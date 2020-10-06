Смерть солдата в воинской части: подозреваемого в избиении задержали, - военная прокуратура

Военные прокуроры задержали подозреваемого в избиении солдата воинской части Нацгвардии в Вышгороде, который впоследствии умер.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Мы осуществляем процессуальное руководство, мы являемся прокурорами в этом производстве. Из предустановленных данных, лицо ударило умершего не ногой, а рукой. На сегодня устанавливаются все обстоятельства. Задержано лицо, подозреваемое в совершении соответствующего преступления. Детали преступления устанавливаются", - заявили в пресс-службе прокуратуры.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в в/ч 3027 Национальной гвардии Украины, расположенной в Вышгороде, умер солдат. По словам родителей умершего, их сына сначала заставил отжиматься, а после ударил ногой в грудь старослужащий. У солдата оборвался тромб, и он умер.