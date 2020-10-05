Пожарные на Луганщине отстояли электроподстанцию и газопровод, - РГА. ФОТОрепортаж

В Луганской области пожарные спасли от огня электроподстанцию и магистральный газопровод высокого давления.

Об этом сообщает Станично-Луганский районная государственная администрация в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пожарные отстояли электроподстанцию, что возле села Артема на Луганщине, и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль деревни. Сейчас укрощают огонь, который распространяется в направлении пгт Петропавловка и по окраине села Артема. Для безопасного тушения пожара, электроподстанция пока остается обесточенной", - говорится в заявлении.













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