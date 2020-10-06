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Новини
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Єрмак провів неафішовану зустріч тет-а-тет із держсекретарем Ватикану Пароліном, - ЗМІ

Єрмак провів неафішовану зустріч тет-а-тет із держсекретарем Ватикану Пароліном, - ЗМІ

Вчорашня одноденна поїздка української делегації у складі віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та глави Офісу президента Андрія Єрмака на Апеннінський півострів була більш насиченою, а делегація більш численною, ніж про це повідомлялося офіційно на сайті ОПУ.

За інформацією ZN.UA, в розпорядженні якого є програма візиту, після двох півгодинних зустрічей в МЗС Італії, де представники України провели бесіди з главою зовнішньополітичного відомства цієї країни Ді Майо і генеральним директором департаменту політики та безпеки Карді, Єрмак вирушив до Ватикану на зустріч у форматі тет-а-тет з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном (на якій з української сторони не було навіть перекладача, а переклад забезпечувався іншою стороною). Решта членів делегації в цей час знайомилися з місцевими пам'ятками на площі Пантеон, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією дипломатичних джерел видання, до підготовки цього візиту не залучалися ані український МЗС, ані посольства України в Італії та при Святому Престолі. Як стверджують наші конфіденти, ключову роль в організації та підготовці зустрічі Єрмака з державним секретарем Святого Престолу (по суті, главою уряду) кардиналом П'єтро Пароліном зіграв Клаудіо Гуджеротті, який у 2015-2020 роках був Апостольським Нунцієм (послом) в Україні. За твердженням джерел видання, в Гуджеротті склалися довірчі особисті відносини з Єрмаком, і він діяв на його прохання. Ще 4 липня Гуджеротті отримав призначення до Великої Британії, проте зараз перебуває у Ватикані на самоізоляції через зараження коронавірусом. Проте, завдяки власному авторитету та довірі з боку Папи Франциска Гуджеротті вдалося домовитися про зустріч віч-на-віч з держсекретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном.

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За інформацією джерел видання, однією з головних тем цієї зустрічі було обговорення та узгодження найбільш прийнятної кандидатури посла України при Святому Престолі (ця посада залишається вакантною вже понад рік - з липня 2019 року), оскільки в ОПУ бачать значний посередницький потенціал, перш за все, гуманітарний, в можливе залучення Ватикану до врегулювання конфлікту з РФ в Донбасі. Як припускають наші конфіденти, на Банковій розраховують, що такий підхід буде позитивно сприйнятий держсекретарем Ватикану, і що він зможе посприяти тому, щоб Папа Франциск безпосередньо закликав президента Росії Путіна до прояву гуманності та розблокування й сприянню обміну заручниками в Донбасі.

Кардинал Паролін вважається однією з найвпливовіших фігур Святого Престолу. Не виключається його призначення архієпископом Венеції, що надалі уможливить його участь в конклаві кардиналів кандидатом на пост Папи Римського. Кардинал також є одним з найсильніших дипломатів Ватикану і представляв інтереси Святого Престолу у низці чутливих питань, зокрема, організації діалогу з Північною Кореєю, мирному процесі на Близькому Сході, відновленні прямих контактів Ватикану з Китаєм та ін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ватикан добре поінформований про ситуацію в Україні, - Єрмак

Про те, що на Апенніни українська делегація літала для обговорення питань, що стосуються врегулювання російсько-українського конфлікту може свідчити та той факт, що в її склад також увійшли перший заступник секретаря РНБОУ Демченко та призначений в кінці вересня послом України у Швеції Плахотнюк, який до недавнього часу очолював департамент МЗС з протидії загрозам з боку РФ. І Демченко, і Плахотнюк ось уже багато років безпосередньо залучені до "мінського" та "нормандського" процесів. Обидва дипломати, згідно з програмою, брали участь у зустрічах і з главою італійського МЗС Ді Майо, і з гендиректором департаменту політики та безпеки МЗС Італії Карді. Руслан Демченко також значиться другим (крім Єрмака) учасником зустрічі представників України з дипломатичним радником голови Ради міністрів Італії Бенассі.

Нагадаємо, що офіційно ОПУ повідомив лише про одну з усіх перерахованих вище зустрічей - з міністром закордонних справ Італії Ді Майо.

Автор: 

Ватикан (168) візит (1619) Італія (1588) Єрмак Андрій (1384) Офіс Президента (2033) Луїджі Ді Майо (32)


