Пожары на Луганщине: семь человек погибли, четверо - пропали без вести, 18 - госпитализированы, - полиция
Семь человек погибли вследствие масштабных пожаров в лесных массивах Луганской области, еще четверо считаются без вести пропавшими.
Об этом сообщается на сайте областной полиции по состоянию на 15.00 пятницы, передает Цензор.НЕТ.
"Информация о пострадавших:
18 человек госпитализированы.
Погибли - 7 человек:
- 1950 г.р. мужчина доставлен из с. Сиротино (отравление угарным газом)
- 1941 г.р. женщина - с. Вороново (токсическое действие оксида углерода)
- 1963 г.р. мужчина - с. Метёлкино (разрыв мышц сердца)
- 1958 г.р. мужчина - с. Сиротино (токсическое действие оксида углерода)
- 1953 г.р. мужчина - с. Вороново (более 90% ожогов)
- 1974 г.р. мужщина - лесник (инфаркт)
- 1936 г.р. женщина - с. Муратово (инсульт)
Считаются без вести пропавшими - 4 человека:
- Андреева Наталья Викторовна, 25.01.1964 г.р., проживала по адресу: с. Сиротино, ул. Дружбы, 54а;
- Шушулков Валентина Федоровна, 13.01.1938 г.р., с. Вороново, переулок Песчаный, 5 (лежащая после 3 инсультов, жила одна)
- Помещик Светлана Архиповна, 14.02.1947 г.р., с. Сиротино ул. Пушкина, 27 (плохо передвигалась, жила с соседями, родственников не было, после того как соседи вернулись после эвакуации семьи за имуществом и за ней на месте уже все горело)
- Чумак Любовь Владимировна, 03.08.1956 г.р., с. Вороново, ул. Солнечная, 26 (жила с мужем, пока муж занимался транспортным средством в гараже, зашла в здание за документами и пропала)", - сообщили в полиции
В течение 1 октября было допрошено и признано потерпевшими 50 человек, обнаружено повреждение 550 домовладений, 136 хозяйственных сооружений, 12 транспортных средств, гибель 3 голов скота.
Перекрыто дорожное движение:
- в населенном пункте Нижне Ольховое Станично-Луганского района
- к пгт. Станица Луганская
- по направлению с. Боровеньки-Северодонецк.
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Від цих орків пожежа мало того, що почалася. Вона ще і не згасає, тому що вони підкидають далі