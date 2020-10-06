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Зеленский наградил еврокомиссара Шефчовича орденом Ярослава Мудрого

В Брюсселе президент Владимир Зеленский вручил вице-президенту Европейской комиссии по вопросам межинституционных отношений Марошу Шефчовичу орден князя Ярослава Мудрого II степени.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "В соответствии с указом Президента, Марош Шефчович награжден за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность.

"Я знаю, как вы любите Украину, как вы много для нас сделали. Мы вас благодарим за постоянную поддержку. Вы вложили много своего труда, сил и времени во время переговоров с Российской Федерацией, чтобы решить политику безопасности энергетическую ситуацию не только для Украины, но и для всей Европы", - сказал Глава Украинского государства.

Марош Шефчович поблагодарил Владимира Зеленского за награду.

"У вас есть причины для гордости. Я убежден, что они будут множиться благодаря мощному сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом", - отметил вице-президент Еврокомиссии".

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Зеленский наградил еврокомиссара Шефчовича орденом Ярослава Мудрого 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) награда (1819) Шефчович Марош (108)


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Топ комментарии
+16
идиот.
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06.10.2020 23:30 Ответить
+9
Зеленський нагородив єврокомісара Мароша Шефчовича орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 2173
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07.10.2020 00:09 Ответить
+7
Так трогательно, прям до слёз. Но европейцы даже с орденами всё равно не отстанут со своим глупым вопросом : "шо там по обещанным реформам"?
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06.10.2020 23:30 Ответить
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Це тобі не допоможе.
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06.10.2020 23:30 Ответить
In June 1987, Šefčovič became a candidate for membership in the https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Czechoslovakia Communist Party of Czechoslovakia

ну это как на это посмотреть, как то выпускника мацквы же надо отблагодорит, поверь - зелённая сопля любой орден унизит прсвоивая всем комунистам.
but left the university after one year in order to pursue a degree in https://en.wikipedia.org/wiki/Russia Russia at https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_State_Institute_of_International_Relations Moscow State Institute of International Relations , where he studied from 1985 to 1990.
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06.10.2020 23:46 Ответить
Да, Шефчович , словак , выпускник МГИМО , то есть завербован кгб
Именно поэтому он проиграл выборы президента в Словакии Зюзане Чапутовой, представительнице Европейского выбора страны
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07.10.2020 00:02 Ответить
Зеленський нагородив єврокомісара Мароша Шефчовича орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 5717
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07.10.2020 00:04 Ответить
идиот.
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06.10.2020 23:30 Ответить
один другова поблагодорили, поздравили, наградили и .... и всё.
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06.10.2020 23:49 Ответить
Так трогательно, прям до слёз. Но европейцы даже с орденами всё равно не отстанут со своим глупым вопросом : "шо там по обещанным реформам"?
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06.10.2020 23:30 Ответить
ОООО,ну это ООООО,это Вам не это ,это ОООООООО тута надобно понимать всю глубину наших глубин .............
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06.10.2020 23:31 Ответить
Ще один мідальки почав роздавати. Хто там ще не орденоносець?
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06.10.2020 23:31 Ответить
Зеленський нагородив єврокомісара Мароша Шефчовича орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 2485
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07.10.2020 00:03 Ответить
Лучше бы колпак с бубенцами подарил!
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06.10.2020 23:31 Ответить
Мильйон дай мильйон
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06.10.2020 23:35 Ответить
...ЗЄмоніка як порноактриса з усіх сторін готова приймати!
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06.10.2020 23:38 Ответить
Цікаво, як то отримувати орден Ярослава Мудрого з рук ідіота.
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06.10.2020 23:36 Ответить
😂
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07.10.2020 00:03 Ответить
Что за совок награждать кого-то в зарубежных поездках ?
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06.10.2020 23:38 Ответить
Це ще не совок. Справжній совок буде коли ЗЄ собі присвоїть такий орден.
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06.10.2020 23:41 Ответить
Тю... "совок" наступить коли мертвечук "повісить" блазню Героя України...
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07.10.2020 08:30 Ответить
Поправка: «Героя россії».
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07.10.2020 13:53 Ответить
Какой грубый подхалимаш
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06.10.2020 23:39 Ответить
Совковое жлобство.
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06.10.2020 23:42 Ответить
Туск, Юнкер,Вейоніс, Коморовський розумію. За що Шефчовичу? За вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України - згідно указу Зе президента. Де? Покажіть.
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06.10.2020 23:42 Ответить
Зеленский наградил еврокомиссара Шефчовича орденом Ярослава Мудрого
...борзой щенок нынче дорог...
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06.10.2020 23:44 Ответить
Та мабудь Шефчович однієї з ЗЕ нації.
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07.10.2020 14:34 Ответить
Вооо,, мляяяя....
Савок невмирущий...
По брежневски, счас в наморднике, засссоосал??
))
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06.10.2020 23:50 Ответить
дебил зелёный превратил госнаграды в ничто...
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06.10.2020 23:50 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден князя Ярослава Мудрого V ст. (https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 27 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 ) - «за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18] . Це нагородження викликало бурхливу реакцію серед політиків і громадськостіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-19 [19] .
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06.10.2020 23:53 Ответить
Це про охендовського, славного підрахуя.
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06.10.2020 23:55 Ответить
Зеленський нагородив єврокомісара Мароша Шефчовича орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 5475
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06.10.2020 23:59 Ответить
Так то ще кучма.
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07.10.2020 00:08 Ответить
превратил в "бабе цветы а детям мороженное"
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07.10.2020 00:42 Ответить
Орденом новгородского князя, который отказался платить налоги отцу Владимиру в Киев, а потом и взял столицу приступом, используя наёмное войско варягов? А другого ордена не нашлось?
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06.10.2020 23:52 Ответить
Лучше бы наградил Украину собственной отставкой.
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06.10.2020 23:53 Ответить
Ох и крепко в гробу подкинулся Я. Мудрый!
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06.10.2020 23:53 Ответить
Зеленський нагородив єврокомісара Мароша Шефчовича орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 2173
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07.10.2020 00:09 Ответить
а кто знает- такие награждения на вывозе норм?
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07.10.2020 00:40 Ответить
А этот все цяцьки раздает. !!!
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07.10.2020 07:27 Ответить
шо, опять вава кого то наградил?
дайте ему крутой айкосик, пускай попыхтит, может зуд награждений пройдет.
я смотрю и.о. президента, зеленая шмаркля, разошелся не на шутку. так скоро ордена в стране закончатся.
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07.10.2020 10:34 Ответить
Теперь с " банкомата" будут ордена сыпаться )
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07.10.2020 11:29 Ответить
 
 