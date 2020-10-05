Пожары на Луганщине: Шесть из восьми основных очагов ликвидированы
На территории Луганской области продолжается тушение пожаров, возникших 30 сентября и 1 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.
"По состоянию на 9 ч. 5 октября из 8 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 6 очагов ликвидированы, 1 очаг локализован, принимаются меры по локализации очага пожара лесного массива в районе с. Смоляниново", - говорится в сообщении.
По предварительным оценкам, ориентировочная площадь всех 7 очагов составляет более 20 тыс. га.
Авиацией ГСЧС в течение 4 октября на территории Луганской области совершено 146 сбросов (436 тонн воды). С начала тушения пожаров 491 сброс (1 тыс. 586 тонн воды).
Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов и 4 причины гибели устанавливается. Пострадали 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).
Информация о уничтожение и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.
Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.
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деньги хоть выплатили людям, которые остались на пепелище? у нас в Смоляниново знакомые пара стариков-живут в сарае ДО СИХ ПОР! хотя по всей области стоят сотни брошенных ничьих домов, которые никому не нужны. Их можно купить за 1-2 тысячи долларов (то есть за 30-60 тысяч гривень, а обещали выплатить по 300 тысяч - где они?!!)
почему государство не озаботилось, чтобы вообще выкупать такие брошеные дома - у нас есть и погорельцы каждый год, и на оини разграничения в той же Марьинке люди живут под обстрелами - дети, дряхлые старики, которым тупо ехать некуда. И по всей стране стоят пустые дома - ТЫСЯЧАМИ.
Не, никому не надо. Дома гниют, а бездомные- живут в сараях...