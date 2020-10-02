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Новости Пожары в Украине
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Пожары на Луганщине: Шмыгаль не исключает, что подтвердятся сразу несколько версий следствия

Пожары на Луганщине: Шмыгаль не исключает, что подтвердятся сразу несколько версий следствия

Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает, что сразу несколько версий о причинах пожаров на Луганщине, которые рассматривают правоохранительные органы, подтвердятся.

Об этом он сказал журналистам на Луганщине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Версий есть несколько, и думаю, что все несколько в разных случаях будут оправданы", - сказал Шмыгаль.

Среди версий - и возможные поджоги, возможна преступная деятельность, возможны специфические последствия сильного ветра, когда деревья касаются линий электропередач.

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По его словам, из-за этих пожаров был причинен значительный ущерб здоровью и имуществу граждан, есть погибшие. "Здесь речь идет уже не о штрафах, здесь уже речь идет об умышленных действиях возможных, которые привели к таким последствиям. В том числе потере жизни и здоровья людей. То есть, здесь уже уголовная плоскость", - добавил глава правительства.

Он подчеркнул, что объекты критической инфраструктуры не пострадали.

"Есть отключение электросетей, но объекты критической инфраструктуры не пострадали. Их удалось защитить и спасти: от военных объектов и до подстанций, газовых станций, распределительных станций. Все эти объекты смогли защитить, и значительных повреждений критической инфраструктуры в области нет", - сказал глава КМУ.

Автор: 

пожар (5969) расследование (3045) Шмыгаль Денис (2725) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
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Вангую: версія про зумисний обстріл роками з метою підпалів не підтвердиться.
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02.10.2020 15:58 Ответить
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Тобто ліс був одночасно і підпалено і не підпалено...
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02.10.2020 15:37 Ответить
ліс не тільки горів, а ще й палав, палахкотів, палахкотав, палахтів, паленів, полум'янів, пломенів, поломенів та полихав!
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02.10.2020 15:44 Ответить
Ці пожежі дають непоганий привід відселити цивільне населення з зони проведення бойових дій.
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02.10.2020 15:47 Ответить
Всіх погорільців можна одразу селити в більш беспечних місцях. Подалі від зони обстрілу.
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02.10.2020 15:48 Ответить
Вангую: версія про зумисний обстріл роками з метою підпалів не підтвердиться.
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02.10.2020 15:58 Ответить
як це тепер можна вияснить хто підпилив? Тут тільки крайнього шукати треба...назначати винуватцем...ну а як ?...
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02.10.2020 15:59 Ответить
а как это может быть? несколько версий подтвердят одно событие. бред. версия правильная может быть только одна ведь событие одно. при порохе такого не было
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02.10.2020 16:03 Ответить
Все-кроме ПЕРЕМИРИЯ.
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02.10.2020 16:24 Ответить
Только не обстрелы « той стороны» убеждает всех 🤡🤢 « недурачек какой-то»
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02.10.2020 16:35 Ответить
Полиция не должна заниматься расследованиями поджогов, тогда и выйдут на поджигателей.
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02.10.2020 16:44 Ответить
Куча версий, кроме основной, диверсионный поджог кремлевской банды, блазень боится беса путлера.
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02.10.2020 18:39 Ответить
Более чем странный пожар---локальный какой то. И ветер для всех дул в одну сторону, и трава посохла на сто км у всех одинаково, жары нет неделю запросто по всей стране. И за одну ночь практически вспыхнуло так резко! Кто то тут сильно бздливый, а кто то великолепно этим пользуется. Завтра зима. Ну вот что теперь людям делать? Даже с деньгами что выдали или выдадут? Строиться поздно, купить что---так деньги смешные! Да к выборам всё это упороли твари---и не важно с какой стороны твари. Может тот кто сверху и приметил негодяев. Иди знай.
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02.10.2020 19:25 Ответить
Паотвердятся и 1000 версий следствия, только виновные в поджогах, и гибели людей никогда не понесут наказание.
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02.10.2020 20:35 Ответить
 
 