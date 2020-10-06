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Метро на Троещину станет следующим этапом после открытия Подольско-Воскресенского перехода, - Кличко

Метро на Троещину станет следующим этапом после открытия Подольско-Воскресенского перехода, - Кличко

На арочном мосту, который является частью Подольско-Воскресенского мостового перехода, уже закончили монтаж освещения и продолжаются работы по демонтажу временных опор.

 Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook. А также обнародовал видео о том, как теперь выглядит городов с подсветкой.

"На завершающем этапе строительство арочного моста, который является частью Подольско-Воскресенского мостового перехода. Здесь уже закончили монтаж освещения и продолжаются работы по демонтажу временных опор. Смонтированы все новые ванты, мост начали опускать в проектное положение, - сообщил мэр. - Сегодня мы включили освещение на всех участках этого большого объекта. Делаем все, чтобы до конца года открыть автосообщение Подольско-Воскресенским. А следующим этапом будет строительство метро на Троещину", - подчеркнул Виталий Кличко.

Продолжаются работы на всех площадках строительства мостового перехода. Специалисты из Бельгии уже завершили монтаж пролетного строения заезда на мост с улицы Набережно-Крещатикской в ​​районе улицы Верхний Вал. Общий вес металлоконструкций - 780 тонн, длина - 143 метра. Устанавливать конструкцию будут с помощью мощной спецтехники и плавсредств. Завершить эти работы планируется до конца октября.

Также продолжаются работы по строительству участка Подольского мостового перехода от дамбы Русановских садов до путепровода через железную дорогу. Обустраивают и ограждающие конструкции перегонных тоннелей метрополитена, осуществляют земляные работы, а также работы по устройству насыпи.

Автор: 

Киев (25710) Кличко Виталий (4655) мост (1031)


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Топ комментарии
+2
Виталик купил светодиоды.
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06.10.2020 12:46 Ответить
+2
Метро на Троещину? )) Жители Троещины снова напряглись от волнения))
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06.10.2020 12:46 Ответить
+2
На Али экспресс))
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06.10.2020 12:46 Ответить
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Заберите у вандала спички, а то не факт что через месяц откроют
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06.10.2020 12:39 Ответить
Радостно.. смотрел позавчера видос как китайцы строят мосты - это песня, словно стадо муравьев - быстро, эффективно, эффектно
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06.10.2020 12:41 Ответить
Чувак ! Я видел фильм ВВС , как китайцы с кисточками вместо пчел опыляют фруктовые сады еслибы это был не фильм ВВС не поверил бы.
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06.10.2020 12:49 Ответить
Виталик купил светодиоды.
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06.10.2020 12:46 Ответить
На Али экспресс))
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06.10.2020 12:46 Ответить
Метро на Троещину? )) Жители Троещины снова напряглись от волнения))
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06.10.2020 12:46 Ответить
круто круто ур аура бадабумс!
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06.10.2020 12:52 Ответить
Кому он заливает?
Мостопровод от берега до Перова в зачаточном состоянии
Даже, если махнуть волшебной палочкой и его сегодня закончить, надо ещё 40 дней для укрепления бетонных конструкций.
Попытки сделать временный с"езд под груши русановских садов заблокированы из-за идиотизма
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06.10.2020 12:57 Ответить
Ну так до Нового Года еще 87 дней, вполне достаточно.
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06.10.2020 13:21 Ответить
Сколько живу в Киеве, то как только выборы мера то сразу открывают(мол мы начали достраивать-строить) как ни мост то метро на Троещину или Виноградарь... Меняйте пластинку!!!
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06.10.2020 13:08 Ответить
Кормушка хорошая, хочется удержаться
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06.10.2020 13:25 Ответить
согласен.. удержаться подольше , награбить и ********..
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06.10.2020 13:52 Ответить
В Украине заполненность COVID-больниц составляет 57% - Минздрав

По состоянию на 6 октября заполненность больниц, отведенных для лечения пациентов с COVID-19, составляет 57%.Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные https://moz.gov.ua/uploads/5/26493-oznaky_06102020.pdf Министерства здравоохранения.В Киеве и 14 регионах показатели загруженности больниц первой волны превышают 50%. В целом по Украине загруженность больниц первой волны за последние 5 дней составляет 57,7% (подтвержденные и подозрительные случаи).В Киеве загруженность больниц первой волны состоянию на 6 октября составляет 72,4%.Самый высокий показатель в Донецкой области - 94,9%, Луганской области - 90,5%, Одесской области - 77,6%.https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3112730-v-ukraine-zapolnennost-covidbolnic-sostavlaet-57-minzdrav.html
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06.10.2020 13:29 Ответить
Зачем он его зажёг, если открытие через несколько месяцев?
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06.10.2020 13:41 Ответить
Для того, щоб працювати в ночі, що не доходить?!!
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06.10.2020 14:23 Ответить
На сьогоднішній день Клічко зробив більше чим всі мери, які були до нього космонави, придурки, риги і.т.д. У такий важкий час, а Київ змінює обличчя на краще!
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06.10.2020 14:25 Ответить
14млрд метро.2млрд 1км.Золота Троєщина буде.навіщо КПСС її заклало на лівому берегу раз тут немає роботи.Треба на ці 14млрд на лівому берегу створити роб місця а не гроші на вітер.в Півд Амер є канатна дорога возить 50тисяч в день на роботу на 10км через Анди.в Парижі дирижабль 40місний як халявний вид транспрту по витратам топлива на 1тону
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06.10.2020 16:54 Ответить
 
 