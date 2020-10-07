Президентом НАНУ обрано Анатолія Загороднього
Новим президентом Національної академії наук України став Анатолій Глібович Загородній.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці науковий співробітник академії Антон Сененко.
Він зазначив: "Анатолій Загородній - новий голова Національної академії наук України.
637 виборців.
634 бюлетені виявлено в урнах.
Гончарук - 3
Загородній - 426
Комісаренко - 68
Семиноженко - 130
Проти всіх - 2
Недійсні - 5".
Фізики, рулять !
Навпаки, перед президентськими виборами представники інтелігенції з різними поглядами разом підписали звернення із закликом не голосувати за Зе!
Передайте інтелигенції.
Ну а Насиння - тот просто раненый в жопу аферист на зарплате у бабушки бени
Ааадемія має бути найвищим дорадчим і всезнаючим (або спроможна розібратися) органом для держави. Ну і звичайно рухати науку
Мова про НАН.
А отраслєвиє, то дійсно клуб по інтересах.
ДержБюджет держбюджетом, але хто буде вирішувати і вибирати достойних для фінансування?
І хто замість академії має розпоряджатися її майном і землями? Хоча і розтягнуто вже багато, але академія дуже ласий шматок для всіх бариг і клоунів
Потерпіть ще трохи, скоро на 100% будемо банановою республікою.
І може вас призначать роспоряджатися чужим майном)
В мире профессура защищается по иностр. публикациям с высоким индексом цитирования, и.Хирша, иностр. выступлениями, получениями грантов на науку и тп
А наши дебилы что делают?? где их иностр. публикации в ланцетах? гранты? выступления?? унылое говно, сосущее кровь на пустое место из державы.
Липовые защиты, докторские. Введите систему оценивания профессоров как в Европе, и у вас из 600 академиков останется, в лучшем случае 6!
Прибуток не є прямою задачею Академії. Це не кіоск шаурми=========================================================================
Ну вот как объяснить примитивному быдлу, что в 100% капиталистической стране США в науку, которая называется фундаментальной и которая с точки зрения простого желудочно думающего гражданина абсолютно бесполезна, госбюджет и частный бизнес вкладывает астрономические по суммам инвестиции. Стоит только посмотреть на грандиозные сложнейшие астрономические приборы (оптические телескопы, радиотелескопы и интерферометры). Орбитальный телескоп Хабл обошелся налогоплательщикам с учетом ремонтов на орбите около 1,8 млрд. дол.. Он позволил заглянуть на край Вселенной, при его помощи совершена масса открытий, но быдлу это пох - для него главное вкусно выпить, хорошо закусить, порыгать и опохмелиться на утро.