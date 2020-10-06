Кабмин присоединит госшахты к "Центрэнерго"

Кабинет Министров одобрил создание вертикально-интегрированной компании на базе ПАО "Центрэнерго" и государственных шахт.



Соответствующее распоряжение №1215 от 5 октября обнародовано на сайте правительства.

"Одобрить план мероприятий по созданию акционерного общества с участием государственных угледобывающих предприятий и публичного акционерного общества "Центрэнерго", - говорится в документе.

Этот план был подготовлен межведомственной рабочей группой, созданной Кабмином еще в начале сентября по просьбе Фонда государственного имущества.



Одной из составляющих этого плана является возврат шахт "ДТЭК Добропольеуголь" в государственное управление.

По оценкам правительства, создание вертикально-интегрированной компании повысит шансы на успешную приватизацию "Центрэнерго", запланированную на середину 2021 года.



Напомним, государственные шахты "Добропльеуголь" находятся в аренде у компании ДТЭК с 2010 года. За этот период компания инвестировала в развитие шахт $400 млн. Ежегодный объем добычи угля на этих шахтах составляет 3-4 млн т.

Ранее идею объединения "Центрэнерго" с госшахтами озвучивали глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус и руководитель "Центрэнерго" Александр Корчинский.