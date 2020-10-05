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КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу, - штаб ОС

КПВВ

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская", работа которого была приостановлена в связи с масштабными пожарами на Луганщине, сегодня возобновляет работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС.

"По решению командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, сегодня, 5 октября, в 9:00 утра, возобновляет работу контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская". КПВВ будет функционировать по осеннему графику - ежедневно с 07.00 до 18.30", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 октября КПВВ "Станица Луганская" временно закрыли из-за опасности распространения огня.

Как сообщала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в КПВВ "Станица Луганская" загорелись элементы инфраструктуры, ситуация была осложнена сильными порывами ветра.

Читайте: Пожары на Луганщине: Один из семи очагов потушили, четыре локализовали, - ГСЧС

Автор: 

операция Объединенных сил (6766) КПВВ (330) Станица Луганская (189) Луганская область (6510)


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Які ми раді від такої новини!
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05.10.2020 09:14 Ответить
Закроем гряныці и корона вирусов сдохнет от одних масок
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05.10.2020 09:16 Ответить
Та ви шо? Яка "радість".
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05.10.2020 09:19 Ответить
На хера , шоб въезжали и поджигали дальше , надо им подсказать , под Киевом в Пуще-Водице и Конче -Заспе хорошие сосновые леса
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05.10.2020 09:20 Ответить
Пхнуться за пензіями, скуповуються в АТБ і везуть кравчучками в свій зоопарк.
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05.10.2020 09:23 Ответить
Аж від серця відлягло !
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05.10.2020 09:21 Ответить
С Мавзолейнім быдлом Путлера на дно идти почетно мышиодиннарот
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05.10.2020 09:23 Ответить
 
 