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Ермак провел неафишируемую встречу тет-а-тет с госсекретарем Ватикана Паролином, - СМИ

Ермак провел неафишируемую встречу тет-а-тет с госсекретарем Ватикана Паролином, - СМИ

Вчерашняя однодневная поездка украинской делегации в составе вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и главы Офиса президента Андрея Ермака на Апеннинский полуостров была насыщенной, а делегация многочисленнее, чем об этом сообщалось официально на сайте ОПУ.

По информации ZN.UA, в распоряжении которого имеется программа визита, после двух получасовых встреч в МИД Италии, где представители Украины провели беседы с главой внешнеполитического ведомства этой страны Ди Майо и генеральным директором департамента политики и безопасности Карди, Ермак отправился в Ватикан на встречу в формате тет-а-тет с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином (на которой с украинской стороны не было даже переводчика, а перевод обеспечивался другой стороной). Остальные члены делегации в это время знакомились с местными достопримечательностями на площади Пантеон, передает Цензор.НЕТ.

По информации дипломатических источников издания, к подготовке данного визита не привлекались ни украинский МИД, ни посольства Украины в Италии и при Святом Престоле. Как утверждают наши конфиденты, ключевую роль в организации и подготовке встречи Ермака с государственным секретарем Святого Престола (по сути, главой правительства) кардиналом Пьетро Паролином сыграл Клаудио Гуджеротти, который в 2015-2020 гг был Апостольским Нунцием (послом) в Украине. По утверждению источников издания, у Гуджеротти сложились доверительные личные отношения с Ермаком, и он действовал по его просьбе. Еще 4 июля Гуджеротти получил назначение в Великобританию, однако в настоящее время находится в Ватикане на самоизоляции из-за заражения коронавирусом. Тем не менее, благодаря собственному авторитету и доверию со стороны Папы Франциска Гуджеротти удалось договориться о встрече с глазу на глаз с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

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По информации источников издания, одной из главных тем этой встречи было обсуждение и согласование наиболее приемлемой кандидатуры посла Украины при Святом Престоле (эта должность остается вакантной уже более года – с июля 2019 года), поскольку в ОПУ видят значительный посреднический потенциал, прежде всего, гуманитарный, в возможном привлечении Ватикана к урегулированию конфликта с РФ на Донбассе. Как предполагают наши конфиденты, на Банковой рассчитывают, что такой подход будет положительно воспринят госсекретарем Ватикана, и что он сможет способствовать тому, чтобы Папа Франциск напрямую призвал президента России Путина к проявлению гуманности и разблокированию и способствованию обмену заложниками на Донбассе.

Кардинал Паролин считается одной из самых влиятельных фигур Святого Престола. Не исключается его назначение архиепископом Венеции, что в дальнейшем сделает возможным его участие в конклаве кардиналов в качестве кандидата на пост Папы Римского. Кардинал также является одним из сильнейших дипломатов Ватикана и представлял интересы Святого Престола в ряде чувствительных вопросов, в частности, организации диалога с Северной Кореей, мирном процессе на Ближнем Востоке, восстановлении прямых контактов Ватикана с Китаем и др.

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О том, что на Апеннины украинская делегация летала для обсуждения вопросов, касающихся урегулирования российско-украинского конфликта может свидетельствовать и тот факт, что в ее состав также вошли первый замсекретаря СНБО Демченко и назначенный в конце сентября послом Украины в Швеции Плахотнюк, до недавнего времени возглавлявший департамент МИД по противодействию угрозам со стороны РФ. И Демченко, и Плахотнюк вот уже много лет непосредственно привлечены к "минскому" и "нормандскому" процессам. Оба дипломата, согласно программе, принимали участие во встречах и с главой итальянского МИД Ди Майо, и с гендиректором департамента политики и безопасности МИД Италии Карди. Руслан Демченко также значится вторым (кроме А.Ермака) участником встречи представителей Украины с дипломатическим советником председателя Совета министров Италии Бенасси.

Напомним, что официально ОПУ сообщил лишь об одной из всех вышеперечисленных встреч – с министром иностранных дел Италии Ди Майо.

Автор: 

Ватикан (215) визит (3116) Италия (1656) Ермак Андрей (1272) Офис Президента (1803) Луиджи Ди Майо (24)


