УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4825 відвідувачів онлайн
Новини
13 560 71

Президентом НАНУ обрано Анатолія Загороднього

Президентом НАНУ обрано Анатолія Загороднього

Новим президентом Національної академії наук України став Анатолій Глібович Загородній.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці науковий співробітник академії Антон Сененко.

Він зазначив: "Анатолій Загородній - новий голова Національної академії наук України.

637 виборців.

634 бюлетені виявлено в урнах.

Читайте також: До вченого Інституту фізики Сененка, який виступає проти Шкарлета, прийшов "на розмову" представник СБУ

Гончарук - 3

Загородній - 426

Комісаренко - 68

Семиноженко - 130

Проти всіх - 2

Недійсні - 5".

Автор: 

НАН України (157) Загородній Анатолій (5)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Фізик - це добре. Я боявся, аби не обрали якогось видатного коміка чи поп-співака
показати весь коментар
07.10.2020 18:35 Відповісти
+19
Ну хоч не ригіанал Семиноженко...
показати весь коментар
07.10.2020 18:36 Відповісти
+13
А че не папа пианиста?
показати весь коментар
07.10.2020 18:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Анатолію Глібовичу, РЕСПЕКТ !
Фізики, рулять !

показати весь коментар
07.10.2020 18:34 Відповісти
А че не папа пианиста?
показати весь коментар
07.10.2020 18:47 Відповісти
Сынуля скомпрометировал папу
показати весь коментар
07.10.2020 18:52 Відповісти
Одразу видно поціновувача науки у цій гілці... Ви проффесор чи окодємєг?
показати весь коментар
07.10.2020 19:16 Відповісти
Можна узнати, де такі самородки водяться? Яке ваше утворення? Челябінське ПТУ?))
показати весь коментар
07.10.2020 19:24 Відповісти
Именно! Лишнехромосомного набутылочника сразу видно по риторике
показати весь коментар
07.10.2020 21:33 Відповісти
Есть общее правило: той кто учит, тот и науку развивает. В Украине оно жестоко нарушено. Академия наук -- сплошные рыги. Патон был открыто пророссийским. И там таких советскиз пенсионеров, разрушивших науку в Украине, много.
показати весь коментар
07.10.2020 21:50 Відповісти
Он своим фанатам водит по губам. "Петябобики" ничего от него как бы и не ждут, поэтому им поводить по губам не получится.
показати весь коментар
07.10.2020 19:24 Відповісти
Блін! Ну, де ти раніше був?
показати весь коментар
07.10.2020 20:41 Відповісти
З усіх кандидатів, що були, він найкращий. Вболівав на нього. Я і сам фізик. Дуже не хотілося Семиноженка (його на початку 2000-х називали в Академії Дванадцятияйченко), він ще тоді хотів підсидіти Патона і роздерибанити Академію. Патон все ж таки не допустив серйозного роздерибанювання. Риг ще той.
показати весь коментар
07.10.2020 19:00 Відповісти
Риг ще той - це Семиноженко.
показати весь коментар
07.10.2020 19:02 Відповісти
Сегодня на подъезд налепили эту мразь - семиноженко. В горсовет гнида кучмовская рвется(или в мэры - не дочитал, от рыла перекоробило, сволочь себя лет на 15 моложе изобразил на фото - старый прием для быдла) - быдлохарьков.
показати весь коментар
07.10.2020 19:11 Відповісти
Видно що академіки. Треба було називати шестикуйченко
показати весь коментар
07.10.2020 19:29 Відповісти
Його називали Семижопенко за його хитрожопість.
показати весь коментар
08.10.2020 03:46 Відповісти
Фізик - це добре. Я боявся, аби не обрали якогось видатного коміка чи поп-співака
показати весь коментар
07.10.2020 18:35 Відповісти
як 21.04.2019.
показати весь коментар
07.10.2020 18:47 Відповісти
Ну хоч не ригіанал Семиноженко...
показати весь коментар
07.10.2020 18:36 Відповісти
По голосованию видно, что среди ученых Украины все таки 73% - это умные люди. ( в отличии от населения )
показати весь коментар
07.10.2020 18:59 Відповісти
Я взагалі є прихильником того, щоб майбутнє України визначали наукова та творча інтелігеція, ну і ще АТОвці і волонтери - і все!
показати весь коментар
07.10.2020 19:17 Відповісти
Ну и был бы тот же Ишак на троне.
показати весь коментар
07.10.2020 19:47 Відповісти
Навряд чи - подивіться, кого підтримувала інтелігенція в 2019... Хтось за Петю був, хтось за Юлю, хтось за Вакарчука, хтось за націоналістів, але ніхто не підтримав Зе!

