Ермак провел неафишируемую встречу тет-а-тет с госсекретарем Ватикана Паролином, - СМИ

Вчерашняя однодневная поездка украинской делегации в составе вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и главы Офиса президента Андрея Ермака на Апеннинский полуостров была насыщенной, а делегация многочисленнее, чем об этом сообщалось официально на сайте ОПУ.

По информации ZN.UA, в распоряжении которого имеется программа визита, после двух получасовых встреч в МИД Италии, где представители Украины провели беседы с главой внешнеполитического ведомства этой страны Ди Майо и генеральным директором департамента политики и безопасности Карди, Ермак отправился в Ватикан на встречу в формате тет-а-тет с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином (на которой с украинской стороны не было даже переводчика, а перевод обеспечивался другой стороной). Остальные члены делегации в это время знакомились с местными достопримечательностями на площади Пантеон, передает Цензор.НЕТ.

По информации дипломатических источников издания, к подготовке данного визита не привлекались ни украинский МИД, ни посольства Украины в Италии и при Святом Престоле. Как утверждают наши конфиденты, ключевую роль в организации и подготовке встречи Ермака с государственным секретарем Святого Престола (по сути, главой правительства) кардиналом Пьетро Паролином сыграл Клаудио Гуджеротти, который в 2015-2020 гг был Апостольским Нунцием (послом) в Украине. По утверждению источников издания, у Гуджеротти сложились доверительные личные отношения с Ермаком, и он действовал по его просьбе. Еще 4 июля Гуджеротти получил назначение в Великобританию, однако в настоящее время находится в Ватикане на самоизоляции из-за заражения коронавирусом. Тем не менее, благодаря собственному авторитету и доверию со стороны Папы Франциска Гуджеротти удалось договориться о встрече с глазу на глаз с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

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По информации источников издания, одной из главных тем этой встречи было обсуждение и согласование наиболее приемлемой кандидатуры посла Украины при Святом Престоле (эта должность остается вакантной уже более года – с июля 2019 года), поскольку в ОПУ видят значительный посреднический потенциал, прежде всего, гуманитарный, в возможном привлечении Ватикана к урегулированию конфликта с РФ на Донбассе. Как предполагают наши конфиденты, на Банковой рассчитывают, что такой подход будет положительно воспринят госсекретарем Ватикана, и что он сможет способствовать тому, чтобы Папа Франциск напрямую призвал президента России Путина к проявлению гуманности и разблокированию и способствованию обмену заложниками на Донбассе.

Кардинал Паролин считается одной из самых влиятельных фигур Святого Престола. Не исключается его назначение архиепископом Венеции, что в дальнейшем сделает возможным его участие в конклаве кардиналов в качестве кандидата на пост Папы Римского. Кардинал также является одним из сильнейших дипломатов Ватикана и представлял интересы Святого Престола в ряде чувствительных вопросов, в частности, организации диалога с Северной Кореей, мирном процессе на Ближнем Востоке, восстановлении прямых контактов Ватикана с Китаем и др.

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О том, что на Апеннины украинская делегация летала для обсуждения вопросов, касающихся урегулирования российско-украинского конфликта может свидетельствовать и тот факт, что в ее состав также вошли первый замсекретаря СНБО Демченко и назначенный в конце сентября послом Украины в Швеции Плахотнюк, до недавнего времени возглавлявший департамент МИД по противодействию угрозам со стороны РФ. И Демченко, и Плахотнюк вот уже много лет непосредственно привлечены к "минскому" и "нормандскому" процессам. Оба дипломата, согласно программе, принимали участие во встречах и с главой итальянского МИД Ди Майо, и с гендиректором департамента политики и безопасности МИД Италии Карди. Руслан Демченко также значится вторым (кроме А.Ермака) участником встречи представителей Украины с дипломатическим советником председателя Совета министров Италии Бенасси.

Напомним, что официально ОПУ сообщил лишь об одной из всех вышеперечисленных встреч – с министром иностранных дел Италии Ди Майо.