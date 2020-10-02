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КПВВ "Станиця Луганська" може відновити роботу через добу: значної втрати інфраструктури немає, - Шмигаль
Контрольний пункт в'їзду/виїзду "Станиця Луганська" може відновити роботу за добу, значних втрат інфраструктури там немає.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу в рамках візиту в Луганську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"На цей момент в КПВВ "Станиця Луганська" постраждав один модуль, він вигорів, інші вдалося відстояти. Там значної втрати інфраструктури немає, тому як тільки буде можливість, зникне задимлення, буквально за добу можна буде відновити. Важливо, щоб там припинилося задимлення, за добу сполучення може бути відновлено", - сказав прем'єр.
Нагадаємо, 1 жовтня КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово закрили через небезпеку поширення вогню.
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