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У Києві з'явилися банери "Перемога Пальчевського = перемозі Путіна"

Сьогодні на столичних мостах з'явилися банери, які вказують на проросійську позицію Андрія Пальчевського.

У Києві зявилися банери Перемога Пальчевського = перемозі Путіна 01

Банери "Перемога Пальчевського = перемозі Путіна" помітили на Шулявському і Печерському мостах

Полотнища стилізовані під зовнішню рекламу кандидата, а на передньому плані - напис "Перемога Пальчевського = перемозі Путіна". Банери помітили на Шулявському і Печерському мостах, повідомляє Gazeta.ua.

Як відомо, раніше Андрій Пальчевський неодноразово привертав увагу громадських організацій та журналістів через балотування до Держдуми Російської Федерації, можливі зв'язки з російськими спецслужбами та кримінальними елементами, а також через періодичну появу в ефірі російських пропагандистських каналів.

У Києві зявилися банери Перемога Пальчевського = перемозі Путіна 02

Наприклад, за даними журналістського розслідування Bihus.info "Пальчевський PRO: російський бізнес, зв'язки з окупантами й команда привидів", бізнес-активи Пальчевського управляються через спільні офшорні компанії з компаніями відомого вихідця з російського криміналу Віталія Кочеткова, а сам політик перебуває в тісному зв'язку з депутатом від ОПЗЖ Вадимом Столаром.

Нагадаємо, раніше Пальчевський потрапив у скандал після інтерв'ю журналістам української служби новин BBC. Зокрема, він відхрестився від своїх слів на російському ТБ про возз'єднання з РФ, незважаючи на відеодокази. Попри це, Пальчевський звинуватив журналістку Діану Куришко у брехні та вимагав вибачень.

Автор: 

вибори (6721) Пальчевський Андрій (38)


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Топ коментарі
+42
Хватит нам ватных агентов и без пальчика !!!😠
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06.10.2020 13:31 Відповісти
+42
Согласен. Этого засланого казачка нужно гнать пинками до самого Ростова!
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06.10.2020 13:32 Відповісти
+33
С этим утверждением сложно поспорить.
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06.10.2020 13:32 Відповісти
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Хватит нам ватных агентов и без пальчика !!!😠
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06.10.2020 13:31 Відповісти
Согласен. Этого засланого казачка нужно гнать пинками до самого Ростова!
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06.10.2020 13:32 Відповісти
Не гнать его нужно, а отправить в печь.
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06.10.2020 14:35 Відповісти
Тут ви не праві, в землю його, можна і живцем, ну а там: "Земле, ей все едино, что апатиты что навоз".
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06.10.2020 15:47 Відповісти
спочатку деактивувати а потім, і виштовхувати, а точніше вивозити у дерев'яному костюмі.
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06.10.2020 15:36 Відповісти
С этим утверждением сложно поспорить.
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06.10.2020 13:32 Відповісти
судячи по всьому йому пабєдьі не видать
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06.10.2020 13:35 Відповісти
Но голоса то оно у Кличка и Свропейской солидарности оттянет. В этом и заключается его говенная, как и он сам, задача. Все эти Притуленные товарисчи С мешками и прочая погань, как Саша Жопов-Бриотти выполняют свою иудину задачу по отбору голосов. Удивлён, что один полковник в пенсне и памперсах не участвует в киевских выборах. Видимо ОНО толе минимум себя президентом видит.
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06.10.2020 13:52 Відповісти
Краще працюйте і ваші голоси у вас ніхто не відбере. Ато якось смішно що, дорослі люди звинувачують покупця за те що, він відмовився від вашого товару.
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06.10.2020 15:41 Відповісти
Если бы Кличко хоть что нибудь делал для города, а не пил бюджет - никто про этого Пальчевского даже и не услышал бы.
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06.10.2020 13:35 Відповісти
скільки б ******* не серіли на Кличка, нічого то не змінить, кияни все одно оберуть його
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06.10.2020 13:38 Відповісти
Не понял какое тебе до этого дело, таджик.
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06.10.2020 13:40 Відповісти
Если вы располагаете доказательствами, прошу быстрее идти в милицию и писать заявление, пусть возбуждают дело
А если вы насмотрелись зелёного телевизора, и начитались желтой прессы, и лично у вас нет доказательств, а только то что «говорят», закройте свой ****** рот, тупое безмозглое создание
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06.10.2020 14:01 Відповісти
Що значить хоть что нибудь? Сьогодні півдня по місту катався у справах - ремонт доріг іде на Борщагівській, на Повітрофлотському мості, на Симиренка. На Комарова і Курбаса уже новий асфальт

