Шмыгаль вылетает на Луганщину, чтобы оценить масштабы пожаров

Премьер-министр Денис Шмыгаль с рабочим визитом посетит в пятницу Луганскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр написал в своем Telegram.

С премьером Луганскую область также посетят лава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"Вылетаем на Луганщину. Вместе с главой ГСЧС Николаем Чечеткиным, первым заместителем министра МВД Сергеем Яровым и председателем Гослесагентства Василием Кузьовичем оценим масштаб пожаров и скоординируем процесс преодоления последствий стихийного бедствия", - написал он.

Как сообщалось, 30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 11 тыс га. По состоянию на 19:00 1 октября сообщалось об 11 погибших и 17 госпитализированных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство готово выделить средства для помощи пострадавшим от пожаров на Луганщине, как только ОГА предоставит расчеты, - Шмыгаль

Причины возгорания лесных массивов и жилых домов в прилегающих населенных пунктах устанавливаются в рамках семи уголовных производств устанавливаются. Предварительная правовая квалификация - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч.1, 2 ст.270 Уголовного кодекса Украины).

Следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области, основные из них это обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.