через пожежі, - Шмигаль
Україна втратила фактично великий лісгосп через пожежі цього року.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Луганщині, передає Цензор.НЕТ.
"Всього цифра постраждалих площ в Україні від лісових пожеж цьогоріч – понад 25 тис. гектарів", - підкреслив Шмигаль.
За словами глави уряду, Україна втратила фактично великий лісгосп через пожежі.
"Це та причина, яка змушує нас розробити стратегію і визначати засоби для того, щоб унеможливити такі пожежі. Держлісагентство має доручення негайно взятися за розробку такого документа", - додав Шмигаль.
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