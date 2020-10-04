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Новости Пожары в Украине
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Пожары на Луганщине: Один из семи очагов потушили, четыре локализовали, - ГСЧС

Пожары на Луганщине: Один из семи очагов потушили, четыре локализовали, - ГСЧС
Фото: dsns.gov.ua

Силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям потушили один из основных очагов пожаров на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, ликвидирован пожар камыша и растительности между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района.

Локализованы очаги возле населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское (на площади около 6 тыс. га); около Трехизбенки, Муратово и Капитаново Новоайдарского района (около 2,6 тыс. га); лесной пожар возле сел Лобачево и Геевка Станично-Луганского района (около 1400 га); близ Ольхового того же района (около 2 тыс. га).

Продолжается борьба с огнем на околице Смоляниново Новоайдарского района, где огонь прошел более 1,4 тыс. га лесных насаждений, и возле Болотенное Станично-Луганского района, где горит более 6 га камыша и сухой растительности.

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По предварительным оценкам, ориентировочная площадь всех 7 очагов, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га. Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется.

К тушению огня привлечены 1539 человек и 306 единиц техники. Авиация ГСЧС в районах пожаров на протяжении 3 октября осуществила 162 сброса (504 тонны воды).

Напомним, на Луганщине с 30 сентября возникают масштабные пожары.

По фактам пожаров в Луганской области полиция открыла 10 уголовных производств. Следствие рассматривает четыре основных версии: из-за обстрелов оккупантов с неподконтрольной территории области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

По данным на 3 октября в ходе ликвидации лесных пожаров на Луганщине обнаружены тела 11 человек, причина гибели четверых из них устанавливается.

Автор: 

пожар (5970) ГСЧС (5020) Станица Луганская (189) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+3
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https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632


И, снова, любимое занятие нашей власти-обувать писду в лапти: 20 тыс га уже горит, найдены еще 3-е погибших, а сколько СГОРЕЛО ДОТЛА=ХЗ((и, главное, как целки, молчат о том, что причина пожаров вдоль линии войны - ПОДЖОГИ орков, и видосов куева туча. !! фАкинцы у руля страны.
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04.10.2020 01:10 Ответить
+1
якщо коротко то можна було б прямо сказати -згоріло все, що могло-спасайся хто може-гасити не має чим
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04.10.2020 01:05 Ответить
+1
Где , где - отдыхают после боев с Порохом .
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04.10.2020 03:01 Ответить
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якщо коротко то можна було б прямо сказати -згоріло все, що могло-спасайся хто може-гасити не має чим
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04.10.2020 01:05 Ответить
« просто перестать стрелять « , перестали - жгут и просто расстреливают ,как Зайцев , а «недурачек какой-то «, своей бритой грудью рашистов-убийц защищает !Катастрофа , кошмар и ужас ! Все молчат … Где этот «патриот « Аваков и его нацжены , журнашлюхи , свободовцы Сракошвилли
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04.10.2020 02:13 Ответить
Где , где - отдыхают после боев с Порохом .
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04.10.2020 03:01 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632


И, снова, любимое занятие нашей власти-обувать писду в лапти: 20 тыс га уже горит, найдены еще 3-е погибших, а сколько СГОРЕЛО ДОТЛА=ХЗ((и, главное, как целки, молчат о том, что причина пожаров вдоль линии войны - ПОДЖОГИ орков, и видосов куева туча. !! фАкинцы у руля страны.
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04.10.2020 01:10 Ответить
... под личным контролем зелички . Зелохторат доволен .
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04.10.2020 03:03 Ответить
Це їхній факап. Вони намагались опрацювати цей кейс, проте дійшли висновку, що лише діджіталізацію захолдить ситуейшн із файрплейсом. Тому гасити пожежі будуть у застосунку "Дія" із реплейсінгом кешу ДСНС на свої рахунки.
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04.10.2020 07:48 Ответить
иуды ,гниды ,каких ещё никогда раньше не было !Гениальный Т.Г. Шевченко предвидел « сидит ворог ,в твоий хати и смиеться з тебе «
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04.10.2020 02:36 Ответить
Кароче - Перзиндент сказал, шо не поджигают, потому как он так щитает. Значит, уважаемые жители Донбасса, блин, учитесь как со спичками правильно обращаться! Сивоха, открой он-лайн курсы "Скажим пажарам нет!"
Ермак, не мельтеши, пока после Фокина вонять не перестанет. *****, как хорошо в Омане - лесов и пожаров нет, а у верблюдов и обслуги такие языки мягкие - жопа бедная отдыхает после консультаций на высшем уровне со спонсорами и кандидатами в спонсоры в очередной сериал "Одиночество Президента. Всеми опплеванный. Часть первая"
Блин, Шифер видать договорился со всеми, шо все бабки на кино - до начала проката, и все - ему! А Бубочке - рояль с мягкими клавишами и 25% акций Бердычевской вазилиновой фабрики. За то, шо не крал бутерброды с икрой на фуршетах, а приходил со своей шаурмой и кордебалетом на все корпоративы...
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04.10.2020 08:33 Ответить
 
 