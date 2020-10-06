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Зеленський про саміт Україна-ЄС: Пріоритетним питанням будуть санкції проти Росії

Зеленський про саміт Україна-ЄС: Пріоритетним питанням будуть санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський очікує, що на саміті Україна - Європейський Союз у Брюсселі питання санкцій проти Російської Федерації буде головним на порядку денному.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю американському виданню Politico, пише пресслужба Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити неформальною мовою, санкції – це питання номер один. Підтримка нашого суверенітету й територіальної цілісності з боку ЄС залежить від потужної санкційної політики, спрямованої проти агресії Російської Федерації... Це велика підтримка для України на геополітичному рівні. А вона пов'язана з економікою. Тому санкції – це номер один", - заявив Зеленський.

Зазначимо, що на сайті Politico не наводиться цитата щодо санкцій, тільки зауважується, що Україна на саміті у вівторок буде просити ЄС "продовжувати або навіть посилювати підтримку в конфлікті з Росією шляхом збереження жорстких санкцій проти Москви і подальшого розвитку економічних і політичних зв'язків з Києвом" .

За словами Зеленського, важливими питаннями саміту також є участь України в питаннях розробки вакцин від коронавірусу і доступ до європейських ринків.

Також читайте: Зеленський про держдачу в Конча-Заспі: Для мене це просто готель, я нікуди не переїжджав

Автор: 

Брюссель (285) Зеленський Володимир (24391) саміт (800) Євросоюз (13686)


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Топ коментарі
+6
Фейк это был "вальцман", "роттердам+", торговля на крови", "договорняки с ******", "липецкая хвабрика", "опустил гривню". В результатеполучили презика - шута горохового, который увидел мир в глазах *****, наркомана, труса, четырежды уклониста, марионетку каломойши. Где снижение тарифов? Где окончание войны? Почему кумовья у власти? Почему ВВП падает с лета 2019?
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06.10.2020 10:21 Відповісти
+4
Какие санкции, наркоман?!
У тебя же в голове "война закончилась"!
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06.10.2020 10:05 Відповісти
+4
Вау!
Наркоман по регионам разъезжает не для пиару, а лопатой ямы на дорогах ремонтировать?!!
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06.10.2020 10:06 Відповісти
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А чому ж ти всюди мовчиш про санкції як риба апльод?
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06.10.2020 10:02 Відповісти
Потому что Президент Зеленский не пиарится а делает конкретные дела.
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06.10.2020 10:05 Відповісти
Вау!
Наркоман по регионам разъезжает не для пиару, а лопатой ямы на дорогах ремонтировать?!!
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06.10.2020 10:06 Відповісти
Так должен он тушить лопатой пожары и ямы на дорогах заделывать, или не должен?
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06.10.2020 10:10 Відповісти
Он должен быть там где трудно. В данном случае - не ехать в Ривне, а на луганщину.
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06.10.2020 10:17 Відповісти
Ему виднее где труднее. Куда бы он не поехал враги всё равно будут говорить что не туда.
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06.10.2020 10:23 Відповісти
Ему виднее где труднее. Куда бы он не поехал, там везде трудно становится.
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06.10.2020 10:28 Відповісти
Он должен заниматься СВОИМ делом, а не ленточки перерезать, пожары тушить или дороги ремонтировать - все это не входит в обязанности президента.
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06.10.2020 10:26 Відповісти
Видишь? Зебилам нравиться.
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06.10.2020 10:29 Відповісти
Професійний піарщик не піариться. Онехдот.
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06.10.2020 10:07 Відповісти
какає?
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06.10.2020 10:09 Відповісти
Відводить війська з української землі, заливає операції спецслужб - так, про це не піар ться. А от на дорогах, "Мріях" з вантажами для "Епіцентру" таки піариться. Нє, служивий?
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06.10.2020 10:09 Відповісти
Глупо верить всяким фейкам.
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06.10.2020 10:12 Відповісти
І що тут фейк, Хитрий Толік?
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06.10.2020 10:13 Відповісти
Всё что вы перечислили.
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06.10.2020 10:15 Відповісти
Звідки ти, Хитрий? Маю підозру, що якщо не з кацапії, де це все заперечують, то з Альфа Центавра, де цього не знають. 😊
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06.10.2020 10:17 Відповісти
Вы перечисляете интернетовские фейки. Даже враги говорят что Зеленский честный Президент и строит сильную Украину.
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06.10.2020 10:21 Відповісти
Так оце вороги і говорять! 🤣 А про розведення військ почитай на сайті того самого "чесного" президента. Про місця розведення і відстані. Там є. Чи сайт президента теж вороги модерують? 😂
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06.10.2020 10:25 Відповісти
Два месяца перемирия значит сохранённые жизни украинских воинов.Никто Украину нигде не сдавал.
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06.10.2020 10:29 Відповісти
Кацаааап! 😁 То кажеш, за три місяці там ніхто не загинув? Точно кацап! Тобі на сайт Міноборони треба! Навіть там про загиблих є. Тих, хто на стінах підірвали я і тогоодного, якого снайпер застрелив. Не паоися, Хитрий. Не той ресурс. Тут люди хоч і не хитрі, але з мізками.
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06.10.2020 10:34 Відповісти
Фейк это был "вальцман", "роттердам+", торговля на крови", "договорняки с ******", "липецкая хвабрика", "опустил гривню". В результатеполучили презика - шута горохового, который увидел мир в глазах *****, наркомана, труса, четырежды уклониста, марионетку каломойши. Где снижение тарифов? Где окончание войны? Почему кумовья у власти? Почему ВВП падает с лета 2019?
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06.10.2020 10:21 Відповісти
Ещё раз прочитайте что вы сами написали и сравните с реальными процессами и вы увидите что в первом случае вы написали правду,а во втором скопировали фейки врагов Украинского народа.
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06.10.2020 10:31 Відповісти
Ти кацапська **********. Ти ще щось тут пишеш про врагов украінского народа? У нас українців - нема такого вислову "враг народа". Ось ти і спалився кацапчику.
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06.10.2020 10:36 Відповісти
Снять хочет?
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06.10.2020 10:05 Відповісти
Так! Тому йому не подобається Мінськ, на основі якого ці санкції були введені.
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06.10.2020 10:10 Відповісти
Какие санкции, наркоман?!
У тебя же в голове "война закончилась"!
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06.10.2020 10:05 Відповісти
Хех! Воно ожідаєт. Від кого?
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06.10.2020 10:05 Відповісти
Когнітивний дисонанс у чоловіка Мінськ домовленості не подобається, а санкції проти кацапів, введені на основі цих домовленостей - подобаються.
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06.10.2020 10:06 Відповісти
Президент Украины ввел новые санкции против россии !

