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В Брюсселе начался 22-й саммит Украина-Евросоюз. ВИДЕО

В Брюсселе начался 22-й саммит ЕС-Украина, который будет первым двусторонним саммитом Европейского Союза со страной-партнером, который пройдет в Брюсселе в традиционном "живом" формате с начала пандемии COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, начало встречи транслирует мультимедийный портал ЕС.

Делегацию Украины на Саммите возглавляет Президент Зеленский, делегацию ЕС – Президент Европейского совета Шарль Мишель.

Лидеры обсудят приоритетные вопросы отношений Украины и Евросоюза, в частности дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углубление секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19 и дальнейшую поддержку со стороны ЕС процесса реформ в Украине. Особое внимание будет уделено ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса, а также обсуждению путей усиления координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыма и защиты прав крымчан.

Напомним, Зеленский прибыл с рабочим визитом в город Брюссель для участия в 22-м Саммите Украина - Европейский Союз.

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Брюссель (619) Зеленский Владимир (20925) саммит (1206) Евросоюз (17297)


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Научите дурня носить правильно маску. ( объясните ему где наружняя сторона , а где внутренняя)
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06.10.2020 18:17 Ответить
Была бы моя воля, не позволил бы клоуну ехать самостоятельно на саммит в брюсель, нет никакого доверия к этому наследственному комуняке, рядом с ним должен находиться опытный,профессиональный, проукраинский политолог, иначе клоун может наговорить кучу глупостей, прийдется долго Украине отмываться.
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06.10.2020 18:22 Ответить
Явньій успех Украиньі , Зеленскому респект !
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06.10.2020 18:37 Ответить
Успех Зеленского в чем? В том что оно приперлось на 22-й (Карл! ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ!!!) саммит ЕС-Украина?
Так давай к успехам Зе причислим и то, что каждое утро встает солнце

И в догонку:
"После саммита в ЕС, 6-7 октября Зеленский посетит Великобританию. Визит не планировался, но будет осуществлен по настоятельному требованию правительства Великобритании. "

Но вам об этом не скажут. Догадываетесь почему?
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06.10.2020 18:46 Ответить
Для бовдура не важливий результат саміту, цікавий він сам собі в процесі, який, за великим рахунком, не розуміє і найголовніше, за рахунок платників податків, погуляти з родиною по Брюсселю. Мамі Гимі буде чим пишатися.
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06.10.2020 18:56 Ответить
Если кто-то не помнит, то я напомню: начало конца правления режима украинофоба петуховича, началось как раз с саммита Украина-ЕС в Вильнюсе. Я не намекаю, просто слишком много совпадений 2013-го и 2020-го
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06.10.2020 19:09 Ответить
Симмит 22й, а Украине Евросоюза еще не видать саммитов 30 как собственнвх ушей.
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06.10.2020 21:23 Ответить
Как это они посмели саммит без Великого кондитера проводить?!
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06.10.2020 22:10 Ответить
 
 