Зеленский о саммите Украина-ЕС: Приоритетным вопросом будут санкции против России
Президент Владимир Зеленский ожидает, что на саммите Украина - Европейский Союз в Брюсселе вопрос санкций против Российской Федерации будет главным в повестке дня.
Об этом Зеленский заявил в интервью американскому изданию Politico, пишет пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
"Если говорить неформальным языком, санкции - это вопрос номер один. Поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности со стороны ЕС зависит от мощной санкционной политики, направленной против агрессии Российской Федерации...Это большая поддержка для Украины на геополитическом уровне. А она связана с экономикой. Поэтому санкции - это номер один", - заявил Зеленский.
Отметим, что на сайте Politico не приводится цитата по санкциям, только отмечается, что Украина на саммите во вторник будет просить ЕС "продолжать или даже усиливать поддержку в конфликте с Россией путем сохранения жестких санкций против Москвы и дальнейшим развитием экономических и политических связям с Киевом".
По словам Зеленского, важными вопросами саммита также будут участие Украины в вопросах разработки вакцин от коронавируса и доступ к европейским рынкам.
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Наркоман по регионам разъезжает не для пиару, а лопатой ямы на дорогах ремонтировать?!!
У тебя же в голове "война закончилась"!
Киев ввел в действие новые санкции против российских соцсетей. Соответствующее решение, https://rg.ru/2020/05/13/snbo-ukrainy-prodlil-sankcii-protiv-rossijskih-socsetej.html подготовленное Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, было оформлено в виде указа президента Украины и опубликовано в ночь с 14 на 15 мая.
Речь идет о таких сервисах, как "Mail*ru", "ВКонтакте", "Одноклассники", Яндекс. Интернет-провайдерам, согласно указу, запрещается предоставлять доступ к этим сервисам на территории Украины.