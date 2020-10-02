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Новини Пожежі в Україні
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Площа пожежі на Луганщині перевищила 13 тис. гектарів, 32 населені пункти під загрозою, - ДСНС

Площа пожежі на Луганщині перевищила 13 тис. гектарів, 32 населені пункти під загрозою, - ДСНС

Через пожежі в Луганській області вже вигоріло понад 13 тисяч гектарів. Вогонь загрожує 32 містах і селам.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом 30 вересня та 1 жовтня вздовж лінії розмежування виникло 8 масштабних осередків лісових пожеж, з яких 1 осередок між населеними пунктами Байдівка та Половинкине Старобільського району о 12 год. 30 хв. 1 жовтня ліквідовано", - розповіли в ДСНС.

За словами рятувальників, найскладніша обстановка склалася від Станиці Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 32 населених пунктів (Болотинне, Станиця-Луганська, Вільхова, Малинове, Піщане, Нижньотепле, Артема, Геївка, Лобачеве, Трьохізбенка, Кряківка, Капітанове, Муратове, Осколонівка, Боброве, Борівське, Боровеньки, Смолянінове, Олександрівка, Пурдовка, Гаврилівка, Попасна, Катеринівка, СтарийАйдар, Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Сєверодонецьк, Байдівка, Половинкине, Запорізьке, Чмирівка).

Всього до гасіння залучено 2557 осіб та 264 од. техніки, з них від ДСНС 687 рятувальників особового складу та 158 од. техніки (із Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей).

Окремо в ДСНС зауважили, що в ліквідації пожежі задіяно 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти Мі-8, якими тільки протягом 1 жовтня скинули 246 тонн води.

Роботи проводяться в цілодобовому режимі на всіх 7 основних осередках пожеж. Гасіння пожеж ускладнюється надзвичайно складними погодними умовами (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період), унаслідок чого вогонь швидко розповсюджується на значні площі.

Станом на 19:00 1 жовтня повідомлялося про 11 загиблих і 17 госпіталізованих.

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Причини загоряння лісових масивів і житлових будинків у прилеглих населених пунктах встановлюються в рамках семи кримінальних проваджень. Попередня правова кваліфікація - порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі та інші тяжкі наслідки (ч.1, 2 ст.270 Кримінального кодексу України).

Слідство перевіряє всі версії виникнення масштабних пожеж в Луганській області, основні з них - це обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної території Луганської області, умисний підпал, самозаймання трави і лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

Автор: 

пожежа (4351) ДСНС (5150) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
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а че же зеля быстро не потушил, он же научился
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02.10.2020 09:44 Відповісти
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а че же зеля быстро не потушил, он же научился
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02.10.2020 09:44 Відповісти
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"ПЕРЕМИР`Я" ПО-ЗЕЛЕНСЬКОМУ.

Окупанти свідомо та цілеспрямовано спричинили масштабні пожежі на Луганщині, які забрали життя вже 9 людей, ще 12 опинились в лікарні.
Ворог безперешкодно використав на різних ділянка трасуючі кулі для підпалу сухостою.
Через складні погодні умови, пожежа вже охопила 85 гектарів підконтрольних Україні територій та змусила близько 1000 людей покинути свої домівки.

Фактично, окупанти вбили 9 українців, бо через Зеленського армія не має можливості захищати мирне населення:
- заборонена розвідка на передовій, тому неможливо зупиняти диверсійні групи;
- заборонене снайперське прикриття, без якого терористи спокійно використовують трасуючі кулі прямо на лінії фронту;
- заборонено відкривати вогонь для придушення провокацій.

Відповідальність за катастрофічну пожежу в Луганській області і за загиблих в ній Зермак ділить з російськими окупантами - це ціна фейкового перемир'я.

Via ТК Зелені чоловічки.
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02.10.2020 09:48 Відповісти
А як буде ПЕРЕМИР`Я" ПО-ПОРОШЕНКІВСЬКОМУ?
Мабуть -
"Негайно заборонити *********** найминцям (торгівельним партнерам) запалювати ліс вздовж лінії зіткнення"
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02.10.2020 11:18 Відповісти
Принаймі, не вигороджувати окупанта, який обстілює нашу територію, підпалюючи висохлу після майже тримісячної посухи рослинність.

https://twitter.com/TextyOrgUa
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Пожежі на Луганщині: вітер поривами до 40 м/с (понад 140 км/год) дув з південного сходу, з боку лінії розмежування - що відповідає заявам ООС про трасуючі кулі з боку окупантів як причину загоряння.

Карта дня. Де горить Луганщина.


https://texty.org.ua/fragments/102001/karta-dnya-de-horyt-luhanshyna/
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02.10.2020 11:24 Відповісти
кроме "трасующих куль" существует масса спецсредств- спецзажигательных..- это и калибр покрупнее, огнеметы, огнеметные неуправляемые гранаты, зажигательные мины, снаряды и т.д. и т.п. (про бомбы, буратино 1-2, солнцепек даже не речь)....

так шо, адептка свино-поросят- гуглонить, расширте свий кругозир и штампуйтэ крутишэ...)))
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02.10.2020 23:48 Відповісти
А в голові у Зе пожар вже закінчився
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02.10.2020 09:57 Відповісти
масковия методически уничтожает Дамбасс. Он ей в составе рф - не нужен. Надеемся, что Вседержитель уничтожит недоимперию, куда сатана перенёс свой престол из Пергама в Кремль.
Господи Всемогутній
«доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?».
Цитата з останньої Книги Біблії - Апокаліпсис 6-й розділ 10 текст, виданої з благословення горілчаного і тютюнового олігарха патріарха рпц мп Кирила Гундяєва.
Не залишь без покарання російських військових міністра нападу РФ Сергія Кунжутовіча Шойгу та «ЧВК» Вагнера і з членів їх родин за всю кров людську, пролиту ними в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Криму, на Донбасі, в Ливії та в Сирії. Почуй нас, Боже, Спасителю наш і вислухай голос благання християн України. Амінь!
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02.10.2020 10:37 Відповісти
А де воплі нацсук і інших "патрійотів"? Пам*ятаю, як ДРГ снищили пару складів, то як вони бігли до президента і в цьому звинувачували його. А зараз згоріли фактично всі ліси і Київській, Житомирській, Харківській, Донецькій, Луганських областях та і в інших були пожари і мертва тиша. Де ви борцуни? Що звами сталося?
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02.10.2020 10:56 Відповісти
Дивно, я ось їжджу по лісам Київської області - стоять на місці. Добряче проріджені вирубками, але не вогнем.
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02.10.2020 11:06 Відповісти
 
 