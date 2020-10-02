Шмигаль вилітає на Луганщину, щоб оцінити масштаби пожеж

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль із робочим візитом відвідає в п'ятницю Луганську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр написав у своєму Telegram.

З прем'єром Луганську область також відвідають глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін і перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

"Вилітаємо на Луганщину. Разом із головою ДСНС Миколою Чечоткіним, першим заступником міністра МВС Сергієм Яровим та головою Держлісагентства Василем Кузьовичем оцінемо масштаб пожеж та скоординуємо процес подолання наслідків стихійного лиха", - написав він.

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Як повідомлялося, 30 вересня в Луганській області було зафіксовано 146 пожеж. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, охоплена вогнем, становить понад 11 тис га. Станом на 19:00 1 жовтня повідомлялося про 11 загиблих і 17 госпіталізованих.

Причини загоряння лісових масивів і житлових будинків у прилеглих населених пунктах встановлюються в рамках семи кримінальних проваджень. Попередня правова кваліфікація - порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі та інші тяжкі наслідки (ч.1, 2 ст.270 Кримінального кодексу України).

Слідство перевіряє всі версії виникнення масштабних пожеж в Луганській області, основні з них - це обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної території Луганської області, умисний підпал, самозаймання трави і лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.