Тіла чотирьох зниклих безвісти знайшли на Луганщині, кількість жертв пожежі зросла до 11

Тіла чотирьох пенсіонерок, яких вважали зниклими безвісти, знайшли в Луганській області. Тож кількість жертв пожеж зросла до 11.

Про це повідомила у фейсбуці речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ.

"Загиблі - 11 осіб. Співробітниками слідчо-оперативних груп, які продовжують проведення першочергових слідчих дій, зокрема огляд місця події, допити потерпілих та свідків, виявлені в с. Сиротине та с. Воронове під завалами зруйнованих будівель тіла (фрагменти тіл) людей, які значилися як безвісти зниклі", - написав вона.

У суботу знайшли останки Наталії Андрієвої, 1964 р.н., Світлани Помещик, 1947 р.н., Любові Чумак, 1956 р.н., Валентини Шушулкової, 1938 р.н.

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