Через пожежі на Луганщині відкрили 10 кримінальних проваджень, - Шмигаль

Станом на 10 годину в Луганській області від пожежі постраждали близько 19 тисяч гектарів лісових насаджень. Відкрито вже 10 кримінальних проваджень.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Луганській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Крім того, від 250 до 300 будинків постраждали від вогню.

"Загальна ситуація станом на зараз така: від пожежі постраждали 19 тисяч гектарів лісових насаджень. Порушено 10 кримінальних проваджень", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що в результаті пожежі загинули 8 осіб, в тому числі, працівник Держлісагентства. Ще 17 людей перебувають у лікарнях.

"Причини будуть названі після завершення розслідування", - додав він.

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Шмигаль зазначив, що в цілому по Україні постраждали від пожеж більше 25 тисяч гектарів.

"Це причина, через яку ми повинні розробити стратегію реагування", - сказав Шмигаль.

Він додав, що Держлісагентство має розробити відповідну стратегію.

"Держлісагентство має негайно розробити і затвердити стратегію боротьби і попередження пожеж. На Луганщині треба розробити такий план, щоб ситуація не повторювалася", - сказав Шмигаль.

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