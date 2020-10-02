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Новини Відео Пожежі в Україні
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Шмигаль показав осередки пожеж на Луганщині: Спостерігається сильне задимлення, але ситуація покращилася. ВIДЕО

Від самого ранку рятувальники на Луганщині працюють з повітря. Залучено три літаки і два пожежні вертольоти.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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"Загалом у гасінні задіяні понад 2,5 тис. осіб і 264 одиниці техніки. Спостерігається сильне задимлення, однак ситуація, за словами рятувальників, покращилася. Ще вчора ця територія була затягнута димом. Роботи ускладнював поривчастий вітер, сьогодні він трохи вщух", - йдеться в повідомленні.

Глава уряду оглянув території, постраждалі в результаті пожеж. Серед них околиця Лисичанська, села Борівське та Осколонівка. Населений пункт Сиротине весь у диму. У селі Муратове, в Новоайдарському районі, де вчора вирували сильні пожежі, багато зруйнованих будинків.

Під час обльоту було видно поодинокі осередки пожеж.

Автор: 

пожежа (4351) Шмигаль Денис (4643) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+2
Почему армия тушит птжары, где МЧС?!
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02.10.2020 12:14 Відповісти
+2
всі гроші МЧС замість водовозок пішли на закупівлу Сабаковим хранцузських вертольотов - вони потрібніші для моніторінга "ЗЕлю геть !"
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02.10.2020 12:38 Відповісти
+1
Пожежі на Донбасі - не першочергова проблема України... А - похідна від головної.
Головна проблема - це 73/43%зебіли, які своїм галасуванням минулого року накликали проблеми для України, як то повзучу капітуляцію перед споконвічним ворогом, падіння національної економіки, збільшення розмірів корупції, тощо. А пожежі - це наслідок того, що клован ЗЕ заборонив душити ворожі ДРГ, які і організували оці підпали.
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02.10.2020 12:22 Відповісти
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Почему армия тушит птжары, где МЧС?!
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02.10.2020 12:14 Відповісти
Тоже тушит пожары. Раздуплись.
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02.10.2020 12:17 Відповісти
всі гроші МЧС замість водовозок пішли на закупівлу Сабаковим хранцузських вертольотов - вони потрібніші для моніторінга "ЗЕлю геть !"
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02.10.2020 12:38 Відповісти
Бойцов куда дели и где нацгвардия?
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02.10.2020 13:04 Відповісти
Пожежі на Донбасі - не першочергова проблема України... А - похідна від головної.
Головна проблема - це 73/43%зебіли, які своїм галасуванням минулого року накликали проблеми для України, як то повзучу капітуляцію перед споконвічним ворогом, падіння національної економіки, збільшення розмірів корупції, тощо. А пожежі - це наслідок того, що клован ЗЕ заборонив душити ворожі ДРГ, які і організували оці підпали.
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02.10.2020 12:22 Відповісти
Сидит Шмыгаль в вертолёте и думает-, нах. оно мне всё это надо? Сегодня же обратно в Киев!
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02.10.2020 12:22 Відповісти
Дождик пойдёт и всё наладится ..
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02.10.2020 12:30 Відповісти
Шмыгаль показал ...

До его показа никто не видел?
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02.10.2020 12:59 Відповісти
всех копателей янтаря на тушение пожара вместе с водяными помпами и всё потушится за день!!!!!!!!!!!!!!!
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02.10.2020 14:53 Відповісти
ситуация улучшилась, - все уже сгорело...
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02.10.2020 17:08 Відповісти
 
 