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Топ коментарі
+12
Якими повноваженнями наділив завхоза зеленський?
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06.10.2020 16:11 Відповісти
+11
Ворованное в Украине ЗЕленым и своё бабло решили ныкать в банке "Ватикана"? Как Х..ло плешивое?
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06.10.2020 16:11 Відповісти
+11
"Спасибо что позвонили кому надо и помогли воскресить моего брата которого Порошенко отправил на убой в котел."
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06.10.2020 16:13 Відповісти
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06.10.2020 16:03 Відповісти
Это как Зеленский с шейхом?
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06.10.2020 16:06 Відповісти
фра Клаудио даже не знал что он встречается не с просителем из верующих а с ермаком
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06.10.2020 16:11 Відповісти
Если бы Иисус увидел то, что творят его именем, отказался бы от этой сумасшедшей шайки и проклял бы все это до седьмого колена.
😇
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06.10.2020 16:11 Відповісти
Ворованное в Украине ЗЕленым и своё бабло решили ныкать в банке "Ватикана"? Как Х..ло плешивое?
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06.10.2020 16:11 Відповісти
Именно для этого Дерьмак туда и летал ("счёт открывал"). Причём }{уйло с ним прямо из этого банка своими и поделился.
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06.10.2020 17:08 Відповісти
Якими повноваженнями наділив завхоза зеленський?
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06.10.2020 16:11 Відповісти
та там просто напросились на приём - его высоко преосвященство не духом кто такой Ермак и какие у него полномочия А по делу дерьмак московитской церкви верный
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06.10.2020 16:14 Відповісти
Ніякими. Думаю, Єрмак шукає шляхи відходу. Щоб не переслідували. Причому для себе особисто. А можливо сповідався за гріхи. 😊 Паролін - духовна особа. До речі, багато нацистів теж рятувалися через Ватикан.
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06.10.2020 16:30 Відповісти
ну а главный вопрос,по разблокированию ********** денег,решали?
или плешивый зря надеялся?
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06.10.2020 16:11 Відповісти
В церкви звонит телефон:
- Алло, батюшка, это из горкома звонят. У нас совещание должно быть, а стульев не хватает... Пришли дюжину.
- Фиг вам, а не стулья. В прошлый раз давал, так вы их похабщиной испоганили.
- Ах "фиг вам, а не стулья", тогда фиг вам пионеров в церковный хор!
- Ах "фиг вам пионеров в церковный хор", тогда фиг вам монахов на субботник!
- Ах "фиг нам монахов на субботник", тогда фиг вам партийных на крестный ход!
- Ах "фиг нам партийных на крестный ход", тогда фиг вам монашек в вашу финскую баню!
- А вот за это, батюшка, можно и партбилет на стол положить!!!
😇
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06.10.2020 16:13 Відповісти
"Спасибо что позвонили кому надо и помогли воскресить моего брата которого Порошенко отправил на убой в котел."
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06.10.2020 16:13 Відповісти
моего невинно убиенного брата
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06.10.2020 16:16 Відповісти
Ватикан пытался осторожно узнать, на какой день воскрес брат Ермака после смерти. Ходят упорные слухи, что распятый мальчик в трусиках - это он.
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06.10.2020 16:25 Відповісти
И что Украине от этой его встречи, кроме потраченных из бюджета денег?
Ездил лично себе индульгенцию покупать?
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06.10.2020 16:25 Відповісти
Шо-то мне после этих тёплых встреч с Ермаком Ватикан как-то ватно звучать начинает.
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06.10.2020 16:42 Відповісти
В Ватикане хранится воровской общак ОПГ Путина с которого Ермаку немного капнуло в карман.
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06.10.2020 16:42 Відповісти
Не інакше,банком Ватикану зацікавився. Бо як турнуть,буде хоч куди бабло прилаштувати...
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06.10.2020 16:57 Відповісти
Ми замість МВФ тепер у Ватикана російські гроші у кредит братимемо. Це ж так непередбачувано
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06.10.2020 17:10 Відповісти
Кто такой дерьмак, чтобы проводить встречи на таком уровне? кто выбирал этого упыря?
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06.10.2020 17:32 Відповісти
...чтобы Папа Франциск напрямую призвал президента России Путина к проявлению гуманности и способствованию обмену заложниками на Донбассе.Источник: https://censor.net/ru/n3223213

Понятно. Вместо освобождения оккупированных территорий 73% пиплу предлагается душещипательный сериал "Обмен заложниками и разведение сторон".
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06.10.2020 17:46 Відповісти
Ермацкий чес. "Обмен заложниками" у них был ещё по время "вагнеровской"операции,которую отменили для того что бы она не мешала обмену.ну и где заложники млять!?
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06.10.2020 21:48 Відповісти
А зеля что, уже не *дееспособный*? Ему разрешили только спорт.площадки инспектировать и автобусные остановки торжественно открывать?
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06.10.2020 18:17 Відповісти
Пристраивают деньги мафии в ватиканском финансовом институте.
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06.10.2020 18:27 Відповісти
Неужто, по поручению Х...ла, занимается вербовкой самого Папы? У Хубла сейчас проблемы с выездами. Выходит, что это "украинское" чмо, Дерьмак, выполняет хотелки кремлевского сидельца? Вот оно как!
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06.10.2020 18:50 Відповісти
Щось занадто багато цього поца в новинах. Хто преЗЕдент у нас?
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06.10.2020 19:51 Відповісти
папа еще одну бляху ангела мироносца пришпандерит куйлу,ну и ермаку перепадут колеса к Мерсу за посредничество...
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06.10.2020 21:01 Відповісти
молодцы. хорошо.
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07.10.2020 04:24 Відповісти
 
 