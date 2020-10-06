Кандидат у мери Києва Борислав Береза представив список своєї партії
Кандидат в мери Києва Борислав Береза представив склад своєї політичної сили - "Еко партії Берези".
На сторінці в Facebook політик написав, що перевагою кандидатів у депутати Київради від своєї партії вважає їхню чесність і те, що жоден член "Еко партії Берези" не пов'язаний із забудовниками.
"Попри спроби опонентів зняти нас з виборів, "Еко партія Берези" перемогла в апеляції і відвоювала своє право на участь у виборах до Київради. Тому пропоную ознайомитися з нашою програмою і хочу представити нашу команду - амбітну, чесну, без зв'язків із забудовниками", - заявив він.
До складу "Еко партії Берези" увійшли:
Перший номер - Береза Борислав – політик, громадський діяч, народний депутат України 8-го скликання.
- Міщенко Ганна – викладачка, громадська активістка, авторка проекту "Залежність. Соціальний діалог".
- Стаховський Олександр – кандидат медичних наук, хірург, працює в Національному інституті раку.
- Вратарьова Ірина – сценаристка, продюсерка, займається благодійністю.
- Гераскин Юрій – інженер-енергетик, конструктор.
- Арсеєнко Олег – еколог, автор і керівник у Програмі антикризового розвитку "Світ, якому ми потрібні".
- Шусть Вікторія – громадська діячка, член комісії громадської ради Дарницького району, волонтерка.
- Глущенко Олександр – медіаексперт, член правління "Інтернет Асоціації України".
- Ткаченко Юлія – підприємниця.
- Шарафетдінов Петро – експерт з питань будівництва.
- Кондрачук Роман – підприємець.
- Близнюк Марія – економістка, засновниця та голова ГО "Лівий берег Дніпра".
- Хамчук Григорій – підприємець, ветеран АТО.
- Давиденко Тетяна – підприємниця.
- Гріпас Олександр – підприємець, юрист.
- Лисенко Павло – експерт з питань інфраструктури та транспорту.
- Булава Олександра – громадська активістка, захисниця прав матерів та дітей.
- Коваленко Геннадій – очільник Спілки учасників бойових дій АТО та ООС Солом’янського району міста Києва.
- Гераймович Вероніка – підприємниця, юристка.
- Марченко Віктор – підприємець.
Нагадаємо, тиждень тому Борислав Береза повідомив про те, що він і його дружина захворіли на Covid-19. Зараз політик перебуває на самоізоляції і бере дистанційно участь у передвиборчій кампанії.
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