Да, не завжди добре ремонт роблять, да при Омелі набагато швидше робили і краще, але казати, що не роблять взагалі ніфіга - це дурість!
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06.10.2020 14:21 Відповісти
У Пальчевского в сейфі зберігаються аналізи найвеличнішого бубочки , тому ,, слуги кремля" його підтримують на мерство в столиці !
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06.10.2020 13:36 Відповісти
Хорошая работа. Правда всё-равно найдутся индивидуумы, которые любят голосовать за мудаков, предателей и прямых агентов *****.
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06.10.2020 13:36 Відповісти
такі індивідуми є і на нашому сайті. Більше того, є і платні боти від пальця. Їх декого навіть деактивували, наприклад - Андрей Пастухов, Андрій Борщагівка, Валерий Руденко 93603b51, Гліб Корниенко, Злата Гулиева, Ігор Любченко, Святослав Назаренко, Тарас Роздобудько 0f84ebc6, тощо.
Але стільки же виявлених і залишилось...
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06.10.2020 14:22 Відповісти
Пальчевский может в Киеве победить только анализы Зеленского.
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06.10.2020 13:36 Відповісти
В Киеве появились баннеры "Победа Пальчевского = победе Путина" - Цензор.НЕТ 9028
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06.10.2020 13:37 Відповісти
а клинику прихлопнуть - слабо?
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06.10.2020 17:43 Відповісти
даже Леня Космос клинику Пальчевского (свиной грип) за нарушения прикрыл в Киеве.
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06.10.2020 17:45 Відповісти
+п
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06.10.2020 17:46 Відповісти
Проще прихлопнуть самого Пальчевского.
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06.10.2020 18:35 Відповісти
Откуда пальчевскому дали позывной "пальчик" точно не известно, толь с лабораторию которую как легенду ему дали и брали анализы крови с пальца, толи из его специфически травмированного уродливого пальца, толи привычки сунуть все в разные места, но в последнее время агент " пальчик" стал для путлера приоритетом и ватники в него вкладывают колоссальные средства, ведь они всегда мечтали захватить Киев ... читайте ...
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06.10.2020 13:36 Відповісти
Не вижу противоречия.
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06.10.2020 13:36 Відповісти
Пальчевский никого победить не может ,но зона по нему давно ПЛАЧЕТ ....
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06.10.2020 13:42 Відповісти
Куян предупреждать безполезно. Так в скворешниках пустота.
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06.10.2020 13:43 Відповісти
Космическая....
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06.10.2020 13:47 Відповісти
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06.10.2020 13:53 Відповісти
Вчера вечор на стоянке возле Озёрки в Днепре поставили конструкцию из прицепа обтянутого зелёной клеёнкой "Днепр -це ты" вот это вот....Сегодня с утра иду----там одни клочья болтаются))))
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06.10.2020 13:57 Відповісти
Этого недостаточно, необходимо, чтобы на той конструкции болтались "зелёные" агитаторы...
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06.10.2020 17:55 Відповісти
еще в апреле 19-го такие баннеры надо было вывесить с рожей квартального дегенерата... Схаменулись...
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06.10.2020 14:02 Відповісти
Киевляне чем то лучше донбасян?
