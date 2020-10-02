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Новини Пожежі в Україні
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Шмигаль вилітає на Луганщину, щоб оцінити масштаби пожеж

Шмигаль вилітає на Луганщину, щоб оцінити масштаби пожеж

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль із робочим візитом відвідає в п'ятницю Луганську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр написав у своєму Telegram.

З прем'єром Луганську область також відвідають глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін і перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

"Вилітаємо на Луганщину. Разом із головою ДСНС Миколою Чечоткіним, першим заступником міністра МВС Сергієм Яровим та головою Держлісагентства Василем Кузьовичем оцінемо масштаб пожеж та скоординуємо процес подолання наслідків стихійного лиха", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабної пожежі на Луганщині можна було уникнути, якби чиновники просто робили свою роботу, - нардеп Шахов

Як повідомлялося, 30 вересня в Луганській області було зафіксовано 146 пожеж. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, охоплена вогнем, становить понад 11 тис га. Станом на 19:00 1 жовтня повідомлялося про 11 загиблих і 17 госпіталізованих.

Причини загоряння лісових масивів і житлових будинків у прилеглих населених пунктах встановлюються в рамках семи кримінальних проваджень. Попередня правова кваліфікація - порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі та інші тяжкі наслідки (ч.1, 2 ст.270 Кримінального кодексу України).

Слідство перевіряє всі версії виникнення масштабних пожеж в Луганській області, основні з них - це обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної території Луганської області, умисний підпал, самозаймання трави і лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

Автор: 

пожежа (4351) Шмигаль Денис (4643) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+3
Какой оперативный шмыгаль..., на третьи, после более 10 погибших сутки отчехлился.
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02.10.2020 09:10 Відповісти
+3
Мабуть після того як отримав підсрачника від людей.
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02.10.2020 09:12 Відповісти
+3
Шоу должно продолжаться...
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02.10.2020 09:18 Відповісти
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Какой оперативный шмыгаль..., на третьи, после более 10 погибших сутки отчехлился.
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02.10.2020 09:10 Відповісти
Мабуть після того як отримав підсрачника від людей.
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02.10.2020 09:12 Відповісти
Так все уже сгорело.
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02.10.2020 09:14 Відповісти
Скаже дєнєх нєт, но ви дєржітєсь там
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02.10.2020 09:29 Відповісти
таки луганщина готовится под базы НАТО
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02.10.2020 09:15 Відповісти
Я извиняюсь, а шо менеджер Ахметова, Шмыналт, он в этом, что то понимает? Он эксперт страховой компании или эксперт в пожарном деле? Нечего делать по своей ? Много бабла в казне летать туда обратно и стабо чинуш с собрй возит? А на хера нам тогда инспектора пожарной безопасност ?
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02.10.2020 09:17 Відповісти
Шоу должно продолжаться...
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02.10.2020 09:18 Відповісти
це якийсь фисдець!

Шмигаль вилітає на Луганщину, щоб оцінити масштаби пожеж - Цензор.НЕТ 4467
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02.10.2020 09:19 Відповісти
оценить масштабы откатов
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02.10.2020 09:20 Відповісти
І зразу після приліту пожари припиняться?
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02.10.2020 09:40 Відповісти
Шмыгаль, ну метеор! Решил проверить через месяц, после того как Зеленский взял на контроль. ))
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02.10.2020 09:42 Відповісти
Опять голимый популизм. Ты, Шмыгаль, лучше "вылети" в пожарные части и посмотри в каком состоянии и сколько имеется пожарной техники. Не, не интересно? Ооочень удивишься. Тогда и вопросы отпадут почему потушить не можем. Из Полтавы должны были выехать 30 машин, а выехало 10 (еще, кстати не известно доедут ли). Не интересует, почему 20 машин не выехало?
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02.10.2020 10:06 Відповісти
это блин очень странно, потому что в самой Полтаве КБ пожарного оборудования, если не ошибаюсь. Если там нет техники, то где она вообще может быть?
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02.10.2020 10:29 Відповісти
Виктор, повеселил. Ты как с Луны свалился. Антикоррупционные органы у нас есть (причем больше, чем любой стране мира), а борьбы с коррупцией нет. Так же и с КБ.
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02.10.2020 10:34 Відповісти
Ну да, вобщем,- нынче абсурд под вывесками. Если президент- обдолбанный клоун, то что может быть дальше.
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02.10.2020 10:47 Відповісти
Исключен только один вариант - что он сам уйдет. Такие сами не уходят. Остается два варианта: или, скрипя зубами, дотянем до конца его президентского срока или ... новый Майдан. С новым Майданом проблема: на кого менять?
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02.10.2020 12:37 Відповісти
Пусть учится у пчеловода как тушить, шмыгаль-мыгаль-прихвати лопату
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02.10.2020 10:28 Відповісти
мне прошлый премьер больше нравился,- катался на самокате по коридорам и плевал в урны. Этот же понты колотит.
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02.10.2020 10:31 Відповісти
Потужна підтримка !!!!
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02.10.2020 11:10 Відповісти
Потужно!
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02.10.2020 11:10 Відповісти
 
 