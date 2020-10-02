КПВВ "Станица Луганская" может возобновить работу через сутки: значительной потери инфраструктуры нет, - Шмыгаль
Контрольный пункт въезда/выезда "Станица Луганская" может возобновить работу за сутки, значительных потерь инфраструктуры там нет.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга в рамках визита в Луганскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"На данный момент в КПВВ "Станица Луганская" пострадал один модуль, он выгорел, остальные удалось отстоять. Там значительной потери инфраструктуры нет, поэтому как только будет возможность, исчезнет задымление, буквально за сутки можно будет возобновить. Важно, чтобы там прекратилось задымление, за сутки сообщение может быть возобновлено", - сказал премьер.
Напомним, 1 октября КПВВ "Станица Луганская" временно закрыли из-за опасности распространения огня.
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