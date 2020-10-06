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Новости Агрессия России против Украины
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Смерть солдата в воинской части: подозреваемого в избиении задержали, - военная прокуратура

Смерть солдата в воинской части: подозреваемого в избиении задержали, - военная прокуратура

Военные прокуроры задержали подозреваемого в избиении солдата воинской части Нацгвардии в Вышгороде, который впоследствии умер.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Мы осуществляем процессуальное руководство, мы являемся прокурорами в этом производстве. Из предустановленных данных, лицо ударило умершего не ногой, а рукой. На сегодня устанавливаются все обстоятельства. Задержано лицо, подозреваемое в совершении соответствующего преступления. Детали преступления устанавливаются", - заявили в пресс-службе прокуратуры.

Читайте на Цензор.НЕТ: В части Нацгвардии в Вышгороде умер солдат, родители говорят, что от побоев, - СМИ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в в/ч 3027 Национальной гвардии Украины, расположенной в Вышгороде, умер солдат. По словам родителей умершего, их сына сначала заставил отжиматься, а после ударил ногой в грудь старослужащий. У солдата оборвался тромб, и он умер.

Автор: 

дедовщина (29) смерть (9254) Военная прокуратура (933) Национальная гвардия (2169)


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Топ комментарии
+13
За совка в СА про таких старослужащих говорили "Дєд на х.уй одет". Видно що українське військо залишилось совковим разом з совковими генералами. Ну як це якийсь старослужащий заставляє віджиматись молодого солдата ? Де сержанти, офіцери, статут. Видно усім так добре, свої шкурні інтереси переважають = генерали догоджають політикам щоб дослужити і ще переслужити з 10р., комбриги, ком вч як зберегти посаду і просунутись вище, комбати, ротні, взводні аби десь грошей заробити і відбути номер. Ну а солдатіків кидають як кошенят= ротний чи взводний находять в підрозділі серед солдатів "авторитетів" (старослужащих, просто нахаб, армійських гопніків) щось їм обіцяють (відпустку, непритягнення до відповідальності) а натомість "Ти сматри здесь, шоб парядок".
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06.10.2020 21:30 Ответить
+12
Смерть солдата в воинской части: подозреваемого в избиении задержали, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 4318

співчуття невтішним батькам...
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06.10.2020 20:46 Ответить
+10
Задержали избившего? А кто будет задерживать тех, кто вовремя не вызвал скорую помощь, чтобы спасти солдата? А кто посадит тех офицеров, у которых в части убивают солдат, которые развели беспредел?
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06.10.2020 21:12 Ответить
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Задержали избившего? А кто будет задерживать тех, кто вовремя не вызвал скорую помощь, чтобы спасти солдата? А кто посадит тех офицеров, у которых в части убивают солдат, которые развели беспредел?
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06.10.2020 21:12 Ответить
За совка в СА про таких старослужащих говорили "Дєд на х.уй одет". Видно що українське військо залишилось совковим разом з совковими генералами. Ну як це якийсь старослужащий заставляє віджиматись молодого солдата ? Де сержанти, офіцери, статут. Видно усім так добре, свої шкурні інтереси переважають = генерали догоджають політикам щоб дослужити і ще переслужити з 10р., комбриги, ком вч як зберегти посаду і просунутись вище, комбати, ротні, взводні аби десь грошей заробити і відбути номер. Ну а солдатіків кидають як кошенят= ротний чи взводний находять в підрозділі серед солдатів "авторитетів" (старослужащих, просто нахаб, армійських гопніків) щось їм обіцяють (відпустку, непритягнення до відповідальності) а натомість "Ти сматри здесь, шоб парядок".
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06.10.2020 21:30 Ответить
Де сержанты?
Скорее всего это сержант и был.
Во времена моей службы - кстати в тех же самых Петровцах, только давненько уже - упор лёжа принять и вспышка с тыла это был именно сержантский дроч. Деды-рядовые ограничивались просто оплеухой, или "фанерой" в третью пуговицу. А с важным видом и командирским тоном заставить отжиматься - это явно сержант. Хотя сути сказанного вами выше это не меняет. В казарме правят сбившиеся в стайку гопники с криминальным душком. Они же и получают от командования лычки на погоны.
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06.10.2020 23:02 Ответить
https://censor.net/ru/user/397629 10000 + Вам за влучне порівняння !!! "В казарме правят сбившиеся в стайку гопники с криминальным душком." - вся суть взаємовідносин в солдатському колективі. Служив в 70х ком.взвод, намагавсь якось змінювати ситуацію - урівнював всіх в правах та обовязках, самим чистити зброю, підшиватись, прибирати, наказував. Але за цих гопніків завжди вступався хтось з начальства, ну щось таке "не нада пятна на роту, патом маладие абарзеют", також ці гопнікі щось крали для начальства, були особистими водіями.
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07.10.2020 00:02 Ответить
Смерть солдата в воинской части: подозреваемого в избиении задержали, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 4318

співчуття невтішним батькам...
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06.10.2020 20:46 Ответить
Очень печально, что в Украине солдаты погибают даже в тылу, от беспредела в воинских частях. Как теперь родители будут отпускать на службу своих детей? Зеленский, гадина, ты отвечай, главнокомандующий хренов.
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06.10.2020 21:13 Ответить
Лариса,Вы все правильно сказали о беспределах в армии. Я ЗЕ не уважаю,но дедовщина увы процветала за долго до его рождения. Я служил 68-70 годах-знаю.
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06.10.2020 21:25 Ответить
Мне без разницы что когда существововало, я пишу сейчас, в настоящем времени и требую от настоящих политиков. Не люблю жить прошлым. Пусть отвечают те кто сейчас ответственные, а не перекладывают на "папередников".
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06.10.2020 21:31 Ответить
уважаемая Лариса. в армии сейчас полнейший совок в организации и полнейший капитализм в командовании. и когда комбат, комбриг и выше, рубят бабло,то им пох.... что твориться между личным составом. виновным будет, максимум ротный, но не ивыше. а ******* будер руководить дальше
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06.10.2020 21:43 Ответить
Так ротный и должен отвечать за то что у него в роте происходит.
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06.10.2020 21:56 Ответить
Вот я и говорю, что рыба гниет с головы главнокомандующего.
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06.10.2020 22:12 Ответить
Це нацгвардія. МВС. Аваков у них головний.
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06.10.2020 22:46 Ответить
В армию на срочную берут кого словят.Нет мотивации.
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06.10.2020 21:16 Ответить
21 век уже на дворе, движемся к стандартам нато.
и тут такая дичь родом из совка.
если такие борзые, вперед на ноль в окопы
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07.10.2020 09:45 Ответить
В своїй книзі "Облом" Віктор Суворов наводить приклад, як підтримується дисципліна у військах НАТО: "Много лет спустя, оказавшись на Западе, я написал книги о советской армии, которые имели определенный успех. Потому меня приглашали в военно-учебные заведения и боевые части армий разных стран мира рассказать о советских порядках. А я, пользуясь случаем, интересовался, как обстоят дела с дисциплиной.
Оказалось, что в нормальных армиях офицер, от лейтенанта и выше, - это организатор боя. И это все. Контроль над состоянием дисциплины держат сержанты, военная полиция и военная прокуратура. Каждый солдат за свои преступления и проступки отвечает лично. По всей строгости. А другим наука."
А в нас по совковій традиції командири зацікавлені у приховуванні різних безчинств.
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28.01.2021 10:51 Ответить
 
 