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Роботу КПВВ "Станиця Луганська" припинятимуть у разі сильного задимлення, - голова ОДА Гайдай
Голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай заявив, що в разі сильного задимлення з боку окупованих територій робота КПВВ "Станиця Луганська" може бути припинена на декілька годин.
Про це Гайдай повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ
"Якщо дуже потужний дим буде переходити безпосередньо на КПВВ, ми будемо припиняти його роботу на якийсь час - година, дві, скільки потрібно, але не закривати його", - зазначив Гайдай.
При цьому він підкреслив, що вся інфраструктура контрольного пункту відновлена і готова до роботи.
Нагадаємо, 1 жовтня КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово закрили через небезпеку поширення вогню.
5 жовтня КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу.
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Vladimir Soukhov
показати весь коментар05.10.2020 12:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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