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Топ комментарии
+12
Якими повноваженнями наділив завхоза зеленський?
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06.10.2020 16:11 Ответить
+11
Ворованное в Украине ЗЕленым и своё бабло решили ныкать в банке "Ватикана"? Как Х..ло плешивое?
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06.10.2020 16:11 Ответить
+11
"Спасибо что позвонили кому надо и помогли воскресить моего брата которого Порошенко отправил на убой в котел."
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06.10.2020 16:13 Ответить
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Потужно !
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06.10.2020 16:03 Ответить
Это как Зеленский с шейхом?
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06.10.2020 16:06 Ответить
фра Клаудио даже не знал что он встречается не с просителем из верующих а с ермаком
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06.10.2020 16:11 Ответить
Если бы Иисус увидел то, что творят его именем, отказался бы от этой сумасшедшей шайки и проклял бы все это до седьмого колена.
😇
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06.10.2020 16:11 Ответить
Ворованное в Украине ЗЕленым и своё бабло решили ныкать в банке "Ватикана"? Как Х..ло плешивое?
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06.10.2020 16:11 Ответить
Именно для этого Дерьмак туда и летал ("счёт открывал"). Причём }{уйло с ним прямо из этого банка своими и поделился.
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06.10.2020 17:08 Ответить
Якими повноваженнями наділив завхоза зеленський?
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06.10.2020 16:11 Ответить
та там просто напросились на приём - его высоко преосвященство не духом кто такой Ермак и какие у него полномочия А по делу дерьмак московитской церкви верный
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06.10.2020 16:14 Ответить
Ніякими. Думаю, Єрмак шукає шляхи відходу. Щоб не переслідували. Причому для себе особисто. А можливо сповідався за гріхи. 😊 Паролін - духовна особа. До речі, багато нацистів теж рятувалися через Ватикан.
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06.10.2020 16:30 Ответить
ну а главный вопрос,по разблокированию ********** денег,решали?
или плешивый зря надеялся?
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06.10.2020 16:11 Ответить
В церкви звонит телефон:
- Алло, батюшка, это из горкома звонят. У нас совещание должно быть, а стульев не хватает... Пришли дюжину.
- Фиг вам, а не стулья. В прошлый раз давал, так вы их похабщиной испоганили.
- Ах "фиг вам, а не стулья", тогда фиг вам пионеров в церковный хор!
- Ах "фиг вам пионеров в церковный хор", тогда фиг вам монахов на субботник!
- Ах "фиг нам монахов на субботник", тогда фиг вам партийных на крестный ход!
- Ах "фиг нам партийных на крестный ход", тогда фиг вам монашек в вашу финскую баню!
- А вот за это, батюшка, можно и партбилет на стол положить!!!
😇
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06.10.2020 16:13 Ответить
"Спасибо что позвонили кому надо и помогли воскресить моего брата которого Порошенко отправил на убой в котел."
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06.10.2020 16:13 Ответить
моего невинно убиенного брата
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06.10.2020 16:16 Ответить
Ватикан пытался осторожно узнать, на какой день воскрес брат Ермака после смерти. Ходят упорные слухи, что распятый мальчик в трусиках - это он.
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06.10.2020 16:25 Ответить
И что Украине от этой его встречи, кроме потраченных из бюджета денег?
Ездил лично себе индульгенцию покупать?
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06.10.2020 16:25 Ответить
Шо-то мне после этих тёплых встреч с Ермаком Ватикан как-то ватно звучать начинает.
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06.10.2020 16:42 Ответить
В Ватикане хранится воровской общак ОПГ Путина с которого Ермаку немного капнуло в карман.
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06.10.2020 16:42 Ответить
Не інакше,банком Ватикану зацікавився. Бо як турнуть,буде хоч куди бабло прилаштувати...
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06.10.2020 16:57 Ответить
Ми замість МВФ тепер у Ватикана російські гроші у кредит братимемо. Це ж так непередбачувано
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06.10.2020 17:10 Ответить
Кто такой дерьмак, чтобы проводить встречи на таком уровне? кто выбирал этого упыря?
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06.10.2020 17:32 Ответить
...чтобы Папа Франциск напрямую призвал президента России Путина к проявлению гуманности и способствованию обмену заложниками на Донбассе.Источник: https://censor.net/ru/n3223213

Понятно. Вместо освобождения оккупированных территорий 73% пиплу предлагается душещипательный сериал "Обмен заложниками и разведение сторон".
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06.10.2020 17:46 Ответить
Ермацкий чес. "Обмен заложниками" у них был ещё по время "вагнеровской"операции,которую отменили для того что бы она не мешала обмену.ну и где заложники млять!?
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06.10.2020 21:48 Ответить
А зеля что, уже не *дееспособный*? Ему разрешили только спорт.площадки инспектировать и автобусные остановки торжественно открывать?
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06.10.2020 18:17 Ответить
Пристраивают деньги мафии в ватиканском финансовом институте.
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06.10.2020 18:27 Ответить
Неужто, по поручению Х...ла, занимается вербовкой самого Папы? У Хубла сейчас проблемы с выездами. Выходит, что это "украинское" чмо, Дерьмак, выполняет хотелки кремлевского сидельца? Вот оно как!
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06.10.2020 18:50 Ответить
Щось занадто багато цього поца в новинах. Хто преЗЕдент у нас?
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06.10.2020 19:51 Ответить
папа еще одну бляху ангела мироносца пришпандерит куйлу,ну и ермаку перепадут колеса к Мерсу за посредничество...
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06.10.2020 21:01 Ответить
молодцы. хорошо.
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07.10.2020 04:24 Ответить
 
 