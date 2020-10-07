СБУ разоблачила двух иностранцев при попытке создания ячейки международной террористической группировки неонацистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины пресекла попытку создания в нашем государстве ячейки международной неонацистской группировки, которая причастна к совершению в разных странах мира террористических проявлений на расовой почве с использованием самодельных взрывных устройств.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили двух иностранных граждан, прибывших в Украину для привлечения местных жителей в ряды экстремистов. Свою противоправную деятельность иностранцы осуществляли в Киеве, Харькове и Львове.
Они также подготовили видеоролик, в котором пропагандировали идеи неонацизма и призвали граждан к совершению особо тяжких преступлений, в том числе убийств и терактов. Для распространения этого видео представители группировки привлекли участников специализированных сообществ в соцсетях.
Установлено, что иностранцы пытались поступить в одно из украинских военных подразделений для получения боевого опыта, который представители группировки планировали использовать в противоправной деятельности.
Сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задокументировали все попытки международных экстремистов создать свой "филиал" в нашей стране.
Службой безопасности Украины на основании положений Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" вынесено решение о принудительном возвращении вербовщиков в страну происхождения с последующим запретом въезда в Украину сроком три года".
