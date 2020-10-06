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Зеленский прибыл в Брюссель для участия в Саммите Украина-ЕС

Зеленский прибыл в Брюссель для участия в Саммите Украина-ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в город Брюссель для участия в 22-м Саммите Украина - Европейский Союз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Это будет первый двусторонний саммит Европейского Союза со страной-партнером, который пройдет в Брюсселе в традиционном "живом" формате с начала пандемии COVID-19.

Делегацию Украины на Саммите возглавляет Президент Зеленский, делегацию ЕС – Президент Европейского совета Шарль Мишель.

Лидеры обсудят приоритетные вопросы отношений Украины и Евросоюза, в частности дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углубление секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19 и дальнейшую поддержку со стороны ЕС процесса реформ в Украине. Особое внимание будет уделено ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса, а также обсуждению путей усиления координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыма и защиты прав крымчан.

На полях саммита состоится подписание ряда финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о саммите Украина-ЕС: Приоритетным вопросом будут санкции против России

Автор: 

Брюссель (619) Зеленский Владимир (20922) саммит (1206) Евросоюз (17295)


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Топ комментарии
+14
Речь для выступления
Зеленский прибыл в Брюссель для участия в Саммите Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 5835
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06.10.2020 15:47 Ответить
+11
Зеленский прибыл в Брюссель для участия в Саммите Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 3575
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06.10.2020 15:49 Ответить
+9
Бедоносец прибыл, жди позора.
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06.10.2020 15:49 Ответить
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только бы "бамбить" не начал после айкосов
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06.10.2020 15:45 Ответить
Ні, він схож на шатуна !!)))
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06.10.2020 15:50 Ответить
Чуєш Вася, а ти випадково не знаєш скільки там є салонів з весільними платтями?
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06.10.2020 15:51 Ответить
Сашок, ти заміж зібрався?
Вітаю!
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06.10.2020 15:52 Ответить
Вася, кажуть зєсцикун заміж за д"Єрмака зібрався

Володимир Зеленський відвідав весільний салон у Рівному (ФОТО)

Зеленський прибув до Брюсселя для участі в Саміті Україна-ЄС - Цензор.НЕТ 3624
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06.10.2020 16:01 Ответить
Сейчас он покажет этим недоевропейцам. Собрались лохи. Да у нас расходы на офис президента больше чем 1% доходов всей страны. О чем можно с ними разговаривать.
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06.10.2020 15:51 Ответить
Речь для выступления
Зеленский прибыл в Брюссель для участия в Саммите Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 5835
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06.10.2020 15:47 Ответить
Вдруг из ленкиной из спальни,

обнаженный и босой
выбегает клоун Зеля,
неся Мендель пред собой...
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06.10.2020 16:07 Ответить
Зеленский прибыл в Брюссель для участия в Саммите Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 497
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06.10.2020 15:48 Ответить
типо собачий вальс - на бис?
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06.10.2020 15:49 Ответить
Рояль это основной номер, а на бис это будет вот так
Зеленский прибыл в Брюссель для участия в Саммите Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 2120
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06.10.2020 15:52 Ответить
Ви думаете , шо клован и о гитару наяривает своим несчастьицем?
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06.10.2020 15:57 Ответить
Ну, гитару может и сам, но вот на сРуской лабабайке, пардон, балалайке, таки да. И на то есть свидетельские показания.
Зеленський прибув до Брюсселя для участі в Саміті Україна-ЄС - Цензор.НЕТ 1162
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06.10.2020 16:05 Ответить
Та он шо таджик... Те где их осенило, там и наяривают(один палка-два струна).
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06.10.2020 16:14 Ответить
Плохо вижу ( старость не радость), скажите это чемодан с кокосом?
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06.10.2020 16:45 Ответить
А так виднее?
Зеленський прибув до Брюсселя для участі в Саміті Україна-ЄС - Цензор.НЕТ 8554
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06.10.2020 19:35 Ответить
"Там било угощенье,варенье и печенье....." !!!)))
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06.10.2020 15:49 Ответить
Зеленский прибыл в Брюссель для участия в Саммите Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 3575
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06.10.2020 15:49 Ответить
та главное , оно разве понимает, шо везде на него смотрят, как на клоуана.
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06.10.2020 15:52 Ответить
Бедоносец прибыл, жди позора.
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06.10.2020 15:49 Ответить
Сейчас начнет учить европейцев как быть настоящим европейцем.
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06.10.2020 15:52 Ответить
...и оказии...
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06.10.2020 15:56 Ответить
мда, повеселятся европейци.
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06.10.2020 15:51 Ответить
Непоголений, без краватки бiля прапору Украiни... Що це таке? вiн хоч заправив рубашку в пiдштаники?

