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Кабмін приєднає держшахти до "Центренерго"

Кабмін приєднає держшахти до

Кабінет Міністрів схвалив створення вертикально-інтегрованої компанії на базі ПАТ "Центренерго" і державних шахт.

Відповідне розпорядження №1215 від 5 жовтня оприлюднено на сайті уряду.

"Схвалити план заходів щодо створення акціонерного товариства за участю державних вуглевидобувних підприємств та публічного акціонерного товариства "Центренерго", - сказано в документі.

Цей план було підготовлено міжвідомчою робочою групою, створеною Кабміном ще на початку вересня на прохання Фонду державного майна.

Однією зі складових цього плану є повернення шахт "ДТЕК Добропіллявугілля" в державне управління.

За оцінками уряду, створення вертикально-інтегрованої компанії підвищить шанси на успішну приватизацію "Центренерго", заплановану на середину 2021 року.

Нагадаємо, державні шахти "Добропіллявугілля" перебувають в оренді у компанії ДТЕК з 2010 року. За цей період компанія інвестувала в розвиток шахт $400 млн. Щорічний обсяг видобутку вугілля на цих шахтах становить 3-4 млн т.

Раніше ідею об'єднання "Центренерго" з держшахтами озвучували голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус і керівник "Центренерго" Олександр Корчинський.

Автор: 

шахта (706) Центренерго (551)


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Топ коментарі
+4
Значит будут грабить.
Нафтогаз уже кончили, теперь добьют Центрэнэрго.
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06.10.2020 17:57 Відповісти
+2
Папа Беня довольно крякнул.
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06.10.2020 17:56 Відповісти
+2
Почему будут? Его Беня и не перестает

Кабмин присоединит госшахты к "Центрэнерго" - Цензор.НЕТ 3269
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06.10.2020 18:00 Відповісти
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Папа Беня довольно крякнул.
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06.10.2020 17:56 Відповісти
Значит будут грабить.
Нафтогаз уже кончили, теперь добьют Центрэнэрго.
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06.10.2020 17:57 Відповісти
Почему будут? Его Беня и не перестает

Кабмин присоединит госшахты к "Центрэнерго" - Цензор.НЕТ 3269
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06.10.2020 18:00 Відповісти
На Моїй пам'яті(років вже сім) Ахметці борги вибачають..
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06.10.2020 18:01 Відповісти
Ахметка хоть и редкий козел, но не имеет никакого отношения к госшахтам и "Центрэнерго". Это все кормушка бородатой бабушки Бени.
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06.10.2020 18:06 Відповісти
Перечитайте статью. В ней речь идет также о "Добропольеуголь", которое Ахметов при Януковиче взял в аренду на 50 лет, а теперь когда оно стало приносить убыток, досрочно возвращает государству.
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06.10.2020 18:33 Відповісти
И что я не так сказал? Сейчас при "новых и не замаранных" убыток стало приносить все, что еще год назад приносило прибыль в бюджет страны. Долги перед шахтерами растут, как снежный ком.
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06.10.2020 20:08 Відповісти
Ещё раз перечитайте статью, в части где идёт речь о "Добропольеуголь".
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07.10.2020 00:01 Відповісти
80 км от парижа есть деревня жерни.там жил и работал клод мане.в деревню эту едут туристы со всего мира.в конча-заспу никто не приедет и не даст ни одного доллара.центрэнерго.
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06.10.2020 18:02 Відповісти
…Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей…
🤗
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06.10.2020 18:05 Відповісти
Ахметка ті шахти видоїв по повній,тепер цей непотріб повертає державі,бо шоб вони працювали треба багато грошей.
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06.10.2020 18:06 Відповісти
Кабмін приєднає держшахти до "Центренерго" - Цензор.НЕТ 7425
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06.10.2020 19:33 Відповісти
 
 