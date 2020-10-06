Украина и Евросоюз подписали соглашения на 60 млн евро
Правительство Украины и Европейский инвестиционный банк подписали три соглашения, которые предусматривают выделение Украине 60 млн евро.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Первое соглашение - о финансировании "Программы ЕС "Крепкие регионы" на сумму €30 млн. Средства из него должны пойти на борьбу с пандемией COVID-19, гибридными угрозами и на повышение безопасности в регионах, пострадавших от военного конфликта.
Второе соглашение - о финансировании мероприятия "Механизм развития гражданского общества Украины" на сумму €20 млн. Эти деньги пойдут на помощь в разработке политик и продвижении реформ.
Третье соглашение - о финансировании мероприятия "Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине" на сумму €10 млн.
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Также были подписаны соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Они профинансируют энергоэффективность общественных зданий, а также модернизацию и цифровизацию "Укрпочты".
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Миниатюра: "У Сталина"
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Тим часом проекти на мільярди євро - заморожені. Чи то я десь прощолкав, як два з хвостиком лярди (за які шуміли влітку) вже десь виділені?
хотя... они умные - они не дадут )))