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У Брюсселі розпочався 22-й саміт Україна-Євросоюз. ВIДЕО

У Брюсселі розпочався 22-й саміт ЄС-Україна, який буде першим двостороннім самітом Європейського Союзу з країною-партнером, який відбудеться в Брюсселі у традиційному "живому" форматі від початку пандемії COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, початок зустрічі транслює мультимедійний портал ЄС.

Делегацію України на саміті очолює президент Зеленський, делегацію ЄС - президент Європейської ради Шарль Мішель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Брюсселі сьогодні відбудеться перший від початку пандемії двосторонній саміт Україна-ЄС

Лідери обговорять пріоритетні питання відносин України та Євросоюзу, зокрема подальші кроки щодо імплементації Угоди про асоціацію, поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС, співпрацю в контексті подолання наслідків пандемії COVID-19 і подальшу підтримку з боку ЄС процесу реформ в Україні. Особливу увагу буде приділено ситуації з безпекою на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також обговоренню шляхів посилення координації зусиль України та ЄС з метою деокупації Криму та захисту прав кримчан.

Нагадаємо, Зеленський прибув із робочим візитом до міста Брюссель для участі в 22-му саміті Україна - Європейський Союз.

Читайте також: Зеленський про саміт Україна-ЄС: Пріоритетним питанням будуть санкції проти Росії

Автор: 

Брюссель (285) Зеленський Володимир (24413) саміт (800) Євросоюз (13707)


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Научите дурня носить правильно маску. ( объясните ему где наружняя сторона , а где внутренняя)
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06.10.2020 18:17 Відповісти
Была бы моя воля, не позволил бы клоуну ехать самостоятельно на саммит в брюсель, нет никакого доверия к этому наследственному комуняке, рядом с ним должен находиться опытный,профессиональный, проукраинский политолог, иначе клоун может наговорить кучу глупостей, прийдется долго Украине отмываться.
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06.10.2020 18:22 Відповісти
Явньій успех Украиньі , Зеленскому респект !
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06.10.2020 18:37 Відповісти
Успех Зеленского в чем? В том что оно приперлось на 22-й (Карл! ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ!!!) саммит ЕС-Украина?
Так давай к успехам Зе причислим и то, что каждое утро встает солнце

И в догонку:
"После саммита в ЕС, 6-7 октября Зеленский посетит Великобританию. Визит не планировался, но будет осуществлен по настоятельному требованию правительства Великобритании. "

Но вам об этом не скажут. Догадываетесь почему?
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06.10.2020 18:46 Відповісти
Для бовдура не важливий результат саміту, цікавий він сам собі в процесі, який, за великим рахунком, не розуміє і найголовніше, за рахунок платників податків, погуляти з родиною по Брюсселю. Мамі Гимі буде чим пишатися.
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06.10.2020 18:56 Відповісти
Если кто-то не помнит, то я напомню: начало конца правления режима украинофоба петуховича, началось как раз с саммита Украина-ЕС в Вильнюсе. Я не намекаю, просто слишком много совпадений 2013-го и 2020-го
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06.10.2020 19:09 Відповісти
Симмит 22й, а Украине Евросоюза еще не видать саммитов 30 как собственнвх ушей.
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06.10.2020 21:23 Відповісти
Как это они посмели саммит без Великого кондитера проводить?!
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06.10.2020 22:10 Відповісти
 
 