Навпаки, перед президентськими виборами представники інтелігенції з різними поглядами разом підписали звернення із закликом не голосувати за Зе!
показати весь коментар
07.10.2020 19:51 Відповісти
та сколько той тилигенции? А вот "сонечки" строевым маршем прошагали на избирательные участки и дали жару.
показати весь коментар
07.10.2020 19:54 Відповісти
А треба не за: «Петю, Юлю, Вакарчука, «націоналістів», чи, проти Зеленського», а за Україну, Армію, Мову, Віру, Демократію, НАТО.
Передайте інтелигенції.
показати весь коментар
07.10.2020 20:48 Відповісти
каце, шоколад, пишеться через літеру о.
показати весь коментар
07.10.2020 23:23 Відповісти
Семен Семкин - атовец. Арахамия - волонтер
показати весь коментар
07.10.2020 20:18 Відповісти
Ну таких все ж меншість, можна і серед інтелігенції якого-небудь совка типу Толочка відкопати...
показати весь коментар
07.10.2020 20:23 Відповісти
Арахамия вор и международный жулик. На волонтерке он тоже здорово наворовался поверь - заведовал горюче-смазочными материалами
Ну а Насиння - тот просто раненый в жопу аферист на зарплате у бабушки бени
показати весь коментар
07.10.2020 21:35 Відповісти
Самый лучший на сегодня выбор для НАНУ
показати весь коментар
07.10.2020 18:54 Відповісти
Как в этом списке мог Гончарук оказаться? У него Земле 15к лет, к нему Яхве по ночам заходит...
показати весь коментар
07.10.2020 18:55 Відповісти
Чогось я думав, що після скандалу він сам зніме свою кандидатуру. Ну і отримав свою хвилину слави - три голоса, мабуть від таких як він сам.
показати весь коментар
07.10.2020 19:06 Відповісти
15к лет? А как же он объясняет динозавров? Или это всё - происки масонов?
показати весь коментар
07.10.2020 19:48 Відповісти
Рептилоїди кості домашніх тварин завезли - ну що тут не ясно?)))
показати весь коментар
07.10.2020 19:51 Відповісти
Бог создал, а потом облажался: Ковчег спроектировал и чертежи Ною передал, а предварительно проверить, войдут ли туда динозавры, забыл.
показати весь коментар
07.10.2020 20:03 Відповісти
Мало того, масоны уголь и газ с нефтью глубоко под землю запихали...
показати весь коментар
07.10.2020 21:03 Відповісти
хороший вибір! тож бажаю успіхів
показати весь коментар
07.10.2020 19:09 Відповісти
А у нас шо, 600 академиков? И укаждого какой нибудь НИИФИГА, на который тратятся деньги налогоплательщиков? Да, нужно финансировать фундаментальную науку, но это уж точно не 600 штук академиков. Для начала, как в РФ передать ВСЮ недвижимость в фонд держмайна. А то единственным коммерческим доходом "академиков"-доходы от сдачи в аренду помещений и земел Захребетники.
показати весь коментар
07.10.2020 19:17 Відповісти
Прибуток не є прямою задачею Академії. Це не кіоск шаурми

Ааадемія має бути найвищим дорадчим і всезнаючим (або спроможна розібратися) органом для держави. Ну і звичайно рухати науку
показати весь коментар
07.10.2020 19:38 Відповісти
Не надо пионерских лозунгов. Даже по уровню вашей аргументации понятно, что все это стадо узколобых "окодемиков"-паразитов, надо изрядно почистить. И я написал с чего начать. Забрать право паразитировать на собственности. Напрямую, минуя всякие ададемии околовсяческих наук финансировать фундаментальные исследования. Всех остальных -в пампасы, зарабатывать наукой на жизнь. И ни копейки из бюджета. Вот тогда и посмотрим,кто из этой шоблы бездельников академик.
показати весь коментар
07.10.2020 19:57 Відповісти
Просвітіть будь ласка, як можна заробити гроші на літературознавстві чи там етнології?
показати весь коментар
07.10.2020 20:03 Відповісти
Никак. Это тоже надо финансировать. Как и многое другое. Но! 1. Напрямую, минуя "академии". 2. Потратить силы на аудит того-чем они занимаются? 3. Забрать право распоряжатся недвижимостью. У нас после СССР единственным хорошо отработанным результатом деятельности всех академий и институтов есть фин результат по сдаче в аренду имущества и земель. Вот в чем "преуспели" академики всех форматов, так это в получении взяток за ареду. Мы и дальше будем с этим мирится?
показати весь коментар
07.10.2020 20:12 Відповісти
а откуда у тебя столько средств на финансирование?
показати весь коментар
07.10.2020 20:54 Відповісти
?
показати весь коментар
07.10.2020 22:26 Відповісти
ну, кто даст средства? Если у тебя нет, то наверно бюджет страны?
показати весь коментар
07.10.2020 23:33 Відповісти
Напрямую це як? Зе-клоуни будуть вирішувати, кого фінансувати?
показати весь коментар
08.10.2020 09:21 Відповісти
Не пиши чушь. Все это и так финансируется из бюджета. И клоунами или не клоунами не важно в данном случае. Только сейчас это все проходит чере прокладки-академии отраслевых наук. С оргомными зданиями в центре, с многочисленной челядью, автомобилями... Но главное-с правом распоряжаться ЗЕМЛЕЙ в центре города,площадями многочисленных интитутов и хозяйств! Это имеет отношение к научной деятельности?
показати весь коментар
08.10.2020 09:58 Відповісти
При чому тут отраслєвиє акадємії?
Мова про НАН.
А отраслєвиє, то дійсно клуб по інтересах.

