КПВВ "Станица Луганская" остается закрытым, продолжается ликвидация последствия пожара, - Госпогранслужба. ФОТО

По состоянию на утром пятницы КПВВ "Станица-Луганская" все еще закрыт. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

"Огнем частично повреждены объекты в сервисной зоне у КПВВ, в частности, модуль работников Международного Комитета Красного Креста, который служил пунктом оказания помощи лицам, следующим через линию разграничения. Возгорания, которые вчера охватили сервисную зону у КПВВ, погашены. Возгорания на территории КПВВ не допущено. Однако, угроза распространения огня с прилегающей территории, где еще есть отдельные очаги тления, все еще не исключается", - говорится в сообщении.

Сейчас у контрольного пункта находится расчет ГСЧС, а в КПВВ пограничный наряд Госпогранслужбы по прикрытию. В пограничном подразделении создан резерв, который готов оперативно реагировать на изменения обстановки. Проводятся все необходимые меры по ликвидации последствий пожара и работы для возобновления функционирования КПВВ.

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