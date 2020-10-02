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Новини Пожежі в Україні
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Пожежі на Луганщині: Шмигаль не відкидає, що підтвердяться відразу кілька версій слідства

Пожежі на Луганщині: Шмигаль не відкидає, що підтвердяться відразу кілька версій слідства

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не відкидає, що відразу кілька версій про причини пожеж на Луганщині, які розглядають правоохоронні органи, підтвердяться.

Про це він сказав журналістам на Луганщині, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Версій є декілька, і думаю, що всі декілька в різних випадках будуть виправдані", - сказав Шмигаль.

Серед версій - і можливі підпали, можлива злочинна діяльність, можливі специфічні наслідки сильного вітру, коли дерева торкаються ліній електропередач.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль показав осередки пожеж на Луганщині: Спостерігається сильне задимлення, але ситуація покращилася. ВIДЕО

За його словами, через ці пожежі було заподіяно значну шкоду здоров'ю та майну громадян, є загиблі. "Тут йдеться вже не про штрафи, тут вже йдеться про зумисні дії можливі, які призвели до таких наслідків. У тому числі втрати життя і здоров'я людей. Тобто тут уже кримінальна площина", - додав глава уряду.

Він наголосив, що об'єкти критичної інфраструктури не постраждали.

"Є відключення електромереж, але об'єкти критичної інфраструктури не постраждали. Їх вдалося захистити і врятувати: від військових об'єктів і до підстанцій, газових станцій, розподільних станцій. Усі ці об'єкти змогли захистити, і значних пошкоджень критичної інфраструктури в області немає", - сказав глава КМУ.

Автор: 

пожежа (4351) розслідування (2275) Шмигаль Денис (4645) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
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Вангую: версія про зумисний обстріл роками з метою підпалів не підтвердиться.
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02.10.2020 15:58 Відповісти
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Тобто ліс був одночасно і підпалено і не підпалено...
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02.10.2020 15:37 Відповісти
ліс не тільки горів, а ще й палав, палахкотів, палахкотав, палахтів, паленів, полум'янів, пломенів, поломенів та полихав!
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02.10.2020 15:44 Відповісти
Ці пожежі дають непоганий привід відселити цивільне населення з зони проведення бойових дій.
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02.10.2020 15:47 Відповісти
Всіх погорільців можна одразу селити в більш беспечних місцях. Подалі від зони обстрілу.
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02.10.2020 15:48 Відповісти
Вангую: версія про зумисний обстріл роками з метою підпалів не підтвердиться.
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02.10.2020 15:58 Відповісти
як це тепер можна вияснить хто підпилив? Тут тільки крайнього шукати треба...назначати винуватцем...ну а як ?...
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02.10.2020 15:59 Відповісти
а как это может быть? несколько версий подтвердят одно событие. бред. версия правильная может быть только одна ведь событие одно. при порохе такого не было
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02.10.2020 16:03 Відповісти
Все-кроме ПЕРЕМИРИЯ.
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02.10.2020 16:24 Відповісти
Только не обстрелы « той стороны» убеждает всех 🤡🤢 « недурачек какой-то»
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02.10.2020 16:35 Відповісти
Полиция не должна заниматься расследованиями поджогов, тогда и выйдут на поджигателей.
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02.10.2020 16:44 Відповісти
Куча версий, кроме основной, диверсионный поджог кремлевской банды, блазень боится беса путлера.
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02.10.2020 18:39 Відповісти
Более чем странный пожар---локальный какой то. И ветер для всех дул в одну сторону, и трава посохла на сто км у всех одинаково, жары нет неделю запросто по всей стране. И за одну ночь практически вспыхнуло так резко! Кто то тут сильно бздливый, а кто то великолепно этим пользуется. Завтра зима. Ну вот что теперь людям делать? Даже с деньгами что выдали или выдадут? Строиться поздно, купить что---так деньги смешные! Да к выборам всё это упороли твари---и не важно с какой стороны твари. Может тот кто сверху и приметил негодяев. Иди знай.
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02.10.2020 19:25 Відповісти
Паотвердятся и 1000 версий следствия, только виновные в поджогах, и гибели людей никогда не понесут наказание.
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02.10.2020 20:35 Відповісти
 
 