ДержБюджет держбюджетом, але хто буде вирішувати і вибирати достойних для фінансування?
І хто замість академії має розпоряджатися її майном і землями? Хоча і розтягнуто вже багато, але академія дуже ласий шматок для всіх бариг і клоунів
показати весь коментар
09.10.2020 00:52 Відповісти
Вот про НАН в первую очередь-сократить по самые помидоры. Денег на содержание из бюджета не давать. Если ты не в состонии усвоить все написанное об лишении всяких академий правом распоряжатся имуществом-перечитай, может и не раз.
показати весь коментар
09.10.2020 08:29 Відповісти
Там і так залишилось три каліки...і ті однією ногою в могилі...як і вся академія.
Потерпіть ще трохи, скоро на 100% будемо банановою республікою.
І може вас призначать роспоряджатися чужим майном)
показати весь коментар
09.10.2020 23:50 Відповісти
Ага, три каліки. То,то Арсенюка расстреляли за научные исследования. Землей академики воротили налево и направо, все никак барыши не могли поделить. А наука.. нафик им наука. Тут бабло косить-непререкосить.
показати весь коментар
10.10.2020 08:54 Відповісти
Голосують не тільки академіки, але ще й член-кори та іноземні члени НАНУ.
показати весь коментар
07.10.2020 20:18 Відповісти
Это как то меняет суть мною написанного?
показати весь коментар
07.10.2020 20:26 Відповісти
Це відповідь на перше питання - "А у нас шо, 600 академиков?"
показати весь коментар
07.10.2020 20:37 Відповісти
А, сразу полегчало..
показати весь коментар
07.10.2020 20:43 Відповісти
Молодой, 69 лет всего.
показати весь коментар
07.10.2020 19:24 Відповісти
З усіх кандидатів - наймолодший.
показати весь коментар
07.10.2020 20:13 Відповісти
Ну, тож був не кастінг на Pornhub.
показати весь коментар
07.10.2020 20:50 Відповісти
я слушал его выступление. Если дико повезет - Академия будет спасена.
показати весь коментар
07.10.2020 20:55 Відповісти
Семиноженко - это песец! 130 (!) голосов за хитросделанного рыга.
показати весь коментар
07.10.2020 21:02 Відповісти
Добре, що не ригоанал семиноженко або маразматик гончарук.
показати весь коментар
07.10.2020 21:37 Відповісти
Боже, какие на Х* академики?? нигде такого совка уже в мире нет!!!
В мире профессура защищается по иностр. публикациям с высоким индексом цитирования, и.Хирша, иностр. выступлениями, получениями грантов на науку и тп
А наши дебилы что делают?? где их иностр. публикации в ланцетах? гранты? выступления?? унылое говно, сосущее кровь на пустое место из державы.
Липовые защиты, докторские. Введите систему оценивания профессоров как в Европе, и у вас из 600 академиков останется, в лучшем случае 6!
показати весь коментар
07.10.2020 22:59 Відповісти
а ты разве читаешь научные журналы?
показати весь коментар
07.10.2020 23:45 Відповісти
https://censor.net/ru/user/394766

Прибуток не є прямою задачею Академії. Це не кіоск шаурми=========================================================================
Ну вот как объяснить примитивному быдлу, что в 100% капиталистической стране США в науку, которая называется фундаментальной и которая с точки зрения простого желудочно думающего гражданина абсолютно бесполезна, госбюджет и частный бизнес вкладывает астрономические по суммам инвестиции. Стоит только посмотреть на грандиозные сложнейшие астрономические приборы (оптические телескопы, радиотелескопы и интерферометры). Орбитальный телескоп Хабл обошелся налогоплательщикам с учетом ремонтов на орбите около 1,8 млрд. дол.. Он позволил заглянуть на край Вселенной, при его помощи совершена масса открытий, но быдлу это пох - для него главное вкусно выпить, хорошо закусить, порыгать и опохмелиться на утро.
показати весь коментар
07.10.2020 23:00 Відповісти
а ты значит не ешь, не пьешь и живешь в гнезде
показати весь коментар
07.10.2020 23:35 Відповісти
и водитель троллейбуса или рабочий на стройке для тебя быдло
показати весь коментар
07.10.2020 23:36 Відповісти
Якщо робітник хочe багато грошeй віддавати на тeлeскопи, то він нe бидло.
показати весь коментар
08.10.2020 01:43 Відповісти
за все життя не чув, щоб хтось з можновладцыв дарував на науку.
показати весь коментар
08.10.2020 08:44 Відповісти
Радий за Гончарука з його захмарним результатом. Знаю його особисто. Шарлатан з комуністів. Інтриган і барига. Пройдисвіт.
показати весь коментар
07.10.2020 23:42 Відповісти
 
 