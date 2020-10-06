В Киеве появились баннеры "Победа Пальчевского = победе Путина"
Сегодня на столичных мостах появились баннеры, которые указывают на пророссийскую позицию Андрея Пальчевского.
Баннеры "Победа Пальчевского = Победе Путина" заметили на Шулявском и Печерском мостах
Полотнища стилизироованы под наружную рекламу кандидата, а на переднем плане - надпись "Победа Пальчевского = Победе Путина". Баннеры заметили на Шулявском и Печерском мостах, сообщает Gazeta.ua.
Как известно, ранее Андрей Пальчевский неоднократно привлекал внимание общественных организаций и журналистов из-за баллотирования в Госдуму Российской Федерации, возможных связей с российскими спецслужбами и криминальными элементами, а также из-за периодического появления в эфире российских пропагандистских каналов.
Например, по данным журналистского расследования Bihus.info "Пальчевский PRO: российский бизнес, связи с оккупантами и команда призраков", бизнес-активы Пальчевского управляются через совместные оффшорные компании с компаниями известного выходца из российского криминала Виталия Кочеткова, а сам политик находится в тесной связи с депутатом от ОПЗЖ Вадимом Столаром.
Напомним, ранее Пальчевский попал в скандал после интервью журналистами украинской службы новостей BBC. В частности, он открестился от своих слов на российском ТВ о воссоединении с РФ, несмотря на видеодоказательства. Несмотря на это, Пальчевский обвинил журналистку Диану Курышко во лжи и требовал извинений.
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А если вы насмотрелись зелёного телевизора, и начитались желтой прессы, и лично у вас нет доказательств, а только то что «говорят», закройте свой ****** рот, тупое безмозглое создание
Да, не завжди добре ремонт роблять, да при Омелі набагато швидше робили і краще, але казати, що не роблять взагалі ніфіга - це дурість!
Але стільки же виявлених і залишилось...
"Учился там в Институте военных переводчиков, а также по окончании несколько лет работал переводчиком в Лаосе.
Затем его просто поперли с этой работы - человек же аферист. Он подвизался в каком бизнесе, был председателем "Партии любителей пива" РФ, от которой баллотировался в Госдуму РФ.
В конце концов из-за долгов он сбежал из России, от кредиторов, окопался в Киеве - как раз во времена Ющенко.
Где-то нашел деньги, вложил их в "Евролаб" и стал искать, где можно заработать", - рассказал журналист.
По его словам, вскоре Пальчевского познакомили с Азаровым.
"И вот каким-то образом, благодаря этим передачам, где он представлялся эпидемиологом и медицинским светилом, Пальчевского вывели на Азарова.
И он убедил Азарова, что является резидентом Главного разведуправления Министерства обороны РФ и направлен сюда, чтобы контролировать денежные потоки, что его надо обязательно назначить куда-либо министром или заместителем министра", - отметил Бойко.
ГРУ-шник, смотрящий Зеленского.
Российский флаг висел над Евролабом до 2016 г., если память не изменяет.
Пальчевский попробовал себя в российской политике, баллотировался в Госдуму.
"И тогда быстрее наступит радостный день Воссоединения" - цитата Пальчевского на шоу Скабеевой в Москве.
Однажды, по его собственным словам, «делил с ним деньги».
Свидетельств, что Пальчевский - больше, чем знакомый Зеленского, действительно практически нет.
Зато в Едином государственном реестре можно найти некое ООО «О жизни с Андреем Пальчевским» (код ЕГРПОУ 38306491).
Его руководителем с 26 октября 2012 года указан Борис Нахманович ШЕФИР - полный тезка продюсера Студии «Квартал-95».
75% уставного фонда предприятия принадлежит компании «ГРИН ФЭМИЛИ ЛТД», зарегистрированной на Кипре, которая, вероятно, недавно фигурировала в скандале с российскими активами Зеленского.
Во время нынешней предвыборной президентской кампании Пальчевский одобрительно отзывается о Зеленском. Говорит, что тот рожден быть президентом Украины.
Пальчевский поддерживает Зеленского не только на украинском, но и на российском телевидении.
В частности, в марте во время ток-шоу «60минут» на телеканале Россия-24, которое ведут одиозные Евгений Попов и Ольга Скабеева.
В их студии Пальчевский не только поддержал Владимира Зеленского, но и одобрительно отозвался о поездке Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву, а также помечтал о «счастливом воссоединении Украины с Россией».
"Я ВОСХИЩАЮСЬ ПУТИНЫМ,
ДАЖЕ ОН ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЛАДИМИРА (ЗЕЛЕНСКОГО)"
22 МАРТА, ВЫСТУПАЯ В РОССИИ, ПАЛЬЧЕВСКИЙ ПОДДЕРЖАЛ кандидатуру ЗЕЛЕНСКОГО И ВЫСКАЗАЛ НЕСКОЛЬКО ЛЕСТНЫХ СЛОВ В АДРЕС ПУТИНА.
Пальчевский неоднократно продвигал Зеленского на различных украинских телеканалах и даже на телеканале "Россия 1". Так, в студии скандальной Скабеевой Пальчевский пояснил, что Зеленский не принадлежит к клану олигархов. Также он поддержал его позицию по языковому вопросу. Кроме того, Пальчевский отметил, что даже Владимир Путин знает нескольких украинских авторов, и выр
азил изумление российскому президенту.
https://youtu.be/zT8wSUh3ZDo Теща поздравила Дмитрия Гордона с днюхой ...Говорят , шо Гордон - брат Пальчевского, у них даже риторика похожая... Странная получается у пальчевского путаница с фамилиями... Воспитывался у деда с бабкой. Дед, по фамилии Панько, имел только сыновей... Шо-та темная подноготная у спальчика, мож незаконнорожденый, або усыновили. Утверждает, шо дед и папа работали при министерстве, но это ему ничего не дало. A можон - не тот, за кого нам его преподносят, тока вот с фамилией промашечка. Ко всему , как и пыня, бросил жену, с четырьма детками без средств на существование, типо убедил судей при разводе , шо он гол как сокол, в то время как нагулял двоих деток с Ниной (на 18 лет моложе) купил на Майорке виллу где Нина с детками отжигает пиявкой. Получается невдаха - нашел себе подобную пассию, но более хапкую -... А ща парниша не стесняется заявлять , шо любит попасть в нужное место , в нужное время. Тока шо-та у него ничего не сростается с тем респектом, на который он метит... Даже улетный Леня Космос в свое время , прихлопнул поликлинику Пальчевского по свинному грипу... Да и с Юлей пальчевский намахлевал не хилые карманы (на Тамифлю) . С министров спорта, через два месяца как Пальчевский дорвался до кресла, нездара кровосися попинал нездару пальчевского. Пальчевский и с английской фирмы улетел с треском и скандалом. Пролетел и на выборах в роисгосдуру. Предвыборные анализы зебилу на наркозависимость нестелепа задним числом оформил - прокололся, тобто результат был готов до отбора анализов. И кто его нам впарывает на мэры Киева? ОПЗЗ-мертвечук-пыня-зешмаркля? За невдаху только безмозглый или враг проголосует.
Допоки в Україні не будуть повністю заборонені офшори, до того часу навіть натяків на покращення ситуації не буде. Офшори в корупційній країні це як ракова пухлина.