КПВВ "Станиця Луганська" залишається закритим, триває ліквідація наслідків пожежі, - Держприкордонслужба. ФОТО

Станом на ранок п'ятниці КПВВ "Станиця-Луганська" все ще закритий. Тривають роботи з ліквідації наслідків пожежі.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

"Вогнем частково пошкоджено об’єкти у сервісній зоні біля КПВВ, зокрема модуль працівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, який слугував пунктом надання допомоги особам, які прямують через лінію розмежування. Займання, які вчора охопили сервісну зону біля КПВВ, погашені. Займання на території КПВВ не допущено. Однак загроза поширення вогню з прилеглої території, де ще є окремі осередки тління, все ще не виключається", - йдеться в повідомленні.

Наразі біля контрольного пункту перебуває розрахунок ДСНС, а в КПВВ прикордонний наряд Держприкордонслужби з прикриття. У прикордонному підрозділі створено резерв, який готовий оперативно реагувати на зміни обстановки. Проводяться всі необхідні заходи з ліквідації наслідків пожежі та роботи для відновлення функціонування КПВВ.

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