Зеленский наградил еврокомиссара Шефчовича орденом Ярослава Мудрого
В Брюсселе президент Владимир Зеленский вручил вице-президенту Европейской комиссии по вопросам межинституционных отношений Марошу Шефчовичу орден князя Ярослава Мудрого II степени.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "В соответствии с указом Президента, Марош Шефчович награжден за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность.
"Я знаю, как вы любите Украину, как вы много для нас сделали. Мы вас благодарим за постоянную поддержку. Вы вложили много своего труда, сил и времени во время переговоров с Российской Федерацией, чтобы решить политику безопасности энергетическую ситуацию не только для Украины, но и для всей Европы", - сказал Глава Украинского государства.
Марош Шефчович поблагодарил Владимира Зеленского за награду.
"У вас есть причины для гордости. Я убежден, что они будут множиться благодаря мощному сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом", - отметил вице-президент Еврокомиссии".
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ну это как на это посмотреть, как то выпускника мацквы же надо отблагодорит, поверь - зелённая сопля любой орден унизит прсвоивая всем комунистам.
but left the university after one year in order to pursue a degree in https://en.wikipedia.org/wiki/Russia Russia at https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_State_Institute_of_International_Relations Moscow State Institute of International Relations , where he studied from 1985 to 1990.
Именно поэтому он проиграл выборы президента в Словакии Зюзане Чапутовой, представительнице Европейского выбора страны
...борзой щенок нынче дорог...
Савок невмирущий...
По брежневски, счас в наморднике, засссоосал??
))
дайте ему крутой айкосик, пускай попыхтит, может зуд награждений пройдет.
я смотрю и.о. президента, зеленая шмаркля, разошелся не на шутку. так скоро ордена в стране закончатся.