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06.10.2020 14:10 Відповісти
Киевляне ни разу не требовали - Путин введи
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06.10.2020 14:36 Відповісти
На Донбассе путинвведи требовали маргиналы или меньшинство,а в Киеве того и гляди Пальчевского выберет большинство,даже вводить не надо.
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06.10.2020 14:48 Відповісти
Этому транспаранту дали провисеть хоть несколько часов? Мой транспарант, который я вывесил по бульвару Шевченка перед горбачевским референдумом 17 марта 1991 г., напоминающий о Голодоморе 1933 года, КГБ за несколько часов сняло.
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06.10.2020 14:13 Відповісти
ПАЛЬЧЕВСКИЙ родился в Киеве, но после окончания школы, еще во времена СССР переехал в Москву.
"Учился там в Институте военных переводчиков, а также по окончании несколько лет работал переводчиком в Лаосе.
Затем его просто поперли с этой работы - человек же аферист. Он подвизался в каком бизнесе, был председателем "Партии любителей пива" РФ, от которой баллотировался в Госдуму РФ.
В конце концов из-за долгов он сбежал из России, от кредиторов, окопался в Киеве - как раз во времена Ющенко.
Где-то нашел деньги, вложил их в "Евролаб" и стал искать, где можно заработать", - рассказал журналист.
По его словам, вскоре Пальчевского познакомили с Азаровым.
"И вот каким-то образом, благодаря этим передачам, где он представлялся эпидемиологом и медицинским светилом, Пальчевского вывели на Азарова.
И он убедил Азарова, что является резидентом Главного разведуправления Министерства обороны РФ и направлен сюда, чтобы контролировать денежные потоки, что его надо обязательно назначить куда-либо министром или заместителем министра", - отметил Бойко.
ГРУ-шник, смотрящий Зеленского.
Российский флаг висел над Евролабом до 2016 г., если память не изменяет.
Пальчевский попробовал себя в российской политике, баллотировался в Госдуму.
"И тогда быстрее наступит радостный день Воссоединения" - цитата Пальчевского на шоу Скабеевой в Москве.
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06.10.2020 14:38 Відповісти
Сам Пальчевский говорит, что встречался с Зеленским лишь несколько раз в жизни.
Однажды, по его собственным словам, «делил с ним деньги».
Свидетельств, что Пальчевский - больше, чем знакомый Зеленского, действительно практически нет.
Зато в Едином государственном реестре можно найти некое ООО «О жизни с Андреем Пальчевским» (код ЕГРПОУ 38306491).
Его руководителем с 26 октября 2012 года указан Борис Нахманович ШЕФИР - полный тезка продюсера Студии «Квартал-95».
75% уставного фонда предприятия принадлежит компании «ГРИН ФЭМИЛИ ЛТД», зарегистрированной на Кипре, которая, вероятно, недавно фигурировала в скандале с российскими активами Зеленского.
Во время нынешней предвыборной президентской кампании Пальчевский одобрительно отзывается о Зеленском. Говорит, что тот рожден быть президентом Украины.
Пальчевский поддерживает Зеленского не только на украинском, но и на российском телевидении.
В частности, в марте во время ток-шоу «60минут» на телеканале Россия-24, которое ведут одиозные Евгений Попов и Ольга Скабеева.
В их студии Пальчевский не только поддержал Владимира Зеленского, но и одобрительно отозвался о поездке Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву, а также помечтал о «счастливом воссоединении Украины с Россией».
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06.10.2020 14:42 Відповісти
ПАЛЬЧЕВСКИЙ - ЛУЧШИЙ ДРУГ ЗЕЛЕНСКОГО И ХОЗЯИН EuroLab:
"Я ВОСХИЩАЮСЬ ПУТИНЫМ,

