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Новини Пожежі в Україні
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Роботу КПВВ "Станиця Луганська" припинятимуть у разі сильного задимлення, - голова ОДА Гайдай

Роботу КПВВ

Голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай заявив, що в разі сильного задимлення з боку окупованих територій робота КПВВ "Станиця Луганська" може бути припинена на декілька годин.

Про це Гайдай повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ

"Якщо дуже потужний дим буде переходити безпосередньо на КПВВ, ми будемо припиняти його роботу на якийсь час - година, дві, скільки потрібно, але не закривати його", - зазначив Гайдай.

При цьому він підкреслив, що вся інфраструктура контрольного пункту відновлена ​​і готова до роботи.

Нагадаємо, 1 жовтня КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово закрили через небезпеку поширення вогню.

5 жовтня КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу.

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пожежа (4358) Станиця Луганська (196) Луганська область (4892)


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Из-за задымления надо закрыть все КПВВ с ОРДЛО на 20 лет.
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05.10.2020 12:31 Відповісти
 
 