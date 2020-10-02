Пожары на Луганщине: семь человек погибли, четверо - пропали без вести, 18 - госпитализированы, - полиция

Семь человек погибли вследствие масштабных пожаров в лесных массивах Луганской области, еще четверо считаются без вести пропавшими.

Об этом сообщается на сайте областной полиции по состоянию на 15.00 пятницы, передает Цензор.НЕТ.

"Информация о пострадавших:

18 человек госпитализированы.

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Погибли - 7 человек:

- 1950 г.р. мужчина доставлен из с. Сиротино (отравление угарным газом)

- 1941 г.р. женщина - с. Вороново (токсическое действие оксида углерода)

- 1963 г.р. мужчина - с. Метёлкино (разрыв мышц сердца)

- 1958 г.р. мужчина - с. Сиротино (токсическое действие оксида углерода)

- 1953 г.р. мужчина - с. Вороново (более 90% ожогов)

- 1974 г.р. мужщина - лесник (инфаркт)

- 1936 г.р. женщина - с. Муратово (инсульт)

Считаются без вести пропавшими - 4 человека:

- Андреева Наталья Викторовна, 25.01.1964 г.р., проживала по адресу: с. Сиротино, ул. Дружбы, 54а;

- Шушулков Валентина Федоровна, 13.01.1938 г.р., с. Вороново, переулок Песчаный, 5 (лежащая после 3 инсультов, жила одна)

- Помещик Светлана Архиповна, 14.02.1947 г.р., с. Сиротино ул. Пушкина, 27 (плохо передвигалась, жила с соседями, родственников не было, после того как соседи вернулись после эвакуации семьи за имуществом и за ней на месте уже все горело)

- Чумак Любовь Владимировна, 03.08.1956 г.р., с. Вороново, ул. Солнечная, 26 (жила с мужем, пока муж занимался транспортным средством в гараже, зашла в здание за документами и пропала)", - сообщили в полиции

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В течение 1 октября было допрошено и признано потерпевшими 50 человек, обнаружено повреждение 550 домовладений, 136 хозяйственных сооружений, 12 транспортных средств, гибель 3 голов скота.

Перекрыто дорожное движение:

- в населенном пункте Нижне Ольховое Станично-Луганского района

- к пгт. Станица Луганская

- по направлению с. Боровеньки-Северодонецк.