Зеленский наградил еврокомиссара Шефчовича орденом Ярослава Мудрого

В Брюсселе президент Владимир Зеленский вручил вице-президенту Европейской комиссии по вопросам межинституционных отношений Марошу Шефчовичу орден князя Ярослава Мудрого II степени.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "В соответствии с указом Президента, Марош Шефчович награжден за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность.



"Я знаю, как вы любите Украину, как вы много для нас сделали. Мы вас благодарим за постоянную поддержку. Вы вложили много своего труда, сил и времени во время переговоров с Российской Федерацией, чтобы решить политику безопасности энергетическую ситуацию не только для Украины, но и для всей Европы", - сказал Глава Украинского государства.



Марош Шефчович поблагодарил Владимира Зеленского за награду.



"У вас есть причины для гордости. Я убежден, что они будут множиться благодаря мощному сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом", - отметил вице-президент Еврокомиссии".

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