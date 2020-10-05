Пожежі на Луганщині: Шість з восьми основних осередків ліквідовано.
На території Луганської області триває гасіння пожеж, що виникли 30 вересня та 1 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Найскладніша ситуація виникла уздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєверодонецького районів, де в зону ураження потрапили 32 населені пункти.
"Станом на 9 год. 5 жовтня з 8 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності 6 осередків ліквідовано, 1 осередок локалізований, вживаються заходи щодо локалізації осередку пожежі лісового масиву в районі с. Смолянинове", - йдеться в повідомленні.
За попередніми оцінками, орієнтовна площа всіх 7 осередків становить понад 20 тис.га.
Авіацією ДСНС протягом 4 жовтня на території Луганської області скоєно 146 скидів (436 тонн води). З початку гасіння пожеж 491 скидання (1 тис. 586 тонн води).
Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких 3 людини загинули в результаті отруєння продуктами горіння, 1 людина - від опіків, 3 людини - в результаті серцевих нападів і 4 причини загибелі встановлюється. Постраждали 18 осіб (в тому числі 3 співробітники ДСНС).
Інформація про знищення та пошкодження житлових будинків і об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.
Під час гасіння пожежі евакуйовано 150 осіб.
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деньги хоть выплатили людям, которые остались на пепелище? у нас в Смоляниново знакомые пара стариков-живут в сарае ДО СИХ ПОР! хотя по всей области стоят сотни брошенных ничьих домов, которые никому не нужны. Их можно купить за 1-2 тысячи долларов (то есть за 30-60 тысяч гривень, а обещали выплатить по 300 тысяч - где они?!!)
почему государство не озаботилось, чтобы вообще выкупать такие брошеные дома - у нас есть и погорельцы каждый год, и на оини разграничения в той же Марьинке люди живут под обстрелами - дети, дряхлые старики, которым тупо ехать некуда. И по всей стране стоят пустые дома - ТЫСЯЧАМИ.
Не, никому не надо. Дома гниют, а бездомные- живут в сараях...