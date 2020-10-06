Зеленський прибув до Брюсселя для участі в Саміті Україна-ЄС

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до міста Брюссель для участі в 22-му Саміті Україна - Європейський Союз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Це буде перший двосторонній саміт Європейського Союзу з країною-партнером, який пройде в Брюсселі в традиційному "живому" форматі з початку пандемії COVID-19.

Делегацію України на Саміті очолює Президент Зеленський, делегацію ЄС - Президент Європейської ради Шарль Мішель.

Лідери обговорять пріоритетні питання відносин України та Євросоюзу, зокрема подальші кроки щодо імплементації Угоди про асоціацію, поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС, співпрацю в контексті подолання наслідків пандемії COVID-19 і подальшу підтримку з боку ЄС процесу реформ в Україні. Особливу увагу буде приділено ситуації з безпекою на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також обговоренню шляхів посилення координації зусиль України та ЄС з метою деокупації Криму та захисту прав кримчан.

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На полях саміту відбудеться підписання низки фінансових угод між Україною і ЄС в рамках Європейського інструменту сусідства.