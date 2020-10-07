РУС
Новости
13 559 71

Президентом НАНУ избран Анатолий Загородний

Новым президентом Национальной академии наук Украины стал Анатолий Глебович Загородний.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке научный сотрудник академии Антон Сененко.

Он отметил: "Анатолий Загородний - новый глава Национальной академии наук Украины.
637 избирателей.

634 бюллетеня выявлены в урнах.

Гончарук - 3

Загородний - 426

Комиссаренко - 68

Семиноженко - 130

Против всех - 2

Недействительны - 5".

Автор: 

НАН Украины (198) Загородний Анатолий (6)
Топ комментарии
+20
Фізик - це добре. Я боявся, аби не обрали якогось видатного коміка чи поп-співака
07.10.2020 18:35 Ответить
+19
Ну хоч не ригіанал Семиноженко...
07.10.2020 18:36 Ответить
+13
А че не папа пианиста?
07.10.2020 18:47 Ответить
Анатолію Глібовичу, РЕСПЕКТ !
Фізики, рулять !

07.10.2020 18:34 Ответить
А че не папа пианиста?
07.10.2020 18:47 Ответить
Сынуля скомпрометировал папу
07.10.2020 18:52 Ответить
Одразу видно поціновувача науки у цій гілці... Ви проффесор чи окодємєг?
07.10.2020 19:16 Ответить
Можна узнати, де такі самородки водяться? Яке ваше утворення? Челябінське ПТУ?))
07.10.2020 19:24 Ответить
Именно! Лишнехромосомного набутылочника сразу видно по риторике
07.10.2020 21:33 Ответить
Есть общее правило: той кто учит, тот и науку развивает. В Украине оно жестоко нарушено. Академия наук -- сплошные рыги. Патон был открыто пророссийским. И там таких советскиз пенсионеров, разрушивших науку в Украине, много.
07.10.2020 21:50 Ответить
Он своим фанатам водит по губам. "Петябобики" ничего от него как бы и не ждут, поэтому им поводить по губам не получится.
07.10.2020 19:24 Ответить
Блін! Ну, де ти раніше був?
07.10.2020 20:41 Ответить
З усіх кандидатів, що були, він найкращий. Вболівав на нього. Я і сам фізик. Дуже не хотілося Семиноженка (його на початку 2000-х називали в Академії Дванадцятияйченко), він ще тоді хотів підсидіти Патона і роздерибанити Академію. Патон все ж таки не допустив серйозного роздерибанювання. Риг ще той.
показать весь комментарий
07.10.2020 19:00 Ответить
Риг ще той - це Семиноженко.
07.10.2020 19:02 Ответить
Сегодня на подъезд налепили эту мразь - семиноженко. В горсовет гнида кучмовская рвется(или в мэры - не дочитал, от рыла перекоробило, сволочь себя лет на 15 моложе изобразил на фото - старый прием для быдла) - быдлохарьков.
07.10.2020 19:11 Ответить
Видно що академіки. Треба було називати шестикуйченко
07.10.2020 19:29 Ответить
Його називали Семижопенко за його хитрожопість.
08.10.2020 03:46 Ответить
Фізик - це добре. Я боявся, аби не обрали якогось видатного коміка чи поп-співака
07.10.2020 18:35 Ответить
як 21.04.2019.
07.10.2020 18:47 Ответить
Ну хоч не ригіанал Семиноженко...
07.10.2020 18:36 Ответить
По голосованию видно, что среди ученых Украины все таки 73% - это умные люди. ( в отличии от населения )
показать весь комментарий
07.10.2020 18:59 Ответить
Я взагалі є прихильником того, щоб майбутнє України визначали наукова та творча інтелігеція, ну і ще АТОвці і волонтери - і все!
07.10.2020 19:17 Ответить
Ну и был бы тот же Ишак на троне.
07.10.2020 19:47 Ответить
Навряд чи - подивіться, кого підтримувала інтелігенція в 2019... Хтось за Петю був, хтось за Юлю, хтось за Вакарчука, хтось за націоналістів, але ніхто не підтримав Зе!

