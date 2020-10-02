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Новости Пожары в Украине
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КПВВ "Станица Луганская" может возобновить работу через сутки: значительной потери инфраструктуры нет, - Шмыгаль

КПВВ

Контрольный пункт въезда/выезда "Станица Луганская" может возобновить работу за сутки, значительных потерь инфраструктуры там нет.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга в рамках визита в Луганскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На данный момент в КПВВ "Станица Луганская" пострадал один модуль, он выгорел, остальные удалось отстоять. Там значительной потери инфраструктуры нет, поэтому как только будет возможность, исчезнет задымление, буквально за сутки можно будет возобновить. Важно, чтобы там прекратилось задымление, за сутки сообщение может быть возобновлено", - сказал премьер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: КПВВ "Станица Луганская" остается закрытым, продолжается ликвидация последствия пожара, - Госпогранслужба. ФОТО

Напомним, 1 октября КПВВ "Станица Луганская" временно закрыли из-за опасности распространения огня.

Автор: 

пожар (5969) КПВВ (330) Станица Луганская (189) Шмыгаль Денис (2725) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+7
а зачем? что-бы кормильцы за пенсией и жрачкой пробегать могли.
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02.10.2020 12:47 Ответить
+5
Не, с#ка, самая важная потеря. Трупы, сгоревшие дома - пофиг. КПВВ - основная потеря, "наши люди" не смогут за пенсией и жрачкой бегать
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02.10.2020 12:47 Ответить
+5
а зачем ее вообще открывать, если в дыре неизвестная ситуация с ковид, все ли там здоровые шныряют туда сюда через это кппвв
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02.10.2020 12:53 Ответить
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а зачем? что-бы кормильцы за пенсией и жрачкой пробегать могли.
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02.10.2020 12:47 Ответить
как зачем? а что, как не гривна подпитывает ыканомику маладой риспублики! пенсионеры привезли деньги, купили у бабки сепарши продукты, гуманитаркку, опять же сахару привезли, самогону нагнали - снова поддержка духа боевого....
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02.10.2020 13:28 Ответить
Не, с#ка, самая важная потеря. Трупы, сгоревшие дома - пофиг. КПВВ - основная потеря, "наши люди" не смогут за пенсией и жрачкой бегать
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02.10.2020 12:47 Ответить
Я думаю всім відверто насрати.
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02.10.2020 12:49 Ответить
Потужно...
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02.10.2020 12:50 Ответить
а зачем ее вообще открывать, если в дыре неизвестная ситуация с ковид, все ли там здоровые шныряют туда сюда через это кппвв
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02.10.2020 12:53 Ответить
думаю контрабанда тому причина вот и торопятся барыги
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02.10.2020 13:05 Ответить
Ні-так не піде)))дЄрЬмак вже запланував "грандіозний" ремонт.
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02.10.2020 12:54 Ответить
Все КПВВ надо закрыть лет на 20.
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02.10.2020 13:37 Ответить
шо там за "инфрастуктура" погорела? шлагбаум деревянный? так он там и нахер не нужен - ничто не мешает соискателям за укропенсиями...
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02.10.2020 13:48 Ответить
Кто устроил пожар, тот пускай восстанавливает, помогите лучше пострадавшим. В крайнем случае на восстановление КПВВ пускай сбрасываются те, кто через него шастает.
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02.10.2020 14:15 Ответить
 
 