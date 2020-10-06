В Киеве появились баннеры "Победа Пальчевского = победе Путина"

Сегодня на столичных мостах появились баннеры, которые указывают на пророссийскую позицию Андрея Пальчевского.

Баннеры "Победа Пальчевского = Победе Путина" заметили на Шулявском и Печерском мостах

Полотнища стилизироованы под наружную рекламу кандидата, а на переднем плане - надпись "Победа Пальчевского = Победе Путина". Баннеры заметили на Шулявском и Печерском мостах, сообщает Gazeta.ua.

Как известно, ранее Андрей Пальчевский неоднократно привлекал внимание общественных организаций и журналистов из-за баллотирования в Госдуму Российской Федерации, возможных связей с российскими спецслужбами и криминальными элементами, а также из-за периодического появления в эфире российских пропагандистских каналов.

Например, по данным журналистского расследования Bihus.info "Пальчевский PRO: российский бизнес, связи с оккупантами и команда призраков", бизнес-активы Пальчевского управляются через совместные оффшорные компании с компаниями известного выходца из российского криминала Виталия Кочеткова, а сам политик находится в тесной связи с депутатом от ОПЗЖ Вадимом Столаром.

Напомним, ранее Пальчевский попал в скандал после интервью журналистами украинской службы новостей BBC. В частности, он открестился от своих слов на российском ТВ о воссоединении с РФ, несмотря на видеодоказательства. Несмотря на это, Пальчевский обвинил журналистку Диану Курышко во лжи и требовал извинений.