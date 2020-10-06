Зеленский прибыл в Брюссель для участия в Саммите Украина-ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в город Брюссель для участия в 22-м Саммите Украина - Европейский Союз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Это будет первый двусторонний саммит Европейского Союза со страной-партнером, который пройдет в Брюсселе в традиционном "живом" формате с начала пандемии COVID-19.

Делегацию Украины на Саммите возглавляет Президент Зеленский, делегацию ЕС – Президент Европейского совета Шарль Мишель.

Лидеры обсудят приоритетные вопросы отношений Украины и Евросоюза, в частности дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углубление секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19 и дальнейшую поддержку со стороны ЕС процесса реформ в Украине. Особое внимание будет уделено ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса, а также обсуждению путей усиления координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыма и защиты прав крымчан.

На полях саммита состоится подписание ряда финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства.

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