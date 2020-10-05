Пожары на Луганщине: Шесть из восьми основных очагов ликвидированы

На территории Луганской области продолжается тушение пожаров, возникших 30 сентября и 1 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.

"По состоянию на 9 ч. 5 октября из 8 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 6 очагов ликвидированы, 1 очаг локализован, принимаются меры по локализации очага пожара лесного массива в районе с. Смоляниново", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь всех 7 очагов составляет более 20 тыс. га.

Авиацией ГСЧС в течение 4 октября на территории Луганской области совершено 146 сбросов (436 тонн воды). С начала тушения пожаров 491 сброс (1 тыс. 586 тонн воды).

Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов и 4 причины гибели устанавливается. Пострадали 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Информация о уничтожение и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожары на Луганщине: Продолжается тушение 4 основных очагов, площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. га, - ГСЧС