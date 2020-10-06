Зеленський прибув до Брюсселя для участі в Саміті Україна-ЄС
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до міста Брюссель для участі в 22-му Саміті Україна - Європейський Союз.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Це буде перший двосторонній саміт Європейського Союзу з країною-партнером, який пройде в Брюсселі в традиційному "живому" форматі з початку пандемії COVID-19.
Делегацію України на Саміті очолює Президент Зеленський, делегацію ЄС - Президент Європейської ради Шарль Мішель.
Лідери обговорять пріоритетні питання відносин України та Євросоюзу, зокрема подальші кроки щодо імплементації Угоди про асоціацію, поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС, співпрацю в контексті подолання наслідків пандемії COVID-19 і подальшу підтримку з боку ЄС процесу реформ в Україні. Особливу увагу буде приділено ситуації з безпекою на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також обговоренню шляхів посилення координації зусиль України та ЄС з метою деокупації Криму та захисту прав кримчан.
На полях саміту відбудеться підписання низки фінансових угод між Україною і ЄС в рамках Європейського інструменту сусідства.
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обнаженный и босой
выбегает клоун Зеля,
неся Мендель пред собой...
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Коли Начальник Генерального Штабу, він же головнокомандувач, генерал-лейтенант Хомчак доповідає Верховному Головнокомандувачу Зеленському про «71 один день повного і всеосяжного припинення вогню» - я розумію, що у нас немає верховного військового командування.
У нас є пройдисвіти-адвокати, з завданням відбілити невдалу угоду з дияволом.
Армія України більше не є для них «своїми». Всупереч загиблим і пораненим. Всупереч палаючим позиціям і прифронтовим містам, які тепер «не пов'язані з діями супротивника» за словами найвпливовішего політика **********. Всупереч жирної точці, яку поставив ворожий снайпер на житті бійця, і спробах командування представити загибель військових під час перемир'я в ракурсі «самі винні».
Тепер вище командування ставить завдання максимально прикрити не "свій бік», а «той бік», щоб продовжувати натягувати на глобус України свій «мирний план».
Тому режим «припинення вогню» давно перетворився на режим «приховування вогню».
А те, що починається з брехні - закінчується крахом.
Декорації ілюзорного «миру» потрібні тоді - коли необхідно прикрити кров і зраду.
Це працює, але тільки з тими, хто і так сліпий.
А ось армія все бачить. Армія відчуває реальність на своїй шкурі. І у неї виникає все більше питань.
Хоча головне питання - одне. Що далі?
Коли дияволу набридне грати, він вдарить - як завжди.
А верховні «декоратори» будуть гарячково шукати спосіб не відповісти ворогу - пояснити, чому все як і раніше «під контролем».
Хоча не сумніваюся. Ці - навіть російський танк на Хрещатику пояснять як перемогу, і частину «мирного плану».
А може - це і є план.
Але ми це рано чи пізно з'ясуємо. Коли вся ця «шобла миротворців» даватиме свідчення в суді.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1281971368810929&set=a.120871474920930&type=3 Гліб Бабіч
SHARP`s REVIEW - 06.10.2020: (сарказм - последнее прибежище оптимиста)
1 - Курс гривни к доллару обновил минимум за 32 месяца.
Не с самой хорошей новости начинаю, но при Зе-власти этого было не избежать. Как следствие, в начале 2021 года произойдёт тотальное подорожание и повышение цен на все товары. Сильнее всего подорожают коммунальные услуги. Кроме того, согласно прогнозам аналитиков, произойдёт следующий рост цен:
- электроника подорожает на 7%;
- продукты питания - на 8%;
- коммунальные услуги - на 16%;
- одежда и обувь - на 7%.
И, наконец, рост курса доллара напрямую выливается в подорожание топлива. В свою очередь, подорожание бензина отразится на конечных ценниках в магазинах.
Скажем правду: НБУ и кабмин по решению президента тянут гривну на дно. Таким способом хотят решить свои проблемы. А народу большой привет от поднятия зарплаты, которую полностью проглотит инфляция.
