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"На таможню возвращаются теневые руководители от прошлой власти", - экс-председатель Гостаможслужбы Муратов

Экс-председатель Гостаможслужбы Игорь Муратов рассказал, что стало причиной его увольнения и кто сейчас монополизировал контрабанду в Украине.

 В частности, он рассказал о схемах на Одесской таможне, которую сейчас возглавляет Игорь Резник, сообщает УНИАН.

В интервью изданию "Деловая столица" экс-глава таможни Игорь Муратов рассказал, как сегодня устроена контрабанда на таможне и как теневые руководители возвращают свое влияние на службу.

В частности Муратов рассказал о схемах, которые снова работают на таможне: "Схема так называемой "товарной контрабанды" только одна - подмена документов на товар. А уже степень наглости этой подмены и влияет на убытки бюджета. Например, можно в контейнере обуви изменить вес на 20% и написать, что не 20 тонн, а 16. От этого налоговая нагрузка на этот груз уменьшится на 20%. А можно, например, вес оставить неизменным, а подменить номенклатуру, название товара. Везем 20 тонн телевизоров, а по документам это 20 тонн подержанной одежды. Отсюда и потери бюджета из-за недополученных платежей не 20%, а уже 10 000%".

В первую очередь это касается Одесской таможни, которую возглавляет Игорь Резник (СМИ связывают его с одиозным Сеяром Куршутовим). Про Резника экс-глава таможни рассказал, что "если провести настоящую проверку на "добродетель", то ему, думаю, будет сложно пройти ее. Спросите, почему он при мне убежал в декретный отпуск, проверьте все его публичные победы, о которых он пишет в Фейсбуке, и спросите, почему его департамент контрабанды не замечает монополии турецкой контрабанды в Одессе. Все станет на свои места".

По словам Муратова, перед назначением на эту должность состоялась встреча с президентом Зеленским, на которой он озвучил предложения по налаживанию работы таможни. "Первое - это восстановление управляемости системой, смена руководства местных таможен, определенных структурных подразделений центрального аппарата. Это дало бы четкий сигнал всем другим: неприкасаемых не будет, мы работаем по закону, - говорит Муратов. - Что, собственно, и было сделано: совместно с министром мы провели несколькоколлегий, изменили руководителей половины таможен. Для меня было важно знать человека и быть уверенным, что этот человек профессиональный и имеет "хорошее имя", то есть не имеет отношения к каким-то скандалам". Муратов отмечает, что все реализовать не успел, "но вектор был верен и победы на этом пути были. Бюджет наполняли, управляемость восстановили, "минимизаторов" начали прижимать".

Автор: 

таможня (1962) Муратов Игорь (5)


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Топ комментарии
+4
"На таможню возвращаются теневые руководители от прошлой власти", - экс-председатель Гостаможслужбы Муратов

От какой это от прошлой? Вот же ж, брехун. Все знают, что при Петрусе никакой коррупции на таможне не было.
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06.10.2020 17:33 Ответить
+4
Пудрик тебе с помощь.

"На митницю повертаються тіньові керманичі від минулої влади", - ексголова Держмитслужби Ігор Муратов - Цензор.НЕТ 1668
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06.10.2020 17:48 Ответить
+4
"На митницю повертаються тіньові керманичі від минулої влади", - ексголова Держмитслужби Ігор Муратов - Цензор.НЕТ 2624
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06.10.2020 17:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Нашел чем удивить, так везде во всей стране...
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06.10.2020 17:33 Ответить
"На митницю повертаються тіньові керманичі від минулої влади", - ексголова Держмитслужби Ігор Муратов - Цензор.НЕТ 2624
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06.10.2020 17:49 Ответить
"На таможню возвращаются теневые руководители от прошлой власти", - экс-председатель Гостаможслужбы Муратов

От какой это от прошлой? Вот же ж, брехун. Все знают, что при Петрусе никакой коррупции на таможне не было.
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06.10.2020 17:33 Ответить
Пудрик тебе с помощь.

"На митницю повертаються тіньові керманичі від минулої влади", - ексголова Держмитслужби Ігор Муратов - Цензор.НЕТ 1668
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06.10.2020 17:48 Ответить
Все це фігня , порівняно із новопризначеним Пудриком , який працював при ЯнукОвощі 😄
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06.10.2020 17:37 Ответить
Якось ні про що...Де ж перемоги? Знову зелені шмарклі?
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06.10.2020 17:37 Ответить
руский мир лезет во все щели
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06.10.2020 17:40 Ответить
Голова політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним
Про це повідомляє ТАСС.

"Дуже раді, що в Україні є такі політичні сили, які чесно і відкрито висловлюють свою позицію. Росія за вибудовування російсько-українських відносин", - сказав Путін.

Вони зустрілися в Росії у Ново-Огарьово.

Путін заявив про готовність сприяти "відновленню відносин" Росії та України. Про приїзд Медведчука в Росію написали усі російські державні ЗМІ.

Політик з "ОПЗЖ" попросив російського президента надати Україні вакцини від COVID-19. Той погодився.

Також Медведчук просив у свого кума обдумати "можливе часткове зняття санкції з України", зокрема, щодо українських промислових підприємств.
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06.10.2020 17:42 Ответить
"На митницю повертаються тіньові керманичі від минулої влади", - ексголова Держмитслужби Ігор Муратов - Цензор.НЕТ 6367
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06.10.2020 17:55 Ответить
белорусь армения киргизия это тоже руский мир.
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06.10.2020 17:44 Ответить
Общее у всех дорог дураков только одно - хреновый конец…
🤗
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06.10.2020 17:48 Ответить
империя зла должна быть разрушена.р.рейган.
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06.10.2020 17:51 Ответить
Лимит доверия к клоуну исчерпан, уже все убедились, что клоун патологический лжец, следовательно предатель интересов украинского народа, и должен сидеть в тюрьме.
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06.10.2020 18:35 Ответить
"На митницю повертаються тіньові керманичі від минулої влади", - ексголова Держмитслужби Ігор Муратов - Цензор.НЕТ 4785
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06.10.2020 18:36 Ответить
Это же "новые лица" для зелёной шоблы.
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07.10.2020 13:21 Ответить
 
 