Кандидат в мэры Киева Борислав Береза представил список своей партии
Кандидат в мэры Киева Борислав Береза представил состав своей политической силы – "Эко партии Березы".
На странице в Facebook политик написал, что преимуществом кандидатов в депутаты Киевсовета от своей партии считает их честность и то, что ни один член "Эко партии Березы" не связан с застройщиками.
"Несмотря на попытки оппонентов снять нас с выборов, "Эко партия Березы" победила в апелляции и отвоевала свое право на участие в выборах в Киевсовет. Поэтому предлагаю ознакомиться с нашей программой и хочу представить нашу команду – амбициозную, честную, без связей с застройщиками", – заявил он.
В состав "Эко партии Березы" вошли:
Первый номер – Береза Борислав. Политик, общественный деятель, народный депутат Украины 8-го созыва.
- Мищенко Анна – преподаватель, общественная активистка, автор проекта "Зависимость. Социальный диалог".
- Стаховский Александр – кандидат медицинских наук, хирург, работает в Национальном институте рака.
- Вратарева Ирина – сценарист, продюсер, занимается благотворительностью.
- Гераскин Юрий – инженер-энергетик, конструктор.
- Арсеенко Олег – эколог, автор и руководитель в программе антикризисного развития "Мир, которому мы нужны".
- Шусть Виктория – общественный деятель, член комиссии общественного совета Дарницкого района, волонтер.
- Глущенко Александр – медиаэксперт, член правления "Интернет Ассоциации Украины".
- Ткаченко Юлия – предприниматель.
- Шарафетдинов Петр – эксперт по вопросам строительства.
- Кондрачук Роман – предприниматель.
- Близнюк Мария – экономист, основатель и председатель ОО "Левый берег Днепра".
- Хамчук Григорий – предприниматель, ветеран АТО.
- Давыденко Татьяна – предприниматель.
- Грипас Александр – предприниматель, юрист.
- Лысенко Павел – эксперт по вопросам инфраструктуры и транспорта.
- Булава Александра – общественная активистка, защитница прав матерей и детей.
- Коваленко Геннадий – глава Союза участников боевых действий АТО и ООС Соломенского района города Киева.
- Гераймович Вероника – предприниматель, юрист.
- Марченко Виктор – предприниматель.
Напомним, неделю назад Борислав Береза сообщил о том, что он и его жена заболели Covid-19. Сейчас политик находится на самоизоляции и принимает дистанционное участие в предвыборной кампании.
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