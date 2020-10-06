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Кандидат в мэры Киева Борислав Береза представил список своей партии

Кандидат в мэры Киева Борислав Береза представил список своей партии

Кандидат в мэры Киева Борислав Береза ​​представил состав своей политической силы – "Эко партии Березы".

 На странице в Facebook политик написал, что преимуществом кандидатов в депутаты Киевсовета от своей партии считает их честность и то, что ни один член "Эко партии Березы" не связан с застройщиками.

"Несмотря на попытки оппонентов снять нас с выборов, "Эко партия Березы" победила в апелляции и отвоевала свое право на участие в выборах в Киевсовет. Поэтому предлагаю ознакомиться с нашей программой и хочу представить нашу команду – амбициозную, честную, без связей с застройщиками", – заявил он.

В состав "Эко партии Березы" вошли:

Первый номер – Береза ​​Борислав. Политик, общественный деятель, народный депутат Украины 8-го созыва.

  1. Мищенко Анна – преподаватель, общественная активистка, автор проекта "Зависимость. Социальный диалог".
  2. Стаховский Александр – кандидат медицинских наук, хирург, работает в Национальном институте рака.
  3. Вратарева Ирина – сценарист, продюсер, занимается благотворительностью.
  4. Гераскин Юрий – инженер-энергетик, конструктор.
  5. Арсеенко Олег – эколог, автор и руководитель в программе антикризисного развития "Мир, которому мы нужны".
  6. Шусть Виктория – общественный деятель, член комиссии общественного совета Дарницкого района, волонтер.
  7. Глущенко Александр – медиаэксперт, член правления "Интернет Ассоциации Украины".
  8. Ткаченко Юлия – предприниматель.
  9. Шарафетдинов Петр – эксперт по вопросам строительства.
  10. Кондрачук Роман – предприниматель.
  11. Близнюк Мария – экономист, основатель и председатель ОО "Левый берег Днепра".
  12. Хамчук Григорий – предприниматель, ветеран АТО.
  13. Давыденко Татьяна – предприниматель.
  14. Грипас Александр – предприниматель, юрист.
  15. Лысенко Павел – эксперт по вопросам инфраструктуры и транспорта.
  16. Булава Александра – общественная активистка, защитница прав матерей и детей.
  17. Коваленко Геннадий – глава Союза участников боевых действий АТО и ООС Соломенского района города Киева.
  18. Гераймович Вероника – предприниматель, юрист.
  19. Марченко Виктор – предприниматель.

Напомним, неделю назад Борислав Береза ​​сообщил о том, что он и его жена заболели Covid-19. Сейчас политик находится на самоизоляции и принимает дистанционное участие в предвыборной кампании.

Автор: 

Киев (25710) Береза Борислав (220)


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Топ комментарии
+2
Революции готовят гении, делают романтики, а её плодами пользуются проходимцы." - Томас Карлейль.
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06.10.2020 13:42 Ответить
+1
Хитрожопый парнишка ,ОООООчень хитрожопый .........................
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06.10.2020 13:40 Ответить
+1
Борисла́в Юхи́мович Бляхер. Вот все что нужно о нем знать....
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06.10.2020 13:44 Ответить
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Хитрожопый парнишка ,ОООООчень хитрожопый .........................
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06.10.2020 13:40 Ответить
Борисла́в Юхи́мович Бляхер. Вот все что нужно о нем знать....
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06.10.2020 13:44 Ответить
а сейчас одни бляхеры у власти и тенденция к их увеличению, скоро в будет программа, алло, ищем украинцев , хоть на какой нибудь значимой должности
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06.10.2020 13:54 Ответить
ну так национальность обязывает
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06.10.2020 13:52 Ответить
Дерев"яна партія Буратін !!!)))
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06.10.2020 13:42 Ответить
Революции готовят гении, делают романтики, а её плодами пользуются проходимцы." - Томас Карлейль.
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06.10.2020 13:42 Ответить
Бляхер, валил бы ты на историческую родину, тут без тебя всяких рабиновичей достаточно
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06.10.2020 14:49 Ответить
хотел бьі ему в глаза посмотреть
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06.10.2020 15:31 Ответить
Я когда-то смотрел Встретил на улице, поблагодарил за Скабееву в ПАСЕ

А вы что хотели в его глазах увидеть?
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06.10.2020 18:26 Ответить
С березы такой мэр , как с меня сапожник!!
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06.10.2020 17:30 Ответить
 
 