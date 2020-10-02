Пожары на Луганщине: Шмыгаль не исключает, что подтвердятся сразу несколько версий следствия

Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает, что сразу несколько версий о причинах пожаров на Луганщине, которые рассматривают правоохранительные органы, подтвердятся.

Об этом он сказал журналистам на Луганщине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Версий есть несколько, и думаю, что все несколько в разных случаях будут оправданы", - сказал Шмыгаль.

Среди версий - и возможные поджоги, возможна преступная деятельность, возможны специфические последствия сильного ветра, когда деревья касаются линий электропередач.

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По его словам, из-за этих пожаров был причинен значительный ущерб здоровью и имуществу граждан, есть погибшие. "Здесь речь идет уже не о штрафах, здесь уже речь идет об умышленных действиях возможных, которые привели к таким последствиям. В том числе потере жизни и здоровья людей. То есть, здесь уже уголовная плоскость", - добавил глава правительства.

Он подчеркнул, что объекты критической инфраструктуры не пострадали.

"Есть отключение электросетей, но объекты критической инфраструктуры не пострадали. Их удалось защитить и спасти: от военных объектов и до подстанций, газовых станций, распределительных станций. Все эти объекты смогли защитить, и значительных повреждений критической инфраструктуры в области нет", - сказал глава КМУ.