Зеленський прибув до Брюсселя для участі в Саміті Україна-ЄС - Цензор.НЕТ 6242
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06.10.2020 16:01 Ответить
Там походу и зеимджмейкеры -дебилье. Хотя бы они одернули Вову-ЗЕ.
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06.10.2020 16:06 Ответить
а то складывается впечатление, шо мальчик на распятие изготовился... коли уже тi биндери подтянутся...
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06.10.2020 16:16 Ответить
Комика -пианиста на трибуну не пускать .Чтобы не позорил Украину как раньше: мне очень хотелось бы, чтобы эту речь когда-то назвали "15 минут, которые изменили мир". - Зеленский в ООН.
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06.10.2020 16:01 Ответить
Встреча двух писающих мальчиков...
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06.10.2020 16:02 Ответить
Зеленський прибув до Брюсселя для участі в Саміті Україна-ЄС - Цензор.НЕТ 6953

...
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06.10.2020 16:03 Ответить
а любу мавпочку арахмію ві захопив з собою
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06.10.2020 16:06 Ответить
А на кого Ленуciк залишиться... Кажуть розперло, ледь не репне... Мож зекиндер на подходе, чи исправно питает, шо за себе кидае.
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06.10.2020 16:09 Ответить
Пусть едет. Ума от этого не добавится, но может хоть не станет так огорчать от дурацких высказываний типа того, что если не будем говорить с Путиным, то не сможем вернуть все наши территории. Может хоть в Евросоюзе наставят на правильный путь.
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06.10.2020 16:09 Ответить
И какая там в Брюсселе, бога матерь... ******, достопримечательность есть?
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06.10.2020 16:12 Ответить
там их много- но мальчика сразу жалко
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06.10.2020 16:16 Ответить
Чьо-та вспомнился шлепер, новый год и песенка... мол, маленькой ЙОлочке холодно зимой... А кста, где это Юля шифруется, да так , шо ее Яюльки притихлы по форумам?
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06.10.2020 16:19 Ответить
Да и с пальчевским шо-та непонятно -позиционируется, как если бы там какое-то табу наложено, пусть тот даже лайном тебя поливает, к чему бы это?
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06.10.2020 16:22 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25696456.html Адвокати диявола

Зеленський прибув до Брюсселя для участі в Саміті Україна-ЄС - Цензор.НЕТ 5321

Коли Начальник Генерального Штабу, він же головнокомандувач, генерал-лейтенант Хомчак доповідає Верховному Головнокомандувачу Зеленському про «71 один день повного і всеосяжного припинення вогню» - я розумію, що у нас немає верховного військового командування.
У нас є пройдисвіти-адвокати, з завданням відбілити невдалу угоду з дияволом.

Армія України більше не є для них «своїми». Всупереч загиблим і пораненим. Всупереч палаючим позиціям і прифронтовим містам, які тепер «не пов'язані з діями супротивника» за словами найвпливовішего політика **********. Всупереч жирної точці, яку поставив ворожий снайпер на житті бійця, і спробах командування представити загибель військових під час перемир'я в ракурсі «самі винні».

Тепер вище командування ставить завдання максимально прикрити не "свій бік», а «той бік», щоб продовжувати натягувати на глобус України свій «мирний план».

Тому режим «припинення вогню» давно перетворився на режим «приховування вогню».
А те, що починається з брехні - закінчується крахом.

Декорації ілюзорного «миру» потрібні тоді - коли необхідно прикрити кров і зраду.

Це працює, але тільки з тими, хто і так сліпий.

А ось армія все бачить. Армія відчуває реальність на своїй шкурі. І у неї виникає все більше питань.
Хоча головне питання - одне. Що далі?
Коли дияволу набридне грати, він вдарить - як завжди.
А верховні «декоратори» будуть гарячково шукати спосіб не відповісти ворогу - пояснити, чому все як і раніше «під контролем».
Хоча не сумніваюся. Ці - навіть російський танк на Хрещатику пояснять як перемогу, і частину «мирного плану».
А може - це і є план.
Але ми це рано чи пізно з'ясуємо. Коли вся ця «шобла миротворців» даватиме свідчення в суді.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1281971368810929&set=a.120871474920930&type=3 Гліб Бабіч
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06.10.2020 16:51 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3300209.html HELGI`s NEWs

SHARP`s REVIEW - 06.10.2020: (сарказм - последнее прибежище оптимиста)

1 - Курс гривни к доллару обновил минимум за 32 месяца.
Не с самой хорошей новости начинаю, но при Зе-власти этого было не избежать. Как следствие, в начале 2021 года произойдёт тотальное подорожание и повышение цен на все товары. Сильнее всего подорожают коммунальные услуги. Кроме того, согласно прогнозам аналитиков, произойдёт следующий рост цен:
- электроника подорожает на 7%;
- продукты питания - на 8%;
- коммунальные услуги - на 16%;
- одежда и обувь - на 7%.
И, наконец, рост курса доллара напрямую выливается в подорожание топлива. В свою очередь, подорожание бензина отразится на конечных ценниках в магазинах.

