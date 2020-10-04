Пожары на Луганщине: Один из семи очагов потушили, четыре локализовали, - ГСЧС
Силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям потушили один из основных очагов пожаров на Луганщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, ликвидирован пожар камыша и растительности между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района.
Локализованы очаги возле населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское (на площади около 6 тыс. га); около Трехизбенки, Муратово и Капитаново Новоайдарского района (около 2,6 тыс. га); лесной пожар возле сел Лобачево и Геевка Станично-Луганского района (около 1400 га); близ Ольхового того же района (около 2 тыс. га).
Продолжается борьба с огнем на околице Смоляниново Новоайдарского района, где огонь прошел более 1,4 тыс. га лесных насаждений, и возле Болотенное Станично-Луганского района, где горит более 6 га камыша и сухой растительности.
По предварительным оценкам, ориентировочная площадь всех 7 очагов, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га. Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется.
К тушению огня привлечены 1539 человек и 306 единиц техники. Авиация ГСЧС в районах пожаров на протяжении 3 октября осуществила 162 сброса (504 тонны воды).
Напомним, на Луганщине с 30 сентября возникают масштабные пожары.
По фактам пожаров в Луганской области полиция открыла 10 уголовных производств. Следствие рассматривает четыре основных версии: из-за обстрелов оккупантов с неподконтрольной территории области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.
По данным на 3 октября в ходе ликвидации лесных пожаров на Луганщине обнаружены тела 11 человек, причина гибели четверых из них устанавливается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
И, снова, любимое занятие нашей власти-обувать писду в лапти: 20 тыс га уже горит, найдены еще 3-е погибших, а сколько СГОРЕЛО ДОТЛА=ХЗ((и, главное, как целки, молчат о том, что причина пожаров вдоль линии войны - ПОДЖОГИ орков, и видосов куева туча. !! фАкинцы у руля страны.
Ермак, не мельтеши, пока после Фокина вонять не перестанет. *****, как хорошо в Омане - лесов и пожаров нет, а у верблюдов и обслуги такие языки мягкие - жопа бедная отдыхает после консультаций на высшем уровне со спонсорами и кандидатами в спонсоры в очередной сериал "Одиночество Президента. Всеми опплеванный. Часть первая"
Блин, Шифер видать договорился со всеми, шо все бабки на кино - до начала проката, и все - ему! А Бубочке - рояль с мягкими клавишами и 25% акций Бердычевской вазилиновой фабрики. За то, шо не крал бутерброды с икрой на фуршетах, а приходил со своей шаурмой и кордебалетом на все корпоративы...