"На таможню возвращаются теневые руководители от прошлой власти", - экс-председатель Гостаможслужбы Муратов
Экс-председатель Гостаможслужбы Игорь Муратов рассказал, что стало причиной его увольнения и кто сейчас монополизировал контрабанду в Украине.
В частности, он рассказал о схемах на Одесской таможне, которую сейчас возглавляет Игорь Резник, сообщает УНИАН.
В интервью изданию "Деловая столица" экс-глава таможни Игорь Муратов рассказал, как сегодня устроена контрабанда на таможне и как теневые руководители возвращают свое влияние на службу.
В частности Муратов рассказал о схемах, которые снова работают на таможне: "Схема так называемой "товарной контрабанды" только одна - подмена документов на товар. А уже степень наглости этой подмены и влияет на убытки бюджета. Например, можно в контейнере обуви изменить вес на 20% и написать, что не 20 тонн, а 16. От этого налоговая нагрузка на этот груз уменьшится на 20%. А можно, например, вес оставить неизменным, а подменить номенклатуру, название товара. Везем 20 тонн телевизоров, а по документам это 20 тонн подержанной одежды. Отсюда и потери бюджета из-за недополученных платежей не 20%, а уже 10 000%".
В первую очередь это касается Одесской таможни, которую возглавляет Игорь Резник (СМИ связывают его с одиозным Сеяром Куршутовим). Про Резника экс-глава таможни рассказал, что "если провести настоящую проверку на "добродетель", то ему, думаю, будет сложно пройти ее. Спросите, почему он при мне убежал в декретный отпуск, проверьте все его публичные победы, о которых он пишет в Фейсбуке, и спросите, почему его департамент контрабанды не замечает монополии турецкой контрабанды в Одессе. Все станет на свои места".
По словам Муратова, перед назначением на эту должность состоялась встреча с президентом Зеленским, на которой он озвучил предложения по налаживанию работы таможни. "Первое - это восстановление управляемости системой, смена руководства местных таможен, определенных структурных подразделений центрального аппарата. Это дало бы четкий сигнал всем другим: неприкасаемых не будет, мы работаем по закону, - говорит Муратов. - Что, собственно, и было сделано: совместно с министром мы провели несколькоколлегий, изменили руководителей половины таможен. Для меня было важно знать человека и быть уверенным, что этот человек профессиональный и имеет "хорошее имя", то есть не имеет отношения к каким-то скандалам". Муратов отмечает, что все реализовать не успел, "но вектор был верен и победы на этом пути были. Бюджет наполняли, управляемость восстановили, "минимизаторов" начали прижимать".
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От какой это от прошлой? Вот же ж, брехун. Все знают, что при Петрусе никакой коррупции на таможне не было.
Про це повідомляє ТАСС.
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