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Метро на Троєщину стане наступним етапом після відкриття Подільско-Воскресенського переходу, - Кличко

Метро на Троєщину стане наступним етапом після відкриття Подільско-Воскресенського переходу, - Кличко

На арковому мосту, який є частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу, вже закінчили монтаж освітлення та тривають роботи з демонтажу тимчасових опор.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. А також оприлюднив відео про те, який вигляд тепер має міст з підсвічуванням.

"На завершальному етапі будівництво аркового мосту, який є частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Тут вже закінчили монтаж освітлення і тривають роботи з демонтажу тимчасових опор. Змонтовані всі нові ванти, міст почали опускати в проєктне положення, - повідомив мер. - Сьогодні ми увімкнули освітлення на всіх ділянках цього великого об’єкту. Робимо все, щоб до кінця року відкрити автосполучення Подільсько-Воскресенським. А наступним етапом буде будівництво метро на Троєщину", - підкреслив Віталій Кличко.

Тривають роботи на всіх майданчиках будівництва мостового переходу. Спеціалісти з Бельгії вже завершили монтаж прогонової будови заїзду на міст з вулиці Набережно-Хрещатицької в районі вулиці Верхній Вал. Загальна вага металоконструкцій – 780 тонн, довжина – 143 метри. Встановлюватимуть конструкцію з допомогою потужної спецтехніки та плавзасобів. Завершити ці роботи планують до кінця жовтня.

Також тривають роботи з будівництва ділянки Подільського мостового переходу від дамби Русанівських садів до шляхопроводу через залізницю. Облаштовують і огороджуючі конструкції перегінних тунелів метрополітену, здійснюють земляні роботи, а також роботи з влаштування насипу.

Автор: 

Київ (19694) Кличко Віталій (3531) міст (1240)


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Топ коментарі
+2
Виталик купил светодиоды.
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06.10.2020 12:46 Відповісти
+2
Метро на Троещину? )) Жители Троещины снова напряглись от волнения))
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06.10.2020 12:46 Відповісти
+2
На Али экспресс))
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06.10.2020 12:46 Відповісти
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Заберите у вандала спички, а то не факт что через месяц откроют
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06.10.2020 12:39 Відповісти
Радостно.. смотрел позавчера видос как китайцы строят мосты - это песня, словно стадо муравьев - быстро, эффективно, эффектно
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06.10.2020 12:41 Відповісти
Чувак ! Я видел фильм ВВС , как китайцы с кисточками вместо пчел опыляют фруктовые сады еслибы это был не фильм ВВС не поверил бы.
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06.10.2020 12:49 Відповісти
Виталик купил светодиоды.
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06.10.2020 12:46 Відповісти
На Али экспресс))
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06.10.2020 12:46 Відповісти
Метро на Троещину? )) Жители Троещины снова напряглись от волнения))
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06.10.2020 12:46 Відповісти
круто круто ур аура бадабумс!
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06.10.2020 12:52 Відповісти
Кому он заливает?
Мостопровод от берега до Перова в зачаточном состоянии
Даже, если махнуть волшебной палочкой и его сегодня закончить, надо ещё 40 дней для укрепления бетонных конструкций.
Попытки сделать временный с"езд под груши русановских садов заблокированы из-за идиотизма
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06.10.2020 12:57 Відповісти
Ну так до Нового Года еще 87 дней, вполне достаточно.
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06.10.2020 13:21 Відповісти
Сколько живу в Киеве, то как только выборы мера то сразу открывают(мол мы начали достраивать-строить) как ни мост то метро на Троещину или Виноградарь... Меняйте пластинку!!!
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06.10.2020 13:08 Відповісти
Кормушка хорошая, хочется удержаться
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06.10.2020 13:25 Відповісти
согласен.. удержаться подольше , награбить и ********..
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06.10.2020 13:52 Відповісти
В Украине заполненность COVID-больниц составляет 57% - Минздрав

По состоянию на 6 октября заполненность больниц, отведенных для лечения пациентов с COVID-19, составляет 57%.Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные https://moz.gov.ua/uploads/5/26493-oznaky_06102020.pdf Министерства здравоохранения.В Киеве и 14 регионах показатели загруженности больниц первой волны превышают 50%. В целом по Украине загруженность больниц первой волны за последние 5 дней составляет 57,7% (подтвержденные и подозрительные случаи).В Киеве загруженность больниц первой волны состоянию на 6 октября составляет 72,4%.Самый высокий показатель в Донецкой области - 94,9%, Луганской области - 90,5%, Одесской области - 77,6%.https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3112730-v-ukraine-zapolnennost-covidbolnic-sostavlaet-57-minzdrav.html
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06.10.2020 13:29 Відповісти
Зачем он его зажёг, если открытие через несколько месяцев?
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06.10.2020 13:41 Відповісти
Для того, щоб працювати в ночі, що не доходить?!!
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06.10.2020 14:23 Відповісти
На сьогоднішній день Клічко зробив більше чим всі мери, які були до нього космонави, придурки, риги і.т.д. У такий важкий час, а Київ змінює обличчя на краще!
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06.10.2020 14:25 Відповісти
14млрд метро.2млрд 1км.Золота Троєщина буде.навіщо КПСС її заклало на лівому берегу раз тут немає роботи.Треба на ці 14млрд на лівому берегу створити роб місця а не гроші на вітер.в Півд Амер є канатна дорога возить 50тисяч в день на роботу на 10км через Анди.в Парижі дирижабль 40місний як халявний вид транспрту по витратам топлива на 1тону
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06.10.2020 16:54 Відповісти
 
 