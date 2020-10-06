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Новости
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Зеленский вывел гендиректора "Укрпошты" Смелянского из состава набсовета "Укроборонпрома"

Зеленский вывел гендиректора

Президент Владимир Зеленский прекратил полномочия Игоря Смелянского как члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что соответствующий указ №424/2020 президент подписал 6 октября.

Ранее сообщалось, что Смелянский, который занимает должность генерального директора АО "Укрпошта" попросил Зеленского вывести его из состава набсовета "Укроборонпрома". "Укрпошта" в ближайшее время, надеюсь, подпишет многомиллионную (в евро) инвестиционную сделку с ведущими международными финансовыми институциями. По их правилам - они не могут это делать с лицами, вовлеченными в оборонную отрасль. Поэтому сегодня я попросил президента Украины вывести меня из состава наблюдательного совета", - пояснил  тогда Смелянский свое решение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский вывел из набсовета "Укроборонпрома" Арахамию и назначил туда Ермака и Смелянского

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) Укрпочта (311) Укроборонпром (1239) Смелянский Игорь (66)


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Топ комментарии
+9
А введет очередного своего некума?
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06.10.2020 14:30 Ответить
+9
Оказывается, что у Смелянского, кроме зарплаты в 1,8 млн. грн. в Укрпочте была ещё зарплата в набсовете "Укроборонпрома". Вот это пацан таки к успеху пришёл! Раньше это называлось "устроился по блату".
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06.10.2020 14:31 Ответить
+6
Этот ворюга смилянсий ещё и укроборонпроме работал?? Ну дела!! Всюду зашёл этот зелёный воровитый и безграмотный понос !!
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06.10.2020 14:54 Ответить
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А введет очередного своего некума?
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06.10.2020 14:30 Ответить
Оказывается, что у Смелянского, кроме зарплаты в 1,8 млн. грн. в Укрпочте была ещё зарплата в набсовете "Укроборонпрома". Вот это пацан таки к успеху пришёл! Раньше это называлось "устроился по блату".
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06.10.2020 14:31 Ответить
И американский паспорт
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07.10.2020 02:35 Ответить
Этот ворюга смилянсий ещё и укроборонпроме работал?? Ну дела!! Всюду зашёл этот зелёный воровитый и безграмотный понос !!
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06.10.2020 14:54 Ответить
Находиться возле больших денег Смелянский уже имеет право:Руководитель Укрпочты открестился от антиукраинских взглядов родителей.15 января 2020 .-Обсуждение провокационных постов Эллы и Ефима Смелянских произошло на странице руководителя Укрпочты в Facebook,
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06.10.2020 14:56 Ответить
у кого бы спросить...почему не хватает на пенсии (2-3 тыс грн на нос), но хватает чинушам и лакеям на зарплаты , стартующим с 80-90 тыс грн (порог уже сняли) и до бесконечности???
цікава така математика !!!!
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06.10.2020 15:07 Ответить
а що він взагалі там робив?
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06.10.2020 16:54 Ответить
Этот еврей не спавляется с укрпочтой, так его еще в укроборонпром посадили!!!!!!????
А потом спрашивают почему люди так не любят евреев?
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06.10.2020 18:36 Ответить
 
 