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Пожарные на Луганщине отстояли электроподстанцию и газопровод, - РГА. ФОТОрепортаж

В Луганской области пожарные спасли от огня электроподстанцию и магистральный газопровод высокого давления.

Об этом сообщает Станично-Луганский районная государственная администрация в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пожарные отстояли электроподстанцию, что возле села Артема на Луганщине, и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль деревни. Сейчас укрощают огонь, который распространяется в направлении пгт Петропавловка и по окраине села Артема. Для безопасного тушения пожара, электроподстанция пока остается обесточенной", - говорится в заявлении.

Пожарные на Луганщине отстояли электроподстанцию и газопровод, - РГА 01
Пожарные на Луганщине отстояли электроподстанцию и газопровод, - РГА 02
Пожарные на Луганщине отстояли электроподстанцию и газопровод, - РГА 03
Пожарные на Луганщине отстояли электроподстанцию и газопровод, - РГА 04
Пожарные на Луганщине отстояли электроподстанцию и газопровод, - РГА 05
Пожарные на Луганщине отстояли электроподстанцию и газопровод, - РГА 06

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Автор: 

пожар (5976) Станица Луганская (189) Луганская область (6510)


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Кацапи- палять. Наші пожежники і солдати- гасять. Луганський нарід- голосує за мертвечука, коломойського, та інше кацапське опздеже. Якесь замкнуте коло.
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05.10.2020 17:13 Ответить
Диверсійна робота, синхронізована з підпалами трави біля наших позицій трасерами. ..
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05.10.2020 18:18 Ответить
 
 