Скажем правду: НБУ и кабмин по решению президента тянут гривну на дно. Таким способом хотят решить свои проблемы. А народу большой привет от поднятия зарплаты, которую полностью проглотит инфляция.

Этому пытались препятствовать заместители бывшего главы НБУ во главе с Рожковой, но вчера Совет НБУ объявил им недоверие и выговор. Зеленский в угоду Коломойскому устраняет тех, кто спас банк и миллиарды народных денег в 2016 году. Теперь тупо мстит и, боюсь, этот цирк закончится плохо для всех нас.

2 - Кстати, о Коломойском. Владелец нынешнего президента продолжает переводить свои медиа-активы в политические: шесть сотрудников холдинга «1+1» идут на выборы в Киевоблсовет от «Слуги народа», а возглавляет эту свору Бениных пропагандистов фейкомёт Дубинский.
Впрочем, если Зе видит мир в глазах Путина, Ермак советуется с Машей Фокиной, Коля-котлета взялся разруливать "кризис" на Донбассе, а "корабельная сосна" - наивысший комплимент женщине, стоит ли удивляться очередному оксюморону? Собственно, это их уровень, и Арахамия с Корниенко ничем не лучше Дубинского.

3 - Зеленские собрались в Британию: встретятся с Джонсоном, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.
Боже, храни Королеву, её наследников, Биг-Бен, Темзу и музей мадам Тюссо. Аминь.

4 - Для выполнения постановления о повышении окладов учителей нет средств, - Минобразования.
А как дружно большинство этих учителей бежали в 2019 году голосовать за $4000 для себя любимых! Я не злопамятный - просто я злой, и память у меня хорошая. С днём учителя, бесценные вы наши!

5 - Кравчук предлагает создать в ТКГ "совет людей" Донбасса.
Кравчук - это тот же Фокин, только хитросделанный. Все эти "советы людей" Путин вертел на одном месте. Он понимает только твёрдость и силу. Поэтому до сих пор ненавидит Порошенко, а с Зеленским играет в кошки-мышки.

6 - В Кыргызстана массовые протесты из-за результатов выборов. Захвачено здание парламента.
А где же цветы силовикам? Белорусы третий месяц ходят по стране, а бессовестные киргизы за пару часов захватили парламент и КГБ. А так разве можно было?

7 - Тем временем Тихановская хочет встретиться с Путиным и спросить у него, почему тот поддерживает Лукашенко.
Полку желающих посмотреть в глаза Путину прибыло - ничему их жизнь не учит.

есть всё же разум во вселенной
раз не выходит на контакт

8 - Российский трубоукладчик Северного потока-2 покинул Германию.
Трамп таки дожал европейцев - те непублично дали понять балалайцам, что цена достройки потока станет для них дороже, чем профиты от самого потока. Хотя это ещё не конец истории.

9 - А сам Трамп выписался из больницы и рвётся на дебаты с Байденом.
Ещё бы... Главный демократ за месяц до выборов обошёл Трампа на 10 пунктов, и трудно сказать, за счёт чего Донни сможет сократить этот разрыв. Хотя прошлые выборы продемонстрировали, что американский избиратель так же непредсказуем, как и украинский, а система выборов в США - одна из самых мудрёных в мире.
Кстати, Госдеп аннулировал американскую визу украинскому помощнику Рудольфа Джулиани Андрею Телиженко, который помогал личному адвокату Трампа собирать компру на сына Байдена. По данным СМИ, аннулирование визы произошло в связи с действиями американских властей направленных на пресечение попыток России повлиять на президентские выборы.

10 - И напоследок о весёлом. Был у меня товарищ, который знакомясь с девушками, проверял их интеллект, задавая один смешной вопрос: "Мандельштам, Кафка, Бабель и Коллонтай - кто из них женщина?" Говорит, многие смотрели в ответ, как будто по-китайски заговорил. Женился, кстати, на той, которая уверенно ответила: женщина - это бабель. За чувство юмора, наверное.)

На сегодня всё. Меня читают умные люди, но есть и те, которые уверены, что жизнь без дураков - это геноцид. Куда ж мы без них - на том и стоим...
Helgi Sharp
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06.10.2020 17:02 Ответить
володя, ти ж їм там якось вже скажи дипломатичной мовой, що досить вже відсосювать в ***** разом та окремо кожний
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06.10.2020 17:04 Ответить
дай боже розуму нічого там не говорити- тільки слухати.
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06.10.2020 17:37 Ответить
ой, зрадулька.
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07.10.2020 04:16 Ответить
 
 