ДАЖЕ ОН ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЛАДИМИРА (ЗЕЛЕНСКОГО)"

22 МАРТА, ВЫСТУПАЯ В РОССИИ, ПАЛЬЧЕВСКИЙ ПОДДЕРЖАЛ кандидатуру ЗЕЛЕНСКОГО И ВЫСКАЗАЛ НЕСКОЛЬКО ЛЕСТНЫХ СЛОВ В АДРЕС ПУТИНА.
Пальчевский неоднократно продвигал Зеленского на различных украинских телеканалах и даже на телеканале "Россия 1". Так, в студии скандальной Скабеевой Пальчевский пояснил, что Зеленский не принадлежит к клану олигархов. Также он поддержал его позицию по языковому вопросу. Кроме того, Пальчевский отметил, что даже Владимир Путин знает нескольких украинских авторов, и выр
азил изумление российскому президенту.
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06.10.2020 14:44 Відповісти
продолжение...
https://youtu.be/zT8wSUh3ZDo Теща поздравила Дмитрия Гордона с днюхой ...Говорят , шо Гордон - брат Пальчевского, у них даже риторика похожая... Странная получается у пальчевского путаница с фамилиями... Воспитывался у деда с бабкой. Дед, по фамилии Панько, имел только сыновей... Шо-та темная подноготная у спальчика, мож незаконнорожденый, або усыновили. Утверждает, шо дед и папа работали при министерстве, но это ему ничего не дало. A можон - не тот, за кого нам его преподносят, тока вот с фамилией промашечка. Ко всему , как и пыня, бросил жену, с четырьма детками без средств на существование, типо убедил судей при разводе , шо он гол как сокол, в то время как нагулял двоих деток с Ниной (на 18 лет моложе) купил на Майорке виллу где Нина с детками отжигает пиявкой. Получается невдаха - нашел себе подобную пассию, но более хапкую -... А ща парниша не стесняется заявлять , шо любит попасть в нужное место , в нужное время. Тока шо-та у него ничего не сростается с тем респектом, на который он метит... Даже улетный Леня Космос в свое время , прихлопнул поликлинику Пальчевского по свинному грипу... Да и с Юлей пальчевский намахлевал не хилые карманы (на Тамифлю) . С министров спорта, через два месяца как Пальчевский дорвался до кресла, нездара кровосися попинал нездару пальчевского. Пальчевский и с английской фирмы улетел с треском и скандалом. Пролетел и на выборах в роисгосдуру. Предвыборные анализы зебилу на наркозависимость нестелепа задним числом оформил - прокололся, тобто результат был готов до отбора анализов. И кто его нам впарывает на мэры Киева? ОПЗЗ-мертвечук-пыня-зешмаркля? За невдаху только безмозглый или враг проголосует.
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06.10.2020 17:02 Відповісти
Интересно, Пальчевский, выдвигаясь в мэры Киева, задекларировал виллу на Майорке, или он ее оформил на гражданскую жену Нину, на зло жене с которой прожил 30 лет и четырем брошеным деткам. Вот только в таком случае, спальчик пролетает и мимо выборов , и мимо своей майорской виллы... Бо ему ведь уже почти 60( пенс , а туда же), а молодой пассии дурой надо быть, чтобы его не опрокинуть. Она же еще молодая, найдет себе молоденького ловеласа. Не за старым же .ердуном с калатающей челюстью ухаживать, молодость на это изводить...
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06.10.2020 17:12 Відповісти
И это правда.палчевский прокацапский чмырь
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06.10.2020 14:48 Відповісти
И не говорите.
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06.10.2020 17:34 Відповісти
а шо такоє красивый cєбє такой мущина
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06.10.2020 14:58 Відповісти
У Києві з'явилися банери "Перемога Пальчевського = перемозі Путіна" - Цензор.НЕТ 3922
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06.10.2020 15:02 Відповісти
Звідки в нього громадянство України?Хтось за це відповість?Шкідник посеред України,це як?
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06.10.2020 15:09 Відповісти
Ну я даже не знаю. Зачем так акцентировать внимание на медийном мьільном пузьіре? Вспомните ту же Савченко, Мураева. То что "брехунці" Медведчука двигают етот треш-то одно. Но когда медиа, позиционирующие себя как независимьіе мусолят тему Пальчевского!!?? Пальчевский ето пшик, мусор, пьіль. Моль, которая отберет у кого-то пару процентов. Извините, но пока не могу сказать у кого: то ли у зеленого в пользу ОПЗЖ, то ли наоборот.
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06.10.2020 15:12 Відповісти
"...бизнес-активы Пальчевского управляются через совместные оффшорные компании с компаниями известного выходца из российского криминала Виталия Кочеткова..."

Допоки в Україні не будуть повністю заборонені офшори, до того часу навіть натяків на покращення ситуації не буде. Офшори в корупційній країні це як ракова пухлина.
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06.10.2020 15:16 Відповісти
-Правильно, нехай ці прокремлівські яничари - виродки розпилюють на виборах голоси різної і так нечисленної антиукраїнської -прокремлёвської зарази в Київі. Дивись хто з них і свої прохідні 5% не набере! Жопозіція, Слуга кремля, пси )(уйла кульки ( Шарка), перемога кремля пальчевського, Майбутнє колонії Малоросії бандита коломоя ... це найлютіші вороги України, і їм нема чого робити в проукраїнській Київській Рад їх місце в проклятій паРаші.
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06.10.2020 16:06 Відповісти
Мой мэр-Кличко, Пальчевский пусть идет в о.....о!!!!
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06.10.2020 17:38 Відповісти
Нема вже сподівань на політичний розум навіть киян, якщо вони масово голосували за заленського і слуг. Нема ще в Україні, як виявилось, української нації. Помилились люди двічі. коли обрали Ющенка і Порошенка, але зараз все стало на своє місце. Переважаюча більшість - малороси, навіть на Західній Україні. Народ заслуговує на обрану їм владу.
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06.10.2020 20:44 Відповісти
і що сказано не так?
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06.10.2020 21:03 Відповісти
А где же патриот Ярош со своими пулемётами-гранатомётами наперевес? Вот тебе - клиент. Или будем продолжать прятаться?
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07.10.2020 13:11 Відповісти
 
 