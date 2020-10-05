КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу, - штаб ОС

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская", работа которого была приостановлена в связи с масштабными пожарами на Луганщине, сегодня возобновляет работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС.

"По решению командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, сегодня, 5 октября, в 9:00 утра, возобновляет работу контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская". КПВВ будет функционировать по осеннему графику - ежедневно с 07.00 до 18.30", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 октября КПВВ "Станица Луганская" временно закрыли из-за опасности распространения огня.

Как сообщала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в КПВВ "Станица Луганская" загорелись элементы инфраструктуры, ситуация была осложнена сильными порывами ветра.

Читайте: Пожары на Луганщине: Один из семи очагов потушили, четыре локализовали, - ГСЧС