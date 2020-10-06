У Брюсселі розпочався 22-й саміт Україна-Євросоюз. ВIДЕО
У Брюсселі розпочався 22-й саміт ЄС-Україна, який буде першим двостороннім самітом Європейського Союзу з країною-партнером, який відбудеться в Брюсселі у традиційному "живому" форматі від початку пандемії COVID-19.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, початок зустрічі транслює мультимедійний портал ЄС.
Делегацію України на саміті очолює президент Зеленський, делегацію ЄС - президент Європейської ради Шарль Мішель.
Лідери обговорять пріоритетні питання відносин України та Євросоюзу, зокрема подальші кроки щодо імплементації Угоди про асоціацію, поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС, співпрацю в контексті подолання наслідків пандемії COVID-19 і подальшу підтримку з боку ЄС процесу реформ в Україні. Особливу увагу буде приділено ситуації з безпекою на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також обговоренню шляхів посилення координації зусиль України та ЄС з метою деокупації Криму та захисту прав кримчан.
Нагадаємо, Зеленський прибув із робочим візитом до міста Брюссель для участі в 22-му саміті Україна - Європейський Союз.
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Так давай к успехам Зе причислим и то, что каждое утро встает солнце
И в догонку:
"После саммита в ЕС, 6-7 октября Зеленский посетит Великобританию. Визит не планировался, но будет осуществлен по настоятельному требованию правительства Великобритании. "
Но вам об этом не скажут. Догадываетесь почему?