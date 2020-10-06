Смерть солдата в воинской части: подозреваемого в избиении задержали, - военная прокуратура
Военные прокуроры задержали подозреваемого в избиении солдата воинской части Нацгвардии в Вышгороде, который впоследствии умер.
Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Мы осуществляем процессуальное руководство, мы являемся прокурорами в этом производстве. Из предустановленных данных, лицо ударило умершего не ногой, а рукой. На сегодня устанавливаются все обстоятельства. Задержано лицо, подозреваемое в совершении соответствующего преступления. Детали преступления устанавливаются", - заявили в пресс-службе прокуратуры.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в в/ч 3027 Национальной гвардии Украины, расположенной в Вышгороде, умер солдат. По словам родителей умершего, их сына сначала заставил отжиматься, а после ударил ногой в грудь старослужащий. У солдата оборвался тромб, и он умер.
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Скорее всего это сержант и был.
Во времена моей службы - кстати в тех же самых Петровцах, только давненько уже - упор лёжа принять и вспышка с тыла это был именно сержантский дроч. Деды-рядовые ограничивались просто оплеухой, или "фанерой" в третью пуговицу. А с важным видом и командирским тоном заставить отжиматься - это явно сержант. Хотя сути сказанного вами выше это не меняет. В казарме правят сбившиеся в стайку гопники с криминальным душком. Они же и получают от командования лычки на погоны.
співчуття невтішним батькам...
и тут такая дичь родом из совка.
если такие борзые, вперед на ноль в окопы
Оказалось, что в нормальных армиях офицер, от лейтенанта и выше, - это организатор боя. И это все. Контроль над состоянием дисциплины держат сержанты, военная полиция и военная прокуратура. Каждый солдат за свои преступления и проступки отвечает лично. По всей строгости. А другим наука."
А в нас по совковій традиції командири зацікавлені у приховуванні різних безчинств.