Этому пытались препятствовать заместители бывшего главы НБУ во главе с Рожковой, но вчера Совет НБУ объявил им недоверие и выговор. Зеленский в угоду Коломойскому устраняет тех, кто спас банк и миллиарды народных денег в 2016 году. Теперь тупо мстит и, боюсь, этот цирк закончится плохо для всех нас.
2 - Кстати, о Коломойском. Владелец нынешнего президента продолжает переводить свои медиа-активы в политические: шесть сотрудников холдинга «1+1» идут на выборы в Киевоблсовет от «Слуги народа», а возглавляет эту свору Бениных пропагандистов фейкомёт Дубинский.
Впрочем, если Зе видит мир в глазах Путина, Ермак советуется с Машей Фокиной, Коля-котлета взялся разруливать "кризис" на Донбассе, а "корабельная сосна" - наивысший комплимент женщине, стоит ли удивляться очередному оксюморону? Собственно, это их уровень, и Арахамия с Корниенко ничем не лучше Дубинского.
3 - Зеленские собрались в Британию: встретятся с Джонсоном, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.
Боже, храни Королеву, её наследников, Биг-Бен, Темзу и музей мадам Тюссо. Аминь.
4 - Для выполнения постановления о повышении окладов учителей нет средств, - Минобразования.
А как дружно большинство этих учителей бежали в 2019 году голосовать за $4000 для себя любимых! Я не злопамятный - просто я злой, и память у меня хорошая. С днём учителя, бесценные вы наши!
5 - Кравчук предлагает создать в ТКГ "совет людей" Донбасса.
Кравчук - это тот же Фокин, только хитросделанный. Все эти "советы людей" Путин вертел на одном месте. Он понимает только твёрдость и силу. Поэтому до сих пор ненавидит Порошенко, а с Зеленским играет в кошки-мышки.
6 - В Кыргызстана массовые протесты из-за результатов выборов. Захвачено здание парламента.
А где же цветы силовикам? Белорусы третий месяц ходят по стране, а бессовестные киргизы за пару часов захватили парламент и КГБ. А так разве можно было?
7 - Тем временем Тихановская хочет встретиться с Путиным и спросить у него, почему тот поддерживает Лукашенко.
Полку желающих посмотреть в глаза Путину прибыло - ничему их жизнь не учит.
есть всё же разум во вселенной
раз не выходит на контакт
8 - Российский трубоукладчик Северного потока-2 покинул Германию.
Трамп таки дожал европейцев - те непублично дали понять балалайцам, что цена достройки потока станет для них дороже, чем профиты от самого потока. Хотя это ещё не конец истории.
9 - А сам Трамп выписался из больницы и рвётся на дебаты с Байденом.
Ещё бы... Главный демократ за месяц до выборов обошёл Трампа на 10 пунктов, и трудно сказать, за счёт чего Донни сможет сократить этот разрыв. Хотя прошлые выборы продемонстрировали, что американский избиратель так же непредсказуем, как и украинский, а система выборов в США - одна из самых мудрёных в мире.
Кстати, Госдеп аннулировал американскую визу украинскому помощнику Рудольфа Джулиани Андрею Телиженко, который помогал личному адвокату Трампа собирать компру на сына Байдена. По данным СМИ, аннулирование визы произошло в связи с действиями американских властей направленных на пресечение попыток России повлиять на президентские выборы.
10 - И напоследок о весёлом. Был у меня товарищ, который знакомясь с девушками, проверял их интеллект, задавая один смешной вопрос: "Мандельштам, Кафка, Бабель и Коллонтай - кто из них женщина?" Говорит, многие смотрели в ответ, как будто по-китайски заговорил. Женился, кстати, на той, которая уверенно ответила: женщина - это бабель. За чувство юмора, наверное.)
На сегодня всё. Меня читают умные люди, но есть и те, которые уверены, что жизнь без дураков - это геноцид. Куда ж мы без них - на том и стоим...
Helgi Sharp