Украина и Евросоюз подписали соглашения на 60 млн евро

Правительство Украины и Европейский инвестиционный банк подписали три соглашения, которые предусматривают выделение Украине 60 млн евро.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Первое соглашение - о финансировании "Программы ЕС "Крепкие регионы" на сумму €30 млн. Средства из него должны пойти на борьбу с пандемией COVID-19, гибридными угрозами и на повышение безопасности в регионах, пострадавших от военного конфликта.

Второе соглашение - о финансировании мероприятия "Механизм развития гражданского общества Украины" на сумму €20 млн. Эти деньги пойдут на помощь в разработке политик и продвижении реформ.

Третье соглашение - о финансировании мероприятия "Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине" на сумму €10 млн.

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Также были подписаны соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Они профинансируют энергоэффективность общественных зданий, а также модернизацию и цифровизацию "Укрпочты".