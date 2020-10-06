Кандидат у мери Києва Борислав Береза ​​представив список своєї партії

Кандидат в мери Києва Борислав Береза ​​представив склад своєї політичної сили - "Еко партії Берези".

На сторінці в Facebook політик написав, що перевагою кандидатів у депутати Київради від своєї партії вважає їхню чесність і те, що жоден член "Еко партії Берези" не пов'язаний із забудовниками.

"Попри спроби опонентів зняти нас з виборів, "Еко партія Берези" перемогла в апеляції і відвоювала своє право на участь у виборах до Київради. Тому пропоную ознайомитися з нашою програмою і хочу представити нашу команду - амбітну, чесну, без зв'язків із забудовниками", - заявив він.

До складу "Еко партії Берези" увійшли:

Перший номер - Береза Борислав – політик, громадський діяч, народний депутат України 8-го скликання.

Міщенко Ганна – викладачка, громадська активістка, авторка проекту "Залежність. Соціальний діалог". Стаховський Олександр – кандидат медичних наук, хірург, працює в Національному інституті раку. Вратарьова Ірина – сценаристка, продюсерка, займається благодійністю. Гераскин Юрій – інженер-енергетик, конструктор. Арсеєнко Олег – еколог, автор і керівник у Програмі антикризового розвитку "Світ, якому ми потрібні". Шусть Вікторія – громадська діячка, член комісії громадської ради Дарницького району, волонтерка. Глущенко Олександр – медіаексперт, член правління "Інтернет Асоціації України". Ткаченко Юлія – підприємниця. Шарафетдінов Петро – експерт з питань будівництва. Кондрачук Роман – підприємець. Близнюк Марія – економістка, засновниця та голова ГО "Лівий берег Дніпра". Хамчук Григорій – підприємець, ветеран АТО. Давиденко Тетяна – підприємниця. Гріпас Олександр – підприємець, юрист. Лисенко Павло – експерт з питань інфраструктури та транспорту. Булава Олександра – громадська активістка, захисниця прав матерів та дітей. Коваленко Геннадій – очільник Спілки учасників бойових дій АТО та ООС Солом’янського району міста Києва. Гераймович Вероніка – підприємниця, юристка. Марченко Віктор – підприємець.

Нагадаємо, тиждень тому Борислав Береза ​​повідомив про те, що він і його дружина захворіли на Covid-19. Зараз політик перебуває на самоізоляції і бере дистанційно участь у передвиборчій кампанії.