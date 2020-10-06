Зеленский вывел гендиректора "Укрпошты" Смелянского из состава набсовета "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский прекратил полномочия Игоря Смелянского как члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что соответствующий указ №424/2020 президент подписал 6 октября.

Ранее сообщалось, что Смелянский, который занимает должность генерального директора АО "Укрпошта" попросил Зеленского вывести его из состава набсовета "Укроборонпрома". "Укрпошта" в ближайшее время, надеюсь, подпишет многомиллионную (в евро) инвестиционную сделку с ведущими международными финансовыми институциями. По их правилам - они не могут это делать с лицами, вовлеченными в оборонную отрасль. Поэтому сегодня я попросил президента Украины вывести меня из состава наблюдательного совета", - пояснил тогда Смелянский свое решение.

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