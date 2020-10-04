Пожары на Луганщине: Один из семи очагов потушили, четыре локализовали, - ГСЧС

Силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям потушили один из основных очагов пожаров на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, ликвидирован пожар камыша и растительности между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района.

Локализованы очаги возле населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское (на площади около 6 тыс. га); около Трехизбенки, Муратово и Капитаново Новоайдарского района (около 2,6 тыс. га); лесной пожар возле сел Лобачево и Геевка Станично-Луганского района (около 1400 га); близ Ольхового того же района (около 2 тыс. га).

Продолжается борьба с огнем на околице Смоляниново Новоайдарского района, где огонь прошел более 1,4 тыс. га лесных насаждений, и возле Болотенное Станично-Луганского района, где горит более 6 га камыша и сухой растительности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты пытаются поджечь сухую траву перед позициями ВСУ на Луганщине. ВИДЕО

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь всех 7 очагов, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га. Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется.

К тушению огня привлечены 1539 человек и 306 единиц техники. Авиация ГСЧС в районах пожаров на протяжении 3 октября осуществила 162 сброса (504 тонны воды).

Напомним, на Луганщине с 30 сентября возникают масштабные пожары.

По фактам пожаров в Луганской области полиция открыла 10 уголовных производств. Следствие рассматривает четыре основных версии: из-за обстрелов оккупантов с неподконтрольной территории области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

По данным на 3 октября в ходе ликвидации лесных пожаров на Луганщине обнаружены тела 11 человек, причина гибели четверых из них устанавливается.