Зеленский о саммите Украина-ЕС: Приоритетным вопросом будут санкции против России - Цензор.НЕТ 992

Киев ввел в действие новые санкции против российских соцсетей. Соответствующее решение, https://rg.ru/2020/05/13/snbo-ukrainy-prodlil-sankcii-protiv-rossijskih-socsetej.html подготовленное Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, было оформлено в виде указа президента Украины и опубликовано в ночь с 14 на 15 мая.

Зеленский о саммите Украина-ЕС: Приоритетным вопросом будут санкции против России - Цензор.НЕТ 7725Зеленский о саммите Украина-ЕС: Приоритетным вопросом будут санкции против России - Цензор.НЕТ 7725

Речь идет о таких сервисах, как "Mail*ru", "ВКонтакте", "Одноклассники", Яндекс. Интернет-провайдерам, согласно указу, запрещается предоставлять доступ к этим сервисам на территории Украины.
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06.10.2020 10:07 Відповісти
Вова, ты тут на днях внепланово в Великобританию намылился, по настоятельной просьбе её, Британии правительства. Еще раз заостряю внимание, что визит не планировался, но будет осуществлен по настоятельному требованию правительства Великобритании. Так я имею тебе сказать, шо это жжжуууууу не спроста. Там, в высоком королевском суде города Лондона тебе уже лапти плетут. Готовь Вава ваЗЕлин, он тебе там понадобиться.
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06.10.2020 10:09 Відповісти
Санкції для росії - невелике надбання. Навіть невідомо, від чого український народ був би щасливішим - від санкцій для Росії, чи щоб Зеленський заторохтів до в`язниці. Що, від ЄС іншої користі не можна отримати з такими його ресурсами і профі? Навіть ця заява видається дурною, ослячою, одним словом.
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06.10.2020 10:13 Відповісти
Які, нафік, санкції! Нада только пєрєстать стрєлять! Ну і в очко путіну заглянути також, щоб там мір увідєть! Санкції воно якісь видумало....
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06.10.2020 10:28 Відповісти
Клоун решил "подавить" московию руками США и Евросоюза, а потом кричать "это моя заслуга, это я все сделал" они не причем.
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06.10.2020 11:04 Відповісти
Хотілося б почути, які санкціїї введе Україна проти ерефії при президенті Зеленському.
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06.10.2020 11:37 Відповісти
где зрадулька? нема.
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07.10.2020 01:57 Відповісти
 
 