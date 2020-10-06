РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9512 посетителей онлайн
Новости
1 522 27

Украина и Евросоюз подписали соглашения на 60 млн евро

Украина и Евросоюз подписали соглашения на 60 млн евро

Правительство Украины и Европейский инвестиционный банк подписали три соглашения, которые предусматривают выделение Украине 60 млн евро.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Первое соглашение - о финансировании "Программы ЕС "Крепкие регионы" на сумму €30 млн. Средства из него должны пойти на борьбу с пандемией COVID-19, гибридными угрозами и на повышение безопасности в регионах, пострадавших от военного конфликта.

Второе соглашение - о финансировании мероприятия "Механизм развития гражданского общества Украины" на сумму €20 млн. Эти деньги пойдут на помощь в разработке политик и продвижении реформ.

Третье соглашение - о финансировании мероприятия "Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине" на сумму €10 млн.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Брюсселе начался 22-й саммит Украина-Евросоюз. ВИДЕО

Также были подписаны соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Они профинансируют энергоэффективность общественных зданий, а также модернизацию и цифровизацию "Укрпочты".

Автор: 

помощь (7886) Евросоюз (17297)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
))ага, куда идёт твой караван?
показать весь комментарий
06.10.2020 19:53 Ответить
+8
Копійки на копійчані проекти.
Тим часом проекти на мільярди євро - заморожені. Чи то я десь прощолкав, як два з хвостиком лярди (за які шуміли влітку) вже десь виділені?
показать весь комментарий
06.10.2020 19:55 Ответить
+7
60 млн!!!Ну на даже.Даже няню инвестиционую не дадут???
показать весь комментарий
06.10.2020 19:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Собаки гавкают , а караван идёт .
показать весь комментарий
06.10.2020 19:52 Ответить
))ага, куда идёт твой караван?
показать весь комментарий
06.10.2020 19:53 Ответить
Ни о чём
показать весь комментарий
06.10.2020 19:52 Ответить
Пірімога!! Урря!!
показать весь комментарий
06.10.2020 19:52 Ответить
Это называется все таки наскулил гидрант наш зеленый
показать весь комментарий
06.10.2020 19:53 Ответить
Что за слог? Кто стучится в дверь моя, видишь дома нет никто.
показать весь комментарий
06.10.2020 19:53 Ответить
"подписали на соглашения на"

Миниатюра: "У Сталина"
- Почему сидим-на? Не работаем-на?
- Устали-на...
показать весь комментарий
06.10.2020 20:03 Ответить
60 млн!!!Ну на даже.Даже няню инвестиционую не дадут???
показать весь комментарий
06.10.2020 19:54 Ответить
Копійки на копійчані проекти.
Тим часом проекти на мільярди євро - заморожені. Чи то я десь прощолкав, як два з хвостиком лярди (за які шуміли влітку) вже десь виділені?
показать весь комментарий
06.10.2020 19:55 Ответить
А де угода про відкрите небо(Treaty on Open Skies) яке раніше анонсував Кулеба,га?
показать весь комментарий
06.10.2020 19:56 Ответить
зелені брехуни раніше повідомляли що підпишуть угоду 18 червня цього року і знову провал..
показать весь комментарий
06.10.2020 20:02 Ответить
60 лимонов выцыганил...дали,но так,шоб бубочка не мог ими распоряжаться
показать весь комментарий
06.10.2020 20:02 Ответить
ПИСЕЦ .............. от будет о чём посвистеть пропагондонам на ВатаТВ ....
показать весь комментарий
06.10.2020 20:02 Ответить
Что то украдут, остальное пойдет на затыкание дыр в бюджете. О чем это я? Никаких дыр - украдут всё!
показать весь комментарий
06.10.2020 20:06 Ответить
зеленый мародер разграбил короновирусный фонд, теперь вынужден побираться по миру выпрашивая копейки.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:06 Ответить
60 млн...могли б и наши миллиардеры не напрягаясь осчастливить...
хотя... они умные - они не дадут )))
показать весь комментарий
06.10.2020 20:11 Ответить
Цифирь ,надо сказать,смешная....Для отдельного индивида вроде как "сумма" ,а для страны ,которая сегодня на переднем крае Европы -это чаевые! ЕС просто не верит зеленому гаеру !
показать весь комментарий
06.10.2020 20:13 Ответить
єто чаєвиє для швєйцара у гардєробе
показать весь комментарий
06.10.2020 22:50 Ответить
Украина и Евросоюз, на, подписали, на, соглашения на 60 млн евро, на.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:21 Ответить
Украина и Евросоюз подписали на соглашения на 60 млн евро - Цензор.НЕТ 3979
показать весь комментарий
06.10.2020 20:34 Ответить
прогресс поначалу в 760 млн европейских монет ,плавно превратили "зеленые" в "достижение" в 60 млн
показать весь комментарий
06.10.2020 20:47 Ответить
це для ОП, Єрмаку та президенту на представницьки витрати
показать весь комментарий
06.10.2020 22:49 Ответить
От що Зеля животворящій поробляє!
показать весь комментарий
06.10.2020 22:57 Ответить
Зелена перемога...
показать весь комментарий
07.10.2020 00:34 Ответить
нету зрады.
показать весь комментарий
07.10.2020 03:57 Ответить
 
 