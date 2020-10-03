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Тіла чотирьох зниклих безвісти знайшли на Луганщині, кількість жертв пожежі зросла до 11

Тіла чотирьох зниклих безвісти знайшли на Луганщині, кількість жертв пожежі зросла до 11

Тіла чотирьох пенсіонерок, яких вважали зниклими безвісти, знайшли в Луганській області. Тож кількість жертв пожеж зросла до 11.

Про це повідомила у фейсбуці речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ.

"Загиблі - 11 осіб. Співробітниками слідчо-оперативних груп, які продовжують проведення першочергових слідчих дій, зокрема огляд місця події, допити потерпілих та свідків, виявлені в с. Сиротине та с. Воронове під завалами зруйнованих будівель тіла (фрагменти тіл) людей, які значилися як безвісти зниклі", - написав вона.

У суботу знайшли останки Наталії Андрієвої, 1964 р.н., Світлани Помещик, 1947 р.н., Любові Чумак, 1956 р.н., Валентини Шушулкової, 1938 р.н.

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Тіла чотирьох зниклих безвісти знайшли на Луганщині, кількість жертв пожежі зросла до 11 01

Автор: 

пожежа (4353) смерть (6779) зниклий безвісти (212) Луганська область (4892)


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Лугандон організував пожежі, а зелене чмо повідомило, що не факт. Ганьба заленим недоумкам.
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03.10.2020 16:13 Відповісти
У него мир в глазах путина
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03.10.2020 16:22 Відповісти
Бубочка!!! Що це? Ти ж казав, що навчився без жертв!??? 😢
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03.10.2020 16:17 Відповісти
За 11 смертей особисто несе відповідальнісить презедент. Це по його команді заборонили розвідку і патрулювання території, яка примикає до "сірої зони", що дало можливість терористам і окупантам підпалити суху траву і лісопосадки. Та й знищення лісів і майна громадян на його совісті!!!
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03.10.2020 17:25 Відповісти
Царство небесне померлим, ось такий він "русский" мир.
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03.10.2020 17:35 Відповісти
Яке ще падло буде щось варнякати про 5 складів? А хто спалив пів луганщини і 11 людей заживо?
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03.10.2020 19:44 Відповісти
 
 