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Новости Пожары в Украине
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Шмыгаль вылетает на Луганщину, чтобы оценить масштабы пожаров

Шмыгаль вылетает на Луганщину, чтобы оценить масштабы пожаров

Премьер-министр Денис Шмыгаль с рабочим визитом посетит в пятницу Луганскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр написал в своем Telegram.

С премьером Луганскую область также посетят лава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"Вылетаем на Луганщину. Вместе с главой ГСЧС Николаем Чечеткиным, первым заместителем министра МВД Сергеем Яровым и председателем Гослесагентства Василием Кузьовичем оценим масштаб пожаров и скоординируем процесс преодоления последствий стихийного бедствия", - написал он.

Как сообщалось, 30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 11 тыс га. По состоянию на 19:00 1 октября сообщалось об 11 погибших и 17 госпитализированных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство готово выделить средства для помощи пострадавшим от пожаров на Луганщине, как только ОГА предоставит расчеты, - Шмыгаль

Причины возгорания лесных массивов и жилых домов в прилегающих населенных пунктах устанавливаются в рамках семи уголовных производств устанавливаются. Предварительная правовая квалификация - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч.1, 2 ст.270 Уголовного кодекса Украины).

Следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области, основные из них это обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

пожар (5969) Шмыгаль Денис (2723) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+3
Какой оперативный шмыгаль..., на третьи, после более 10 погибших сутки отчехлился.
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02.10.2020 09:10 Ответить
+3
Мабуть після того як отримав підсрачника від людей.
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02.10.2020 09:12 Ответить
+3
Шоу должно продолжаться...
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02.10.2020 09:18 Ответить
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Какой оперативный шмыгаль..., на третьи, после более 10 погибших сутки отчехлился.
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02.10.2020 09:10 Ответить
Мабуть після того як отримав підсрачника від людей.
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02.10.2020 09:12 Ответить
Так все уже сгорело.
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02.10.2020 09:14 Ответить
Скаже дєнєх нєт, но ви дєржітєсь там
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02.10.2020 09:29 Ответить
таки луганщина готовится под базы НАТО
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02.10.2020 09:15 Ответить
Я извиняюсь, а шо менеджер Ахметова, Шмыналт, он в этом, что то понимает? Он эксперт страховой компании или эксперт в пожарном деле? Нечего делать по своей ? Много бабла в казне летать туда обратно и стабо чинуш с собрй возит? А на хера нам тогда инспектора пожарной безопасност ?
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02.10.2020 09:17 Ответить
Шоу должно продолжаться...
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02.10.2020 09:18 Ответить
це якийсь фисдець!

Шмигаль вилітає на Луганщину, щоб оцінити масштаби пожеж - Цензор.НЕТ 4467
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02.10.2020 09:19 Ответить
оценить масштабы откатов
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02.10.2020 09:20 Ответить
І зразу після приліту пожари припиняться?
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02.10.2020 09:40 Ответить
Шмыгаль, ну метеор! Решил проверить через месяц, после того как Зеленский взял на контроль. ))
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02.10.2020 09:42 Ответить
Опять голимый популизм. Ты, Шмыгаль, лучше "вылети" в пожарные части и посмотри в каком состоянии и сколько имеется пожарной техники. Не, не интересно? Ооочень удивишься. Тогда и вопросы отпадут почему потушить не можем. Из Полтавы должны были выехать 30 машин, а выехало 10 (еще, кстати не известно доедут ли). Не интересует, почему 20 машин не выехало?
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02.10.2020 10:06 Ответить
это блин очень странно, потому что в самой Полтаве КБ пожарного оборудования, если не ошибаюсь. Если там нет техники, то где она вообще может быть?
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02.10.2020 10:29 Ответить
Виктор, повеселил. Ты как с Луны свалился. Антикоррупционные органы у нас есть (причем больше, чем любой стране мира), а борьбы с коррупцией нет. Так же и с КБ.
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02.10.2020 10:34 Ответить
Ну да, вобщем,- нынче абсурд под вывесками. Если президент- обдолбанный клоун, то что может быть дальше.
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02.10.2020 10:47 Ответить
Исключен только один вариант - что он сам уйдет. Такие сами не уходят. Остается два варианта: или, скрипя зубами, дотянем до конца его президентского срока или ... новый Майдан. С новым Майданом проблема: на кого менять?
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02.10.2020 12:37 Ответить
Пусть учится у пчеловода как тушить, шмыгаль-мыгаль-прихвати лопату
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02.10.2020 10:28 Ответить
мне прошлый премьер больше нравился,- катался на самокате по коридорам и плевал в урны. Этот же понты колотит.
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02.10.2020 10:31 Ответить
Потужна підтримка !!!!
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02.10.2020 11:10 Ответить
Потужно!
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02.10.2020 11:10 Ответить
 
 