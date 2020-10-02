РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12034 посетителя онлайн
Новости Пожары в Украине
719 3

Из-за пожаров на Луганщине открыли 10 уголовных производств, - Шмыгаль

Из-за пожаров на Луганщине открыли 10 уголовных производств, - Шмыгаль

По состоянию на 10 часов, в Луганской области от пожара пострадали около 19 тысяч гектар лесных насаждений. Открыты уже 10 уголовных производств.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Луганской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кроме того, от 250 до 300 домов пострадали от огня.

"Общая ситуация по состоянию на сейчас следующая: от пожара пострадали 19 тысяч гектар лесных насаждений. Возбуждено 10 уголовных производства", - говорится в сообщении.

Он отметил, что в результате пожара погибли 8 человек, в том числе, работник Гослесагентства. Еще 17 человек находятся в больницах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Площадь пожара на Луганщине превысила 13 тыс. гектаров, 32 населенных пункта под угрозой, - ГСЧС

"Причины будут названы после завершения расследования", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что в целом по Украине пострадали от пожаров более 25 тысяч гектар.

"Это причина, из-за которой мы должны разработать стратегию реагирования", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Гослесагентство должно разработать соответствующую стратегию.

"Гослесагентство должно немедленно разработать и утвердить стратегию борьбы и предупреждения пожаров. На Луганщине надо разработать такой план, чтобы ситуация не повторялась", - сказал Шмыгаль.

Автор: 

пожар (5969) расследование (3045) Шмыгаль Денис (2725) Луганская область (6510)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
виновата уборщица,и лесник Иван Иваныч ,уволенный 3 года назад!инфа 100%!
показать весь комментарий
02.10.2020 11:07 Ответить
А навіщо аж 10?За якими статтями?Чергове "шапіто" і пук в калюжу від....шморгаля)))
показать весь комментарий
02.10.2020 11:20 Ответить
Срочно принять закон - Запретить местным жителям пользоваться спичками и ходить на природу!
показать весь комментарий
02.10.2020 11:30 Ответить
 
 