Навпаки, перед президентськими виборами представники інтелігенції з різними поглядами разом підписали звернення із закликом не голосувати за Зе!
07.10.2020 19:51 Ответить
та сколько той тилигенции? А вот "сонечки" строевым маршем прошагали на избирательные участки и дали жару.
07.10.2020 19:54 Ответить
А треба не за: «Петю, Юлю, Вакарчука, «націоналістів», чи, проти Зеленського», а за Україну, Армію, Мову, Віру, Демократію, НАТО.
Передайте інтелигенції.
07.10.2020 20:48 Ответить
каце, шоколад, пишеться через літеру о.
07.10.2020 23:23 Ответить
Семен Семкин - атовец. Арахамия - волонтер
07.10.2020 20:18 Ответить
Ну таких все ж меншість, можна і серед інтелігенції якого-небудь совка типу Толочка відкопати...
07.10.2020 20:23 Ответить
Арахамия вор и международный жулик. На волонтерке он тоже здорово наворовался поверь - заведовал горюче-смазочными материалами
Ну а Насиння - тот просто раненый в жопу аферист на зарплате у бабушки бени
07.10.2020 21:35 Ответить
Самый лучший на сегодня выбор для НАНУ
07.10.2020 18:54 Ответить
Как в этом списке мог Гончарук оказаться? У него Земле 15к лет, к нему Яхве по ночам заходит...
07.10.2020 18:55 Ответить
Чогось я думав, що після скандалу він сам зніме свою кандидатуру. Ну і отримав свою хвилину слави - три голоса, мабуть від таких як він сам.
07.10.2020 19:06 Ответить
15к лет? А как же он объясняет динозавров? Или это всё - происки масонов?
07.10.2020 19:48 Ответить
Рептилоїди кості домашніх тварин завезли - ну що тут не ясно?)))
07.10.2020 19:51 Ответить
Бог создал, а потом облажался: Ковчег спроектировал и чертежи Ною передал, а предварительно проверить, войдут ли туда динозавры, забыл.
07.10.2020 20:03 Ответить
Мало того, масоны уголь и газ с нефтью глубоко под землю запихали...
07.10.2020 21:03 Ответить
хороший вибір! тож бажаю успіхів
07.10.2020 19:09 Ответить
А у нас шо, 600 академиков? И укаждого какой нибудь НИИФИГА, на который тратятся деньги налогоплательщиков? Да, нужно финансировать фундаментальную науку, но это уж точно не 600 штук академиков. Для начала, как в РФ передать ВСЮ недвижимость в фонд держмайна. А то единственным коммерческим доходом "академиков"-доходы от сдачи в аренду помещений и земел Захребетники.
07.10.2020 19:17 Ответить
Прибуток не є прямою задачею Академії. Це не кіоск шаурми

Ааадемія має бути найвищим дорадчим і всезнаючим (або спроможна розібратися) органом для держави. Ну і звичайно рухати науку
07.10.2020 19:38 Ответить
Не надо пионерских лозунгов. Даже по уровню вашей аргументации понятно, что все это стадо узколобых "окодемиков"-паразитов, надо изрядно почистить. И я написал с чего начать. Забрать право паразитировать на собственности. Напрямую, минуя всякие ададемии околовсяческих наук финансировать фундаментальные исследования. Всех остальных -в пампасы, зарабатывать наукой на жизнь. И ни копейки из бюджета. Вот тогда и посмотрим,кто из этой шоблы бездельников академик.
07.10.2020 19:57 Ответить
Просвітіть будь ласка, як можна заробити гроші на літературознавстві чи там етнології?
07.10.2020 20:03 Ответить
Никак. Это тоже надо финансировать. Как и многое другое. Но! 1. Напрямую, минуя "академии". 2. Потратить силы на аудит того-чем они занимаются? 3. Забрать право распоряжатся недвижимостью. У нас после СССР единственным хорошо отработанным результатом деятельности всех академий и институтов есть фин результат по сдаче в аренду имущества и земель. Вот в чем "преуспели" академики всех форматов, так это в получении взяток за ареду. Мы и дальше будем с этим мирится?
07.10.2020 20:12 Ответить
а откуда у тебя столько средств на финансирование?
07.10.2020 20:54 Ответить
?
07.10.2020 22:26 Ответить
ну, кто даст средства? Если у тебя нет, то наверно бюджет страны?
07.10.2020 23:33 Ответить
Напрямую це як? Зе-клоуни будуть вирішувати, кого фінансувати?
08.10.2020 09:21 Ответить
Не пиши чушь. Все это и так финансируется из бюджета. И клоунами или не клоунами не важно в данном случае. Только сейчас это все проходит чере прокладки-академии отраслевых наук. С оргомными зданиями в центре, с многочисленной челядью, автомобилями... Но главное-с правом распоряжаться ЗЕМЛЕЙ в центре города,площадями многочисленных интитутов и хозяйств! Это имеет отношение к научной деятельности?
08.10.2020 09:58 Ответить
При чому тут отраслєвиє акадємії?
Мова про НАН.
А отраслєвиє, то дійсно клуб по інтересах.

