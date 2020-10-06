Зеленський нагородив єврокомісара Мароша Шефчовича орденом Ярослава Мудрого
У Брюсселі президент України Володимир Зеленський вручив віцепрезиденту Європейської комісії з питань міжінституційних відносин Марошу Шевчовичу орден князя Ярослава Мудрого II ступеня.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.
У повідомленні наголошується: "Відповідно до указу президента, Мароша Шевчовича нагороджено за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність.
"Я знаю, як ви любите Україну, як ви багато для нас зробили. Ми вам дякуємо за постійну підтримку. Ви вклали багато своєї праці, сил та часу під час переговорів з Російською Федерацією, щоб вирішити безпекову енергетичну ситуацію не тільки для України, але й для всієї Європи", – сказав глава Української держави.
Марош Шевчович подякував Володимиру Зеленському за нагороду.
"У вас є причини для гордості. Я переконаний, що вони будуть множитися завдяки потужній співпраці між Україною та Європейським Союзом", – наголосив віцепрезидент Єврокомісії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну это как на это посмотреть, как то выпускника мацквы же надо отблагодорит, поверь - зелённая сопля любой орден унизит прсвоивая всем комунистам.
but left the university after one year in order to pursue a degree in https://en.wikipedia.org/wiki/Russia Russia at https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_State_Institute_of_International_Relations Moscow State Institute of International Relations , where he studied from 1985 to 1990.
Именно поэтому он проиграл выборы президента в Словакии Зюзане Чапутовой, представительнице Европейского выбора страны
...борзой щенок нынче дорог...
Савок невмирущий...
По брежневски, счас в наморднике, засссоосал??
))
дайте ему крутой айкосик, пускай попыхтит, может зуд награждений пройдет.
я смотрю и.о. президента, зеленая шмаркля, разошелся не на шутку. так скоро ордена в стране закончатся.