Метро на Троєщину стане наступним етапом після відкриття Подільско-Воскресенського переходу, - Кличко
На арковому мосту, який є частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу, вже закінчили монтаж освітлення та тривають роботи з демонтажу тимчасових опор.
Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. А також оприлюднив відео про те, який вигляд тепер має міст з підсвічуванням.
"На завершальному етапі будівництво аркового мосту, який є частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Тут вже закінчили монтаж освітлення і тривають роботи з демонтажу тимчасових опор. Змонтовані всі нові ванти, міст почали опускати в проєктне положення, - повідомив мер. - Сьогодні ми увімкнули освітлення на всіх ділянках цього великого об’єкту. Робимо все, щоб до кінця року відкрити автосполучення Подільсько-Воскресенським. А наступним етапом буде будівництво метро на Троєщину", - підкреслив Віталій Кличко.
Тривають роботи на всіх майданчиках будівництва мостового переходу. Спеціалісти з Бельгії вже завершили монтаж прогонової будови заїзду на міст з вулиці Набережно-Хрещатицької в районі вулиці Верхній Вал. Загальна вага металоконструкцій – 780 тонн, довжина – 143 метри. Встановлюватимуть конструкцію з допомогою потужної спецтехніки та плавзасобів. Завершити ці роботи планують до кінця жовтня.
Також тривають роботи з будівництва ділянки Подільського мостового переходу від дамби Русанівських садів до шляхопроводу через залізницю. Облаштовують і огороджуючі конструкції перегінних тунелів метрополітену, здійснюють земляні роботи, а також роботи з влаштування насипу.
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