Зеленський про саміт Україна-ЄС: Пріоритетним питанням будуть санкції проти Росії
Президент Володимир Зеленський очікує, що на саміті Україна - Європейський Союз у Брюсселі питання санкцій проти Російської Федерації буде головним на порядку денному.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю американському виданню Politico, пише пресслужба Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо говорити неформальною мовою, санкції – це питання номер один. Підтримка нашого суверенітету й територіальної цілісності з боку ЄС залежить від потужної санкційної політики, спрямованої проти агресії Російської Федерації... Це велика підтримка для України на геополітичному рівні. А вона пов'язана з економікою. Тому санкції – це номер один", - заявив Зеленський.
Зазначимо, що на сайті Politico не наводиться цитата щодо санкцій, тільки зауважується, що Україна на саміті у вівторок буде просити ЄС "продовжувати або навіть посилювати підтримку в конфлікті з Росією шляхом збереження жорстких санкцій проти Москви і подальшого розвитку економічних і політичних зв'язків з Києвом" .
За словами Зеленського, важливими питаннями саміту також є участь України в питаннях розробки вакцин від коронавірусу і доступ до європейських ринків.
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Наркоман по регионам разъезжает не для пиару, а лопатой ямы на дорогах ремонтировать?!!
У тебя же в голове "война закончилась"!
Киев ввел в действие новые санкции против российских соцсетей. Соответствующее решение, https://rg.ru/2020/05/13/snbo-ukrainy-prodlil-sankcii-protiv-rossijskih-socsetej.html подготовленное Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, было оформлено в виде указа президента Украины и опубликовано в ночь с 14 на 15 мая.
Речь идет о таких сервисах, как "Mail*ru", "ВКонтакте", "Одноклассники", Яндекс. Интернет-провайдерам, согласно указу, запрещается предоставлять доступ к этим сервисам на территории Украины.