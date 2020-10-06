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Кабмин присоединит госшахты к "Центрэнерго"

Кабмин присоединит госшахты к

Кабинет Министров одобрил создание вертикально-интегрированной компании на базе ПАО "Центрэнерго" и государственных шахт.


Соответствующее распоряжение №1215 от 5 октября обнародовано на сайте правительства.
"Одобрить план мероприятий по созданию акционерного общества с участием государственных угледобывающих предприятий и публичного акционерного общества "Центрэнерго", - говорится в документе.
Этот план был подготовлен межведомственной рабочей группой, созданной Кабмином еще в начале сентября по просьбе Фонда государственного имущества.


Одной из составляющих этого плана является возврат шахт "ДТЭК Добропольеуголь" в государственное управление.
По оценкам правительства, создание вертикально-интегрированной компании повысит шансы на успешную приватизацию "Центрэнерго", запланированную на середину 2021 года.


Напомним, государственные шахты "Добропльеуголь" находятся в аренде у компании ДТЭК с 2010 года. За этот период компания инвестировала в развитие шахт $400 млн. Ежегодный объем добычи угля на этих шахтах составляет 3-4 млн т.
Ранее идею объединения "Центрэнерго" с госшахтами озвучивали глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус и руководитель "Центрэнерго" Александр Корчинский.

Автор: 

шахта (961) Центрэнерго (116)


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Топ комментарии
+4
Значит будут грабить.
Нафтогаз уже кончили, теперь добьют Центрэнэрго.
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06.10.2020 17:57 Ответить
+2
Папа Беня довольно крякнул.
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06.10.2020 17:56 Ответить
+2
Почему будут? Его Беня и не перестает

Кабмин присоединит госшахты к "Центрэнерго" - Цензор.НЕТ 3269
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06.10.2020 18:00 Ответить
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Папа Беня довольно крякнул.
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06.10.2020 17:56 Ответить
Значит будут грабить.
Нафтогаз уже кончили, теперь добьют Центрэнэрго.
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06.10.2020 17:57 Ответить
Почему будут? Его Беня и не перестает

Кабмин присоединит госшахты к "Центрэнерго" - Цензор.НЕТ 3269
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06.10.2020 18:00 Ответить
На Моїй пам'яті(років вже сім) Ахметці борги вибачають..
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06.10.2020 18:01 Ответить
Ахметка хоть и редкий козел, но не имеет никакого отношения к госшахтам и "Центрэнерго". Это все кормушка бородатой бабушки Бени.
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06.10.2020 18:06 Ответить
Перечитайте статью. В ней речь идет также о "Добропольеуголь", которое Ахметов при Януковиче взял в аренду на 50 лет, а теперь когда оно стало приносить убыток, досрочно возвращает государству.
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06.10.2020 18:33 Ответить
И что я не так сказал? Сейчас при "новых и не замаранных" убыток стало приносить все, что еще год назад приносило прибыль в бюджет страны. Долги перед шахтерами растут, как снежный ком.
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06.10.2020 20:08 Ответить
Ещё раз перечитайте статью, в части где идёт речь о "Добропольеуголь".
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07.10.2020 00:01 Ответить
80 км от парижа есть деревня жерни.там жил и работал клод мане.в деревню эту едут туристы со всего мира.в конча-заспу никто не приедет и не даст ни одного доллара.центрэнерго.
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06.10.2020 18:02 Ответить
…Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей…
🤗
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06.10.2020 18:05 Ответить
Ахметка ті шахти видоїв по повній,тепер цей непотріб повертає державі,бо шоб вони працювали треба багато грошей.
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06.10.2020 18:06 Ответить
Кабмін приєднає держшахти до "Центренерго" - Цензор.НЕТ 7425
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06.10.2020 19:33 Ответить
 
 