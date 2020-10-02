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Новини Пожежі в Україні
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Понад 25 тис. гектарів лісу Україна втратила цього року через пожежі, - Шмигаль

Понад 25 тис. гектарів лісу Україна втратила цього року через пожежі, - Шмигаль

Україна втратила фактично великий лісгосп через пожежі цього року.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Луганщині, передає Цензор.НЕТ.

"Всього цифра постраждалих площ в Україні від лісових пожеж цьогоріч – понад 25 тис. гектарів", - підкреслив Шмигаль.

За словами глави уряду, Україна втратила фактично великий лісгосп через пожежі.

"Це та причина, яка змушує нас розробити стратегію і визначати засоби для того, щоб унеможливити такі пожежі. Держлісагентство має доручення негайно взятися за розробку такого документа", - додав Шмигаль.

Читайте: Площа пожежі на Луганщині перевищила 13 тис. гектарів, 32 населені пункти під загрозою, - ДСНС

Автор: 

ліс (770) пожежа (4351) Шмигаль Денис (4643) Луганська область (4892)


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02.10.2020 11:22 Відповісти
Просто клован бедоносец при власте это горе в державе
Как гласит народная мудрость: "Лучше дочь проститутка, чем сын зеленский"
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02.10.2020 11:23 Відповісти
зате не дали вирубати і вивезти до європи...як і обіцяв 1,5 роки тому кандидатом нинішній переможець виборчих президентських перегонів
отже, дотримався обіцянок
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02.10.2020 11:32 Відповісти
Так їх навмисне і палять бариги щоб потім вирубати, типу не пропадать же добру і вивезти до ЄС. .
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02.10.2020 13:55 Відповісти
Более 25 тыс. гектаров леса Украина потеряла в этом году из-за пожаров, - Шмыгаль -- в этом году ? Порошенко виноват ? Или слава дэбилной власти ЗЕ и слава зебилам что за неё голосовали ?
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02.10.2020 11:50 Відповісти
Если у власти в Украини одни евреи , то почему в Украине не может сгорать по 25 000 гектаров лесе ? Где логика ?
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02.10.2020 11:52 Відповісти
вигорівший український ліс втратив преЗедент, який покривав правду про підпали і провокації окупаційних військ. В процесі навмисного підпалу російських окупаційних військ сухої трави і лісів в сірій зоні і вздовж всієї лінії розмежування втрачено багато людських життів, як військових, так і цивільних, знищено військове і майно громадян, що там проживали. Знищена інфраструктура, для відбудови якої прийдеться витратити великі бюджетні, а значить людські гроші. Де скакуни і патрійоти від нацсук і Швабоди? Чому ще не запитали у винних? Виходить, що ваші партії і рухи під прикриттям націанальних гасел зроблені за московські гроші виключно для боротьби з проукраїнським президентом?
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02.10.2020 12:19 Відповісти
Зеленський так і сказав ми навчились гасити пожежі. А при тренуваннях мабуть спалили 25000 га лісів.
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02.10.2020 13:53 Відповісти
 
 