Шмигаль показав осередки пожеж на Луганщині: Спостерігається сильне задимлення, але ситуація покращилася. ВIДЕО

Від самого ранку рятувальники на Луганщині працюють з повітря. Залучено три літаки і два пожежні вертольоти.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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"Загалом у гасінні задіяні понад 2,5 тис. осіб і 264 одиниці техніки. Спостерігається сильне задимлення, однак ситуація, за словами рятувальників, покращилася. Ще вчора ця територія була затягнута димом. Роботи ускладнював поривчастий вітер, сьогодні він трохи вщух", - йдеться в повідомленні.

Глава уряду оглянув території, постраждалі в результаті пожеж. Серед них околиця Лисичанська, села Борівське та Осколонівка. Населений пункт Сиротине весь у диму. У селі Муратове, в Новоайдарському районі, де вчора вирували сильні пожежі, багато зруйнованих будинків.

Під час обльоту було видно поодинокі осередки пожеж.