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Новини Пожежі в Україні
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КПВВ "Станиця Луганська" може відновити роботу через добу: значної втрати інфраструктури немає, - Шмигаль

КПВВ

Контрольний пункт в'їзду/виїзду "Станиця Луганська" може відновити роботу за добу, значних втрат інфраструктури там немає.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу в рамках візиту в Луганську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На цей момент в КПВВ "Станиця Луганська" постраждав один модуль, він вигорів, інші вдалося відстояти. Там значної втрати інфраструктури немає, тому як тільки буде можливість, зникне задимлення, буквально за добу можна буде відновити. Важливо, щоб там припинилося задимлення, за добу сполучення може бути відновлено", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, 1 жовтня КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово закрили через небезпеку поширення вогню.

Дивіться також: Шмигаль показав осередки пожеж на Луганщині: Спостерігається сильне задимлення, але ситуація покращилася. ВIДЕО

Автор: 

пожежа (4351) КПВВ (330) Станиця Луганська (196) Шмигаль Денис (4643) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+7
а зачем? что-бы кормильцы за пенсией и жрачкой пробегать могли.
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02.10.2020 12:47 Відповісти
+5
Не, с#ка, самая важная потеря. Трупы, сгоревшие дома - пофиг. КПВВ - основная потеря, "наши люди" не смогут за пенсией и жрачкой бегать
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02.10.2020 12:47 Відповісти
+5
а зачем ее вообще открывать, если в дыре неизвестная ситуация с ковид, все ли там здоровые шныряют туда сюда через это кппвв
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02.10.2020 12:53 Відповісти
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а зачем? что-бы кормильцы за пенсией и жрачкой пробегать могли.
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02.10.2020 12:47 Відповісти
как зачем? а что, как не гривна подпитывает ыканомику маладой риспублики! пенсионеры привезли деньги, купили у бабки сепарши продукты, гуманитаркку, опять же сахару привезли, самогону нагнали - снова поддержка духа боевого....
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02.10.2020 13:28 Відповісти
Не, с#ка, самая важная потеря. Трупы, сгоревшие дома - пофиг. КПВВ - основная потеря, "наши люди" не смогут за пенсией и жрачкой бегать
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02.10.2020 12:47 Відповісти
Я думаю всім відверто насрати.
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02.10.2020 12:49 Відповісти
Потужно...
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02.10.2020 12:50 Відповісти
а зачем ее вообще открывать, если в дыре неизвестная ситуация с ковид, все ли там здоровые шныряют туда сюда через это кппвв
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02.10.2020 12:53 Відповісти
думаю контрабанда тому причина вот и торопятся барыги
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02.10.2020 13:05 Відповісти
Ні-так не піде)))дЄрЬмак вже запланував "грандіозний" ремонт.
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02.10.2020 12:54 Відповісти
Все КПВВ надо закрыть лет на 20.
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02.10.2020 13:37 Відповісти
шо там за "инфрастуктура" погорела? шлагбаум деревянный? так он там и нахер не нужен - ничто не мешает соискателям за укропенсиями...
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02.10.2020 13:48 Відповісти
Кто устроил пожар, тот пускай восстанавливает, помогите лучше пострадавшим. В крайнем случае на восстановление КПВВ пускай сбрасываются те, кто через него шастает.
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02.10.2020 14:15 Відповісти
 
 