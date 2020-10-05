Роботу КПВВ "Станиця Луганська" припинятимуть у разі сильного задимлення, - голова ОДА Гайдай

Голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай заявив, що в разі сильного задимлення з боку окупованих територій робота КПВВ "Станиця Луганська" може бути припинена на декілька годин.

Про це Гайдай повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ

"Якщо дуже потужний дим буде переходити безпосередньо на КПВВ, ми будемо припиняти його роботу на якийсь час - година, дві, скільки потрібно, але не закривати його", - зазначив Гайдай.

При цьому він підкреслив, що вся інфраструктура контрольного пункту відновлена ​​і готова до роботи.

Нагадаємо, 1 жовтня КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово закрили через небезпеку поширення вогню.

5 жовтня КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу.

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