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Кандидат у мери Києва Борислав Береза ​​представив список своєї партії

Кандидат у мери Києва Борислав Береза ​​представив список своєї партії

Кандидат в мери Києва Борислав Береза ​​представив склад своєї політичної сили - "Еко партії Берези".

На сторінці в Facebook політик написав, що перевагою кандидатів у депутати Київради від своєї партії вважає їхню чесність і те, що жоден член "Еко партії Берези" не пов'язаний із забудовниками.

"Попри спроби опонентів зняти нас з виборів, "Еко партія Берези" перемогла в апеляції і відвоювала своє право на участь у виборах до Київради. Тому пропоную ознайомитися з нашою програмою і хочу представити нашу команду - амбітну, чесну, без зв'язків із забудовниками", - заявив він.

До складу "Еко партії Берези" увійшли:

Перший номер - Береза Борислав – політик, громадський діяч, народний депутат України 8-го скликання.

  1. Міщенко Ганна – викладачка, громадська активістка, авторка проекту "Залежність. Соціальний діалог".
  2. Стаховський Олександр – кандидат медичних наук, хірург, працює в Національному інституті раку.
  3. Вратарьова Ірина – сценаристка, продюсерка, займається благодійністю.
  4. Гераскин Юрій – інженер-енергетик, конструктор.
  5. Арсеєнко Олег – еколог, автор і керівник у Програмі антикризового розвитку "Світ, якому ми потрібні".
  6. Шусть Вікторія – громадська діячка, член комісії громадської ради Дарницького району, волонтерка.
  7. Глущенко Олександр – медіаексперт, член правління "Інтернет Асоціації України".
  8. Ткаченко Юлія – підприємниця.
  9. Шарафетдінов Петро – експерт з питань будівництва.
  10. Кондрачук Роман – підприємець.
  11. Близнюк Марія – економістка, засновниця та голова ГО "Лівий берег Дніпра".
  12. Хамчук Григорій – підприємець, ветеран АТО.
  13. Давиденко Тетяна – підприємниця.
  14. Гріпас Олександр – підприємець, юрист.
  15. Лисенко Павло – експерт з питань інфраструктури та транспорту.
  16. Булава Олександра – громадська активістка, захисниця прав матерів та дітей.
  17. Коваленко Геннадій – очільник Спілки учасників бойових дій АТО та ООС Солом’янського району міста Києва.
  18. Гераймович Вероніка – підприємниця, юристка.
  19. Марченко Віктор – підприємець.

Нагадаємо, тиждень тому Борислав Береза ​​повідомив про те, що він і його дружина захворіли на Covid-19. Зараз політик перебуває на самоізоляції і бере дистанційно участь у передвиборчій кампанії.

Автор: 

Київ (19693) Береза Борислав (152)


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Топ коментарі
+2
Революции готовят гении, делают романтики, а её плодами пользуются проходимцы." - Томас Карлейль.
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06.10.2020 13:42 Відповісти
+1
Хитрожопый парнишка ,ОООООчень хитрожопый .........................
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06.10.2020 13:40 Відповісти
+1
Борисла́в Юхи́мович Бляхер. Вот все что нужно о нем знать....
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06.10.2020 13:44 Відповісти
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Хитрожопый парнишка ,ОООООчень хитрожопый .........................
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06.10.2020 13:40 Відповісти
Борисла́в Юхи́мович Бляхер. Вот все что нужно о нем знать....
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06.10.2020 13:44 Відповісти
а сейчас одни бляхеры у власти и тенденция к их увеличению, скоро в будет программа, алло, ищем украинцев , хоть на какой нибудь значимой должности
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06.10.2020 13:54 Відповісти
ну так национальность обязывает
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06.10.2020 13:52 Відповісти
Дерев"яна партія Буратін !!!)))
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06.10.2020 13:42 Відповісти
Революции готовят гении, делают романтики, а её плодами пользуются проходимцы." - Томас Карлейль.
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06.10.2020 13:42 Відповісти
Бляхер, валил бы ты на историческую родину, тут без тебя всяких рабиновичей достаточно
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06.10.2020 14:49 Відповісти
хотел бьі ему в глаза посмотреть
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06.10.2020 15:31 Відповісти
Я когда-то смотрел Встретил на улице, поблагодарил за Скабееву в ПАСЕ

А вы что хотели в его глазах увидеть?
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06.10.2020 18:26 Відповісти
С березы такой мэр , как с меня сапожник!!
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06.10.2020 17:30 Відповісти
 
 