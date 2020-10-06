Зеленський про саміт Україна-ЄС: Пріоритетним питанням будуть санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський очікує, що на саміті Україна - Європейський Союз у Брюсселі питання санкцій проти Російської Федерації буде головним на порядку денному.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю американському виданню Politico, пише пресслужба Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити неформальною мовою, санкції – це питання номер один. Підтримка нашого суверенітету й територіальної цілісності з боку ЄС залежить від потужної санкційної політики, спрямованої проти агресії Російської Федерації... Це велика підтримка для України на геополітичному рівні. А вона пов'язана з економікою. Тому санкції – це номер один", - заявив Зеленський.

Зазначимо, що на сайті Politico не наводиться цитата щодо санкцій, тільки зауважується, що Україна на саміті у вівторок буде просити ЄС "продовжувати або навіть посилювати підтримку в конфлікті з Росією шляхом збереження жорстких санкцій проти Москви і подальшого розвитку економічних і політичних зв'язків з Києвом" .

За словами Зеленського, важливими питаннями саміту також є участь України в питаннях розробки вакцин від коронавірусу і доступ до європейських ринків.

Також читайте: Зеленський про держдачу в Конча-Заспі: Для мене це просто готель, я нікуди не переїжджав