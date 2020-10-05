Пожежі на Луганщині: Шість з восьми основних осередків ліквідовано.

На території Луганської області триває гасіння пожеж, що виникли 30 вересня та 1 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найскладніша ситуація виникла уздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєверодонецького районів, де в зону ураження потрапили 32 населені пункти.

"Станом на 9 год. 5 жовтня з 8 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності 6 осередків ліквідовано, 1 осередок локалізований, вживаються заходи щодо локалізації осередку пожежі лісового масиву в районі с. Смолянинове", - йдеться в повідомленні.

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За попередніми оцінками, орієнтовна площа всіх 7 осередків становить понад 20 тис.га.

Авіацією ДСНС протягом 4 жовтня на території Луганської області скоєно 146 скидів (436 тонн води). З початку гасіння пожеж 491 скидання (1 тис. 586 тонн води).

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких 3 людини загинули в результаті отруєння продуктами горіння, 1 людина - від опіків, 3 людини - в результаті серцевих нападів і 4 причини загибелі встановлюється. Постраждали 18 осіб (в тому числі 3 співробітники ДСНС).

Інформація про знищення та пошкодження житлових будинків і об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

Під час гасіння пожежі евакуйовано 150 осіб.