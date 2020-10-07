УКР
"Нафтогаз" закликав владу усунути правові колізії щодо його діяльності

"Нафтогаз" закликав владу усунути правові колізії щодо його діяльності

Уряд має усунути законодавчі колізії щодо діяльності "Нафтогазу України", які аудитори закидають компанії як порушення.

Про це повідомляється на сторінці "Нафтогазу" у Facebook, який відреагував на поширені ЗМІ нібито результати аудиту компанії, проведеного Держаудитслужбою.

В "Нафтогазі" зазначили, що Держаудитслужба офіційно спростувала поширену ЗМІ інформацію щодо результатів аудиту "Нафтогазу", назвавши її такою, що не відповідає дійсності.

А також звернули увагу, що питання усунення існуючих законодавчих колізій, зокрема стосовно звітності "Нафтогазу", є компетенцією уряду та парламенту.

"Формальні проблеми зі звітністю є. І причина такої ситуації - протиріччя, закладені в 2018 році тодішнім урядом щодо діяльності "Нафтогазу". Нинішньому, який отримав цю спадщину, доведеться вирішувати накопичені проблеми. Так, насамперед саме уряд має вирішити ці законодавчі колізії. Наприклад, український закон вимагає, щоб ми дотримувалися міжнародних стандартів звітності та нараховували резерв на сумнівну заборгованість, а з іншого боку - аудитори ставлять нам це в порушення", - зазначається в повідомленні "Нафтогазу".

Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомили, що ревізори Держаудитслужби за результатами проведеного аудиту нібито знайшли недоліки та порушення у роботі "Нафтогазу", що призвели до прямих втрат компанії на суму понад 75 млрд грн.

аудит (576) Нафтогаз (4465)
Зелена ВластЬ спеціалізується, виключно, на ліквідації прибутковості компаній.
07.10.2020 10:16 Відповісти
Ликвидировать этот рассадник коррупции.
07.10.2020 10:18 Відповісти
і Кобєлєва на довічне утримання в відреставрованому Малюською спецізоляторі.
07.10.2020 10:40 Відповісти
Як це жити без прокладочок? Земля, надра належать народу шоле?
07.10.2020 11:08 Відповісти
 
 