Метро на Троещину станет следующим этапом после открытия Подольско-Воскресенского перехода, - Кличко
На арочном мосту, который является частью Подольско-Воскресенского мостового перехода, уже закончили монтаж освещения и продолжаются работы по демонтажу временных опор.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook. А также обнародовал видео о том, как теперь выглядит городов с подсветкой.
"На завершающем этапе строительство арочного моста, который является частью Подольско-Воскресенского мостового перехода. Здесь уже закончили монтаж освещения и продолжаются работы по демонтажу временных опор. Смонтированы все новые ванты, мост начали опускать в проектное положение, - сообщил мэр. - Сегодня мы включили освещение на всех участках этого большого объекта. Делаем все, чтобы до конца года открыть автосообщение Подольско-Воскресенским. А следующим этапом будет строительство метро на Троещину", - подчеркнул Виталий Кличко.
Продолжаются работы на всех площадках строительства мостового перехода. Специалисты из Бельгии уже завершили монтаж пролетного строения заезда на мост с улицы Набережно-Крещатикской в районе улицы Верхний Вал. Общий вес металлоконструкций - 780 тонн, длина - 143 метра. Устанавливать конструкцию будут с помощью мощной спецтехники и плавсредств. Завершить эти работы планируется до конца октября.
Также продолжаются работы по строительству участка Подольского мостового перехода от дамбы Русановских садов до путепровода через железную дорогу. Обустраивают и ограждающие конструкции перегонных тоннелей метрополитена, осуществляют земляные работы, а также работы по устройству насыпи.
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По состоянию на 6 октября заполненность больниц, отведенных для лечения пациентов с COVID-19, составляет 57%.Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные https://moz.gov.ua/uploads/5/26493-oznaky_06102020.pdf Министерства здравоохранения.В Киеве и 14 регионах показатели загруженности больниц первой волны превышают 50%. В целом по Украине загруженность больниц первой волны за последние 5 дней составляет 57,7% (подтвержденные и подозрительные случаи).В Киеве загруженность больниц первой волны состоянию на 6 октября составляет 72,4%.Самый высокий показатель в Донецкой области - 94,9%, Луганской области - 90,5%, Одесской области - 77,6%.https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3112730-v-ukraine-zapolnennost-covidbolnic-sostavlaet-57-minzdrav.html