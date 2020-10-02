Пожежі на Луганщині: Шмигаль не відкидає, що підтвердяться відразу кілька версій слідства

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не відкидає, що відразу кілька версій про причини пожеж на Луганщині, які розглядають правоохоронні органи, підтвердяться.

Про це він сказав журналістам на Луганщині, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Версій є декілька, і думаю, що всі декілька в різних випадках будуть виправдані", - сказав Шмигаль.

Серед версій - і можливі підпали, можлива злочинна діяльність, можливі специфічні наслідки сильного вітру, коли дерева торкаються ліній електропередач.

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За його словами, через ці пожежі було заподіяно значну шкоду здоров'ю та майну громадян, є загиблі. "Тут йдеться вже не про штрафи, тут вже йдеться про зумисні дії можливі, які призвели до таких наслідків. У тому числі втрати життя і здоров'я людей. Тобто тут уже кримінальна площина", - додав глава уряду.

Він наголосив, що об'єкти критичної інфраструктури не постраждали.

"Є відключення електромереж, але об'єкти критичної інфраструктури не постраждали. Їх вдалося захистити і врятувати: від військових об'єктів і до підстанцій, газових станцій, розподільних станцій. Усі ці об'єкти змогли захистити, і значних пошкоджень критичної інфраструктури в області немає", - сказав глава КМУ.