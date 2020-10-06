В Брюсселе начался 22-й саммит Украина-Евросоюз. ВИДЕО
В Брюсселе начался 22-й саммит ЕС-Украина, который будет первым двусторонним саммитом Европейского Союза со страной-партнером, который пройдет в Брюсселе в традиционном "живом" формате с начала пандемии COVID-19.
Как сообщает Цензор.НЕТ, начало встречи транслирует мультимедийный портал ЕС.
Делегацию Украины на Саммите возглавляет Президент Зеленский, делегацию ЕС – Президент Европейского совета Шарль Мишель.
Лидеры обсудят приоритетные вопросы отношений Украины и Евросоюза, в частности дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углубление секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19 и дальнейшую поддержку со стороны ЕС процесса реформ в Украине. Особое внимание будет уделено ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса, а также обсуждению путей усиления координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыма и защиты прав крымчан.
Напомним, Зеленский прибыл с рабочим визитом в город Брюссель для участия в 22-м Саммите Украина - Европейский Союз.
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Так давай к успехам Зе причислим и то, что каждое утро встает солнце
И в догонку:
"После саммита в ЕС, 6-7 октября Зеленский посетит Великобританию. Визит не планировался, но будет осуществлен по настоятельному требованию правительства Великобритании. "
Но вам об этом не скажут. Догадываетесь почему?