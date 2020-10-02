Шмигаль показав осередки пожеж на Луганщині: Спостерігається сильне задимлення, але ситуація покращилася. ВIДЕО
Від самого ранку рятувальники на Луганщині працюють з повітря. Залучено три літаки і два пожежні вертольоти.
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Загалом у гасінні задіяні понад 2,5 тис. осіб і 264 одиниці техніки. Спостерігається сильне задимлення, однак ситуація, за словами рятувальників, покращилася. Ще вчора ця територія була затягнута димом. Роботи ускладнював поривчастий вітер, сьогодні він трохи вщух", - йдеться в повідомленні.
Глава уряду оглянув території, постраждалі в результаті пожеж. Серед них околиця Лисичанська, села Борівське та Осколонівка. Населений пункт Сиротине весь у диму. У селі Муратове, в Новоайдарському районі, де вчора вирували сильні пожежі, багато зруйнованих будинків.
Під час обльоту було видно поодинокі осередки пожеж.
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Головна проблема - це 73/43%зебіли, які своїм галасуванням минулого року накликали проблеми для України, як то повзучу капітуляцію перед споконвічним ворогом, падіння національної економіки, збільшення розмірів корупції, тощо. А пожежі - це наслідок того, що клован ЗЕ заборонив душити ворожі ДРГ, які і організували оці підпали.
До его показа никто не видел?