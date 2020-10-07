"Нафтогаз" призвал власти устранить правовые коллизии относительно его деятельности

Правительство должно устранить законодательные коллизии относительно деятельности "Нафтогаза Украины", которые аудиторы считают нарушениями в компании.

Об этом сообщается на странице "Нафтогаза" в Facebook, который отреагировал на распространенные СМИ якобы результаты аудита компании, проведенного Госаудитслужбой.

В "Нафтогазе" отметили, что Госаудитслужба официально опровергла распространенную СМИ информацию о результатах аудита "Нафтогаза", назвав ее не соответствующей действительности.

А также обратили внимание, что вопрос устранения существующих законодательных коллизий, в частности относительно отчетности "Нафтогаза", является компетенцией правительства и парламента.

"Формальные проблемы с отчетностью есть. И причина такой ситуации - противоречия, заложенные в 2018 году тогдашним правительством о деятельности "Нафтогаза". Нынешнему, которое получило это наследство, придется решать накопившиеся проблемы. Так, в первую очередь именно правительство должно решить эти законодательные коллизии. Например, украинский закон требует, чтобы мы соблюдали международные стандарты отчетности и начисляли резерв на сомнительную задолженность, а с другой стороны - аудиторы ставят нам это в нарушение ", - отмечается в сообщении "Нафтогаза".

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили, что ревизоры Госаудитслужбы по результатам проведенного аудита якобы нашли недостатки и нарушения в работе "Нафтогаза", которые привели к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн.