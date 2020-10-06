Кабмін приєднає держшахти до "Центренерго"

Кабінет Міністрів схвалив створення вертикально-інтегрованої компанії на базі ПАТ "Центренерго" і державних шахт.

Відповідне розпорядження №1215 від 5 жовтня оприлюднено на сайті уряду.

"Схвалити план заходів щодо створення акціонерного товариства за участю державних вуглевидобувних підприємств та публічного акціонерного товариства "Центренерго", - сказано в документі.

Цей план було підготовлено міжвідомчою робочою групою, створеною Кабміном ще на початку вересня на прохання Фонду державного майна.

Однією зі складових цього плану є повернення шахт "ДТЕК Добропіллявугілля" в державне управління.

За оцінками уряду, створення вертикально-інтегрованої компанії підвищить шанси на успішну приватизацію "Центренерго", заплановану на середину 2021 року.

Нагадаємо, державні шахти "Добропіллявугілля" перебувають в оренді у компанії ДТЕК з 2010 року. За цей період компанія інвестувала в розвиток шахт $400 млн. Щорічний обсяг видобутку вугілля на цих шахтах становить 3-4 млн т.

Раніше ідею об'єднання "Центренерго" з держшахтами озвучували голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус і керівник "Центренерго" Олександр Корчинський.