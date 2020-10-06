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Зеленський нагородив єврокомісара Мароша Шефчовича орденом Ярослава Мудрого

У Брюсселі президент України Володимир Зеленський вручив віцепрезиденту Європейської комісії з питань міжінституційних відносин Марошу Шевчовичу орден князя Ярослава Мудрого II ступеня.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

У повідомленні наголошується: "Відповідно до указу президента, Мароша Шевчовича нагороджено за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність.

"Я знаю, як ви любите Україну, як ви багато для нас зробили. Ми вам дякуємо за постійну підтримку. Ви вклали багато своєї праці, сил та часу під час переговорів з Російською Федерацією, щоб вирішити безпекову енергетичну ситуацію не тільки для України, але й для всієї Європи", – сказав глава Української держави.

Марош Шевчович подякував Володимиру Зеленському за нагороду.

"У вас є причини для гордості. Я переконаний, що вони будуть множитися завдяки потужній співпраці між Україною та Європейським Союзом", – наголосив віцепрезидент Єврокомісії.

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Зеленський нагородив єврокомісара Мароша Шефчовича орденом Ярослава Мудрого 01

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) нагорода (1280) Шефчович Марош (183)


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Топ коментарі
+16
идиот.
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06.10.2020 23:30 Відповісти
+9
Зеленський нагородив єврокомісара Мароша Шефчовича орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 2173
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07.10.2020 00:09 Відповісти
+7
Так трогательно, прям до слёз. Но европейцы даже с орденами всё равно не отстанут со своим глупым вопросом : "шо там по обещанным реформам"?
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06.10.2020 23:30 Відповісти
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06.10.2020 23:30 Відповісти
In June 1987, Šefčovič became a candidate for membership in the https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Czechoslovakia Communist Party of Czechoslovakia

ну это как на это посмотреть, как то выпускника мацквы же надо отблагодорит, поверь - зелённая сопля любой орден унизит прсвоивая всем комунистам.
but left the university after one year in order to pursue a degree in https://en.wikipedia.org/wiki/Russia Russia at https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_State_Institute_of_International_Relations Moscow State Institute of International Relations , where he studied from 1985 to 1990.
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06.10.2020 23:46 Відповісти
Да, Шефчович , словак , выпускник МГИМО , то есть завербован кгб
Именно поэтому он проиграл выборы президента в Словакии Зюзане Чапутовой, представительнице Европейского выбора страны
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07.10.2020 00:02 Відповісти
Зеленський нагородив єврокомісара Мароша Шефчовича орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 5717
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07.10.2020 00:04 Відповісти
идиот.
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06.10.2020 23:30 Відповісти
один другова поблагодорили, поздравили, наградили и .... и всё.
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06.10.2020 23:49 Відповісти
Так трогательно, прям до слёз. Но европейцы даже с орденами всё равно не отстанут со своим глупым вопросом : "шо там по обещанным реформам"?
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06.10.2020 23:30 Відповісти
ОООО,ну это ООООО,это Вам не это ,это ОООООООО тута надобно понимать всю глубину наших глубин .............
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06.10.2020 23:31 Відповісти
Ще один мідальки почав роздавати. Хто там ще не орденоносець?
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06.10.2020 23:31 Відповісти
Зеленський нагородив єврокомісара Мароша Шефчовича орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 2485
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07.10.2020 00:03 Відповісти
Лучше бы колпак с бубенцами подарил!
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06.10.2020 23:31 Відповісти
Мильйон дай мильйон
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06.10.2020 23:35 Відповісти
...ЗЄмоніка як порноактриса з усіх сторін готова приймати!
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06.10.2020 23:38 Відповісти
Цікаво, як то отримувати орден Ярослава Мудрого з рук ідіота.
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06.10.2020 23:36 Відповісти
😂
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07.10.2020 00:03 Відповісти
Что за совок награждать кого-то в зарубежных поездках ?
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06.10.2020 23:38 Відповісти
Це ще не совок. Справжній совок буде коли ЗЄ собі присвоїть такий орден.
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06.10.2020 23:41 Відповісти
Тю... "совок" наступить коли мертвечук "повісить" блазню Героя України...
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07.10.2020 08:30 Відповісти
Поправка: «Героя россії».
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07.10.2020 13:53 Відповісти
Какой грубый подхалимаш
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06.10.2020 23:39 Відповісти
Совковое жлобство.
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06.10.2020 23:42 Відповісти
Туск, Юнкер,Вейоніс, Коморовський розумію. За що Шефчовичу? За вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України - згідно указу Зе президента. Де? Покажіть.
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06.10.2020 23:42 Відповісти
Зеленский наградил еврокомиссара Шефчовича орденом Ярослава Мудрого
...борзой щенок нынче дорог...
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06.10.2020 23:44 Відповісти
Та мабудь Шефчович однієї з ЗЕ нації.
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07.10.2020 14:34 Відповісти
Вооо,, мляяяя....
Савок невмирущий...
По брежневски, счас в наморднике, засссоосал??
))
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06.10.2020 23:50 Відповісти
дебил зелёный превратил госнаграды в ничто...
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06.10.2020 23:50 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден князя Ярослава Мудрого V ст. (https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 27 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 ) - «за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18] . Це нагородження викликало бурхливу реакцію серед політиків і громадськостіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-19 [19] .
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06.10.2020 23:53 Відповісти
Це про охендовського, славного підрахуя.
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06.10.2020 23:55 Відповісти
Зеленський нагородив єврокомісара Мароша Шефчовича орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 5475
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06.10.2020 23:59 Відповісти
Так то ще кучма.
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07.10.2020 00:08 Відповісти
превратил в "бабе цветы а детям мороженное"
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07.10.2020 00:42 Відповісти
Орденом новгородского князя, который отказался платить налоги отцу Владимиру в Киев, а потом и взял столицу приступом, используя наёмное войско варягов? А другого ордена не нашлось?
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06.10.2020 23:52 Відповісти
Лучше бы наградил Украину собственной отставкой.
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06.10.2020 23:53 Відповісти
Ох и крепко в гробу подкинулся Я. Мудрый!
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06.10.2020 23:53 Відповісти
Зеленський нагородив єврокомісара Мароша Шефчовича орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 2173
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07.10.2020 00:09 Відповісти
а кто знает- такие награждения на вывозе норм?
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07.10.2020 00:40 Відповісти
А этот все цяцьки раздает. !!!
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07.10.2020 07:27 Відповісти
шо, опять вава кого то наградил?
дайте ему крутой айкосик, пускай попыхтит, может зуд награждений пройдет.
я смотрю и.о. президента, зеленая шмаркля, разошелся не на шутку. так скоро ордена в стране закончатся.
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07.10.2020 10:34 Відповісти
Теперь с " банкомата" будут ордена сыпаться )
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07.10.2020 11:29 Відповісти
 
 