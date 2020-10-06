Кандидат в мэры Киева Борислав Береза представил список своей партии

Кандидат в мэры Киева Борислав Береза ​​представил состав своей политической силы – "Эко партии Березы".

На странице в Facebook политик написал, что преимуществом кандидатов в депутаты Киевсовета от своей партии считает их честность и то, что ни один член "Эко партии Березы" не связан с застройщиками.

"Несмотря на попытки оппонентов снять нас с выборов, "Эко партия Березы" победила в апелляции и отвоевала свое право на участие в выборах в Киевсовет. Поэтому предлагаю ознакомиться с нашей программой и хочу представить нашу команду – амбициозную, честную, без связей с застройщиками", – заявил он.

В состав "Эко партии Березы" вошли:

Первый номер – Береза ​​Борислав. Политик, общественный деятель, народный депутат Украины 8-го созыва.

Мищенко Анна – преподаватель, общественная активистка, автор проекта "Зависимость. Социальный диалог". Стаховский Александр – кандидат медицинских наук, хирург, работает в Национальном институте рака. Вратарева Ирина – сценарист, продюсер, занимается благотворительностью. Гераскин Юрий – инженер-энергетик, конструктор. Арсеенко Олег – эколог, автор и руководитель в программе антикризисного развития "Мир, которому мы нужны". Шусть Виктория – общественный деятель, член комиссии общественного совета Дарницкого района, волонтер. Глущенко Александр – медиаэксперт, член правления "Интернет Ассоциации Украины". Ткаченко Юлия – предприниматель. Шарафетдинов Петр – эксперт по вопросам строительства. Кондрачук Роман – предприниматель. Близнюк Мария – экономист, основатель и председатель ОО "Левый берег Днепра". Хамчук Григорий – предприниматель, ветеран АТО. Давыденко Татьяна – предприниматель. Грипас Александр – предприниматель, юрист. Лысенко Павел – эксперт по вопросам инфраструктуры и транспорта. Булава Александра – общественная активистка, защитница прав матерей и детей. Коваленко Геннадий – глава Союза участников боевых действий АТО и ООС Соломенского района города Киева. Гераймович Вероника – предприниматель, юрист. Марченко Виктор – предприниматель.

Напомним, неделю назад Борислав Береза ​​сообщил о том, что он и его жена заболели Covid-19. Сейчас политик находится на самоизоляции и принимает дистанционное участие в предвыборной кампании.