ДержБюджет держбюджетом, але хто буде вирішувати і вибирати достойних для фінансування?
І хто замість академії має розпоряджатися її майном і землями? Хоча і розтягнуто вже багато, але академія дуже ласий шматок для всіх бариг і клоунів
09.10.2020 00:52 Ответить
Вот про НАН в первую очередь-сократить по самые помидоры. Денег на содержание из бюджета не давать. Если ты не в состонии усвоить все написанное об лишении всяких академий правом распоряжатся имуществом-перечитай, может и не раз.
09.10.2020 08:29 Ответить
Там і так залишилось три каліки...і ті однією ногою в могилі...як і вся академія.
Потерпіть ще трохи, скоро на 100% будемо банановою республікою.
І може вас призначать роспоряджатися чужим майном)
09.10.2020 23:50 Ответить
Ага, три каліки. То,то Арсенюка расстреляли за научные исследования. Землей академики воротили налево и направо, все никак барыши не могли поделить. А наука.. нафик им наука. Тут бабло косить-непререкосить.
10.10.2020 08:54 Ответить
Голосують не тільки академіки, але ще й член-кори та іноземні члени НАНУ.
07.10.2020 20:18 Ответить
Это как то меняет суть мною написанного?
07.10.2020 20:26 Ответить
Це відповідь на перше питання - "А у нас шо, 600 академиков?"
07.10.2020 20:37 Ответить
А, сразу полегчало..
07.10.2020 20:43 Ответить
Молодой, 69 лет всего.
07.10.2020 19:24 Ответить
З усіх кандидатів - наймолодший.
07.10.2020 20:13 Ответить
Ну, тож був не кастінг на Pornhub.
07.10.2020 20:50 Ответить
я слушал его выступление. Если дико повезет - Академия будет спасена.
07.10.2020 20:55 Ответить
Семиноженко - это песец! 130 (!) голосов за хитросделанного рыга.
07.10.2020 21:02 Ответить
Добре, що не ригоанал семиноженко або маразматик гончарук.
07.10.2020 21:37 Ответить
Боже, какие на Х* академики?? нигде такого совка уже в мире нет!!!
В мире профессура защищается по иностр. публикациям с высоким индексом цитирования, и.Хирша, иностр. выступлениями, получениями грантов на науку и тп
А наши дебилы что делают?? где их иностр. публикации в ланцетах? гранты? выступления?? унылое говно, сосущее кровь на пустое место из державы.
Липовые защиты, докторские. Введите систему оценивания профессоров как в Европе, и у вас из 600 академиков останется, в лучшем случае 6!
07.10.2020 22:59 Ответить
а ты разве читаешь научные журналы?
07.10.2020 23:45 Ответить
https://censor.net/ru/user/394766

Прибуток не є прямою задачею Академії. Це не кіоск шаурми=========================================================================
Ну вот как объяснить примитивному быдлу, что в 100% капиталистической стране США в науку, которая называется фундаментальной и которая с точки зрения простого желудочно думающего гражданина абсолютно бесполезна, госбюджет и частный бизнес вкладывает астрономические по суммам инвестиции. Стоит только посмотреть на грандиозные сложнейшие астрономические приборы (оптические телескопы, радиотелескопы и интерферометры). Орбитальный телескоп Хабл обошелся налогоплательщикам с учетом ремонтов на орбите около 1,8 млрд. дол.. Он позволил заглянуть на край Вселенной, при его помощи совершена масса открытий, но быдлу это пох - для него главное вкусно выпить, хорошо закусить, порыгать и опохмелиться на утро.
07.10.2020 23:00 Ответить
а ты значит не ешь, не пьешь и живешь в гнезде
07.10.2020 23:35 Ответить
и водитель троллейбуса или рабочий на стройке для тебя быдло
07.10.2020 23:36 Ответить
Якщо робітник хочe багато грошeй віддавати на тeлeскопи, то він нe бидло.
08.10.2020 01:43 Ответить
за все життя не чув, щоб хтось з можновладцыв дарував на науку.
08.10.2020 08:44 Ответить
Радий за Гончарука з його захмарним результатом. Знаю його особисто. Шарлатан з комуністів. Інтриган і барига. Пройдисвіт.
07.10.2020 23:42 Ответить
 
 