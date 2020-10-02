Площа пожежі на Луганщині перевищила 13 тис. гектарів, 32 населені пункти під загрозою, - ДСНС
Через пожежі в Луганській області вже вигоріло понад 13 тисяч гектарів. Вогонь загрожує 32 містах і селам.
Про це повідомили в пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом 30 вересня та 1 жовтня вздовж лінії розмежування виникло 8 масштабних осередків лісових пожеж, з яких 1 осередок між населеними пунктами Байдівка та Половинкине Старобільського району о 12 год. 30 хв. 1 жовтня ліквідовано", - розповіли в ДСНС.
За словами рятувальників, найскладніша обстановка склалася від Станиці Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 32 населених пунктів (Болотинне, Станиця-Луганська, Вільхова, Малинове, Піщане, Нижньотепле, Артема, Геївка, Лобачеве, Трьохізбенка, Кряківка, Капітанове, Муратове, Осколонівка, Боброве, Борівське, Боровеньки, Смолянінове, Олександрівка, Пурдовка, Гаврилівка, Попасна, Катеринівка, СтарийАйдар, Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Сєверодонецьк, Байдівка, Половинкине, Запорізьке, Чмирівка).
Всього до гасіння залучено 2557 осіб та 264 од. техніки, з них від ДСНС 687 рятувальників особового складу та 158 од. техніки (із Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей).
Окремо в ДСНС зауважили, що в ліквідації пожежі задіяно 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти Мі-8, якими тільки протягом 1 жовтня скинули 246 тонн води.
Роботи проводяться в цілодобовому режимі на всіх 7 основних осередках пожеж. Гасіння пожеж ускладнюється надзвичайно складними погодними умовами (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період), унаслідок чого вогонь швидко розповсюджується на значні площі.
Станом на 19:00 1 жовтня повідомлялося про 11 загиблих і 17 госпіталізованих.
Причини загоряння лісових масивів і житлових будинків у прилеглих населених пунктах встановлюються в рамках семи кримінальних проваджень. Попередня правова кваліфікація - порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі та інші тяжкі наслідки (ч.1, 2 ст.270 Кримінального кодексу України).
Слідство перевіряє всі версії виникнення масштабних пожеж в Луганській області, основні з них - це обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної території Луганської області, умисний підпал, самозаймання трави і лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.
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"ПЕРЕМИР`Я" ПО-ЗЕЛЕНСЬКОМУ.
Окупанти свідомо та цілеспрямовано спричинили масштабні пожежі на Луганщині, які забрали життя вже 9 людей, ще 12 опинились в лікарні.
Ворог безперешкодно використав на різних ділянка трасуючі кулі для підпалу сухостою.
Через складні погодні умови, пожежа вже охопила 85 гектарів підконтрольних Україні територій та змусила близько 1000 людей покинути свої домівки.
Фактично, окупанти вбили 9 українців, бо через Зеленського армія не має можливості захищати мирне населення:
- заборонена розвідка на передовій, тому неможливо зупиняти диверсійні групи;
- заборонене снайперське прикриття, без якого терористи спокійно використовують трасуючі кулі прямо на лінії фронту;
- заборонено відкривати вогонь для придушення провокацій.
Відповідальність за катастрофічну пожежу в Луганській області і за загиблих в ній Зермак ділить з російськими окупантами - це ціна фейкового перемир'я.
Via ТК Зелені чоловічки.
Мабуть -
"Негайно заборонити *********** найминцям (торгівельним партнерам) запалювати ліс вздовж лінії зіткнення"
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Пожежі на Луганщині: вітер поривами до 40 м/с (понад 140 км/год) дув з південного сходу, з боку лінії розмежування - що відповідає заявам ООС про трасуючі кулі з боку окупантів як причину загоряння.
Карта дня. Де горить Луганщина.
https://texty.org.ua/fragments/102001/karta-dnya-de-horyt-luhanshyna/
так шо, адептка свино-поросят- гуглонить, расширте свий кругозир и штампуйтэ крутишэ...)))
Господи Всемогутній
«доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?».
Цитата з останньої Книги Біблії - Апокаліпсис 6-й розділ 10 текст, виданої з благословення горілчаного і тютюнового олігарха патріарха рпц мп Кирила Гундяєва.
Не залишь без покарання російських військових міністра нападу РФ Сергія Кунжутовіча Шойгу та «ЧВК» Вагнера і з членів їх родин за всю кров людську, пролиту ними в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Криму, на Донбасі, в Ливії та в Сирії. Почуй нас, Боже, Спасителю наш і вислухай голос благання християн України. Амінь!