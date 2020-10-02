Площа пожежі на Луганщині перевищила 13 тис. гектарів, 32 населені пункти під загрозою, - ДСНС

Через пожежі в Луганській області вже вигоріло понад 13 тисяч гектарів. Вогонь загрожує 32 містах і селам.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом 30 вересня та 1 жовтня вздовж лінії розмежування виникло 8 масштабних осередків лісових пожеж, з яких 1 осередок між населеними пунктами Байдівка та Половинкине Старобільського району о 12 год. 30 хв. 1 жовтня ліквідовано", - розповіли в ДСНС.

За словами рятувальників, найскладніша обстановка склалася від Станиці Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 32 населених пунктів (Болотинне, Станиця-Луганська, Вільхова, Малинове, Піщане, Нижньотепле, Артема, Геївка, Лобачеве, Трьохізбенка, Кряківка, Капітанове, Муратове, Осколонівка, Боброве, Борівське, Боровеньки, Смолянінове, Олександрівка, Пурдовка, Гаврилівка, Попасна, Катеринівка, СтарийАйдар, Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Сєверодонецьк, Байдівка, Половинкине, Запорізьке, Чмирівка).

Всього до гасіння залучено 2557 осіб та 264 од. техніки, з них від ДСНС 687 рятувальників особового складу та 158 од. техніки (із Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей).

Окремо в ДСНС зауважили, що в ліквідації пожежі задіяно 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти Мі-8, якими тільки протягом 1 жовтня скинули 246 тонн води.

Роботи проводяться в цілодобовому режимі на всіх 7 основних осередках пожеж. Гасіння пожеж ускладнюється надзвичайно складними погодними умовами (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період), унаслідок чого вогонь швидко розповсюджується на значні площі.

Станом на 19:00 1 жовтня повідомлялося про 11 загиблих і 17 госпіталізованих.

Також читайте: Уряд готовий виділити кошти для допомоги постраждалим від пожеж на Луганщині, щойно ОДА надасть розрахунки, - Шмигаль

Причини загоряння лісових масивів і житлових будинків у прилеглих населених пунктах встановлюються в рамках семи кримінальних проваджень. Попередня правова кваліфікація - порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі та інші тяжкі наслідки (ч.1, 2 ст.270 Кримінального кодексу України).

Слідство перевіряє всі версії виникнення масштабних пожеж в Луганській області, основні з них - це обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної території Луганської області, умисний підпал, самозаймання трави і лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.