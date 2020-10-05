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Новости Пожары в Украине
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Пожары на Луганщине: Шесть из восьми основных очагов ликвидированы

Пожары на Луганщине: Шесть из восьми основных очагов ликвидированы

На территории Луганской области продолжается тушение пожаров, возникших 30 сентября и 1 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.

"По состоянию на 9 ч. 5 октября из 8 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 6 очагов ликвидированы, 1 очаг локализован, принимаются меры по локализации очага пожара лесного массива в районе с. Смоляниново", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь всех 7 очагов составляет более 20 тыс. га.

Авиацией ГСЧС в течение 4 октября на территории Луганской области совершено 146 сбросов (436 тонн воды). С начала тушения пожаров 491 сброс (1 тыс. 586 тонн воды).

Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов и 4 причины гибели устанавливается. Пострадали 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Информация о уничтожение и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожары на Луганщине: Продолжается тушение 4 основных очагов, площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. га, - ГСЧС

Автор: 

МВД (9327) пожар (5974) Луганская область (6510)


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после летних пожаорв так никаких выводов и не сделали... лесополосы не опахали, новые машины не закупили..
деньги хоть выплатили людям, которые остались на пепелище? у нас в Смоляниново знакомые пара стариков-живут в сарае ДО СИХ ПОР! хотя по всей области стоят сотни брошенных ничьих домов, которые никому не нужны. Их можно купить за 1-2 тысячи долларов (то есть за 30-60 тысяч гривень, а обещали выплатить по 300 тысяч - где они?!!)
почему государство не озаботилось, чтобы вообще выкупать такие брошеные дома - у нас есть и погорельцы каждый год, и на оини разграничения в той же Марьинке люди живут под обстрелами - дети, дряхлые старики, которым тупо ехать некуда. И по всей стране стоят пустые дома - ТЫСЯЧАМИ.
Не, никому не надо. Дома гниют, а бездомные- живут в сараях...
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05.10.2020 10:10 Ответить
только на моей улице с десяток стоит..пустых домов..и это в центре Лисичанска....Хозяева не могут продать даже за 2 к у.е..... ни кому не нужны...Может теперь разгребут..если деньги выплатят..
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05.10.2020 10:21 Ответить
 
 