Єрмак провів неафішовану зустріч тет-а-тет із держсекретарем Ватикану Пароліном, - ЗМІ
Вчорашня одноденна поїздка української делегації у складі віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та глави Офісу президента Андрія Єрмака на Апеннінський півострів була більш насиченою, а делегація більш численною, ніж про це повідомлялося офіційно на сайті ОПУ.
За інформацією ZN.UA, в розпорядженні якого є програма візиту, після двох півгодинних зустрічей в МЗС Італії, де представники України провели бесіди з главою зовнішньополітичного відомства цієї країни Ді Майо і генеральним директором департаменту політики та безпеки Карді, Єрмак вирушив до Ватикану на зустріч у форматі тет-а-тет з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном (на якій з української сторони не було навіть перекладача, а переклад забезпечувався іншою стороною). Решта членів делегації в цей час знайомилися з місцевими пам'ятками на площі Пантеон, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією дипломатичних джерел видання, до підготовки цього візиту не залучалися ані український МЗС, ані посольства України в Італії та при Святому Престолі. Як стверджують наші конфіденти, ключову роль в організації та підготовці зустрічі Єрмака з державним секретарем Святого Престолу (по суті, главою уряду) кардиналом П'єтро Пароліном зіграв Клаудіо Гуджеротті, який у 2015-2020 роках був Апостольським Нунцієм (послом) в Україні. За твердженням джерел видання, в Гуджеротті склалися довірчі особисті відносини з Єрмаком, і він діяв на його прохання. Ще 4 липня Гуджеротті отримав призначення до Великої Британії, проте зараз перебуває у Ватикані на самоізоляції через зараження коронавірусом. Проте, завдяки власному авторитету та довірі з боку Папи Франциска Гуджеротті вдалося домовитися про зустріч віч-на-віч з держсекретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном.
За інформацією джерел видання, однією з головних тем цієї зустрічі було обговорення та узгодження найбільш прийнятної кандидатури посла України при Святому Престолі (ця посада залишається вакантною вже понад рік - з липня 2019 року), оскільки в ОПУ бачать значний посередницький потенціал, перш за все, гуманітарний, в можливе залучення Ватикану до врегулювання конфлікту з РФ в Донбасі. Як припускають наші конфіденти, на Банковій розраховують, що такий підхід буде позитивно сприйнятий держсекретарем Ватикану, і що він зможе посприяти тому, щоб Папа Франциск безпосередньо закликав президента Росії Путіна до прояву гуманності та розблокування й сприянню обміну заручниками в Донбасі.
Кардинал Паролін вважається однією з найвпливовіших фігур Святого Престолу. Не виключається його призначення архієпископом Венеції, що надалі уможливить його участь в конклаві кардиналів кандидатом на пост Папи Римського. Кардинал також є одним з найсильніших дипломатів Ватикану і представляв інтереси Святого Престолу у низці чутливих питань, зокрема, організації діалогу з Північною Кореєю, мирному процесі на Близькому Сході, відновленні прямих контактів Ватикану з Китаєм та ін.
Про те, що на Апенніни українська делегація літала для обговорення питань, що стосуються врегулювання російсько-українського конфлікту може свідчити та той факт, що в її склад також увійшли перший заступник секретаря РНБОУ Демченко та призначений в кінці вересня послом України у Швеції Плахотнюк, який до недавнього часу очолював департамент МЗС з протидії загрозам з боку РФ. І Демченко, і Плахотнюк ось уже багато років безпосередньо залучені до "мінського" та "нормандського" процесів. Обидва дипломати, згідно з програмою, брали участь у зустрічах і з главою італійського МЗС Ді Майо, і з гендиректором департаменту політики та безпеки МЗС Італії Карді. Руслан Демченко також значиться другим (крім Єрмака) учасником зустрічі представників України з дипломатичним радником голови Ради міністрів Італії Бенассі.
Нагадаємо, що офіційно ОПУ повідомив лише про одну з усіх перерахованих вище зустрічей - з міністром закордонних справ Італії Ді Майо.
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или плешивый зря надеялся?
- Алло, батюшка, это из горкома звонят. У нас совещание должно быть, а стульев не хватает... Пришли дюжину.
- Фиг вам, а не стулья. В прошлый раз давал, так вы их похабщиной испоганили.
- Ах "фиг вам, а не стулья", тогда фиг вам пионеров в церковный хор!
- Ах "фиг вам пионеров в церковный хор", тогда фиг вам монахов на субботник!
- Ах "фиг нам монахов на субботник", тогда фиг вам партийных на крестный ход!
- Ах "фиг нам партийных на крестный ход", тогда фиг вам монашек в вашу финскую баню!
- А вот за это, батюшка, можно и партбилет на стол положить!!!
😇
Ездил лично себе индульгенцию покупать?
Понятно. Вместо освобождения оккупированных территорий 73% пиплу предлагается душещипательный сериал "Обмен заложниками и разведение сторон".