Зеленский о саммите Украина-ЕС: Приоритетным вопросом будут санкции против России

Президент Владимир Зеленский ожидает, что на саммите Украина - Европейский Союз в Брюсселе вопрос санкций против Российской Федерации будет главным в повестке дня.

Об этом Зеленский заявил в интервью американскому изданию Politico, пишет пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить неформальным языком, санкции - это вопрос номер один. Поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности со стороны ЕС зависит от мощной санкционной политики, направленной против агрессии Российской Федерации...Это большая поддержка для Украины на геополитическом уровне. А она связана с экономикой. Поэтому санкции - это номер один", - заявил Зеленский.

Отметим, что на сайте Politico не приводится цитата по санкциям, только отмечается, что Украина на саммите во вторник будет просить ЕС "продолжать или даже усиливать поддержку в конфликте с Россией путем сохранения жестких санкций против Москвы и дальнейшим развитием экономических и политических связям с Киевом".

По словам Зеленского, важными вопросами саммита также будут участие Украины в вопросах разработки вакцин от коронавируса и доступ к европейским рынкам.

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