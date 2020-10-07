РУС
СБУ разоблачила двух иностранцев при попытке создания ячейки международной террористической группировки неонацистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины пресекла попытку создания в нашем государстве ячейки международной неонацистской группировки, которая причастна к совершению в разных странах мира террористических проявлений на расовой почве с использованием самодельных взрывных устройств.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили двух иностранных граждан, прибывших в Украину для привлечения местных жителей в ряды экстремистов. Свою противоправную деятельность иностранцы осуществляли в Киеве, Харькове и Львове.

Они также подготовили видеоролик, в котором пропагандировали идеи неонацизма и призвали граждан к совершению особо тяжких преступлений, в том числе убийств и терактов. Для распространения этого видео представители группировки привлекли участников специализированных сообществ в соцсетях.

Установлено, что иностранцы пытались поступить в одно из украинских военных подразделений для получения боевого опыта, который представители группировки планировали использовать в противоправной деятельности.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задокументировали все попытки международных экстремистов создать свой "филиал" в нашей стране.

Службой безопасности Украины на основании положений Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" вынесено решение о принудительном возвращении вербовщиков в страну происхождения с последующим запретом въезда в Украину сроком три года".

СБУ разоблачила двух иностранцев при попытке создания ячейки международной террористической группировки неонацистов 01

СБУ разоблачила двух иностранцев при попытке создания ячейки международной террористической группировки неонацистов 02

СБУ разоблачила двух иностранцев при попытке создания ячейки международной террористической группировки неонацистов 03

Автор: 

СБУ (20431) неонацизм (78) экстремизм (146)
+9
У Громадській раді при Міноборони знайшли сепаратиста із "Миротворця"

https://sprotyv.org/u-gromadskij-radi-pry-minoborony-znajshly-separatysta-iz-myrotvortsya/?fbclid=IwAR0M1qy3BP4ghnjvgMSn5Nx7l6vj5DSenlgi3jwh-Zd_baPMoLnxiSU58cw

СБУ разоблачила двух иностранцев при попытке создания ячейки международной террористической группировки неонацистов - Цензор.НЕТ 326
07.10.2020 20:47 Ответить
+7
СБУ разоблачила двух иностранцев при попытке создания ячейки международной террористической группировки неонацистов - Цензор.НЕТ 4240
07.10.2020 20:34 Ответить
+6
Яка країна? Нарасєя?
07.10.2020 20:33 Ответить
Та отпустите их они из за карантина страну перепутали.
07.10.2020 20:32 Ответить
Та то файні хлопи. Їх треба відпустити. Пресуйте краще ЛГБТ.
07.10.2020 20:32 Ответить
Чухня какая то.
07.10.2020 20:32 Ответить
Яка країна? Нарасєя?
07.10.2020 20:33 Ответить
СБУ разоблачила двух иностранцев при попытке создания ячейки международной террористической группировки неонацистов - Цензор.НЕТ 4240
07.10.2020 20:34 Ответить
СБУ разоблачила двух иностранцев при попытке создания ячейки международной террористической группировки неонацистов - Цензор.НЕТ 1402
07.10.2020 20:44 Ответить
выдать по взрывчатке и на маскву, скажете, ведь не даром, москва, спаленная пожаром, Французам отдана?
07.10.2020 20:37 Ответить
вступайте у партію лаптєскрєпніков-зігомьотов!
слава *****!
07.10.2020 20:44 Ответить
Лучше бы хоть одного рашиста поймали.А эти ,что вам плохого сделали?
07.10.2020 20:54 Ответить
кацапські вилупки і почітатєлі *****...
07.10.2020 20:54 Ответить
Докази? Нема звісно, як і мізків.
07.10.2020 21:00 Ответить
Шото мне эти фоточки в исполнении СБУ больше кацапскую пропаганду образца 2014-2015 напоминают.
07.10.2020 21:11 Ответить
******* маячнею.Зараз в тренді кричати за нацистів.Он навіть в США є організація антіфа.Та й всюди до влади в світі приходять комуняки.А щодо расизму,то він буде завжди.Поїдьте в Швецію,в місто Мальме і скоріше за все,ви станете расистом.А ще раси і народи не рівні і ніколи не будуть рівні.
07.10.2020 21:16 Ответить
Українців ******* в расизмі звинувачувати.Хоча саме українців вбивали за етнос.
07.10.2020 21:17 Ответить
Ті, хто вбивав, ті і звинувачують.
07.10.2020 21:23 Ответить
https://censor.net/ru/user/394174 Якщо ви маєте на увазі москалів,то не тільки вони.
07.10.2020 21:39 Ответить
Заметил одну закономерность, когда на цензоре сообщают о каких-то там "иностранцах", то в 95 случаях из 100 речь идет о расеянах.
07.10.2020 21:23 Ответить
Черно-белые маски - Антифу поймали?
07.10.2020 21:31 Ответить
"... с последующим запретом въезда в Украину сроком три года..."

Хтось може пояснити , чому в'їзд ( так само як і тим хто нелегально відвідував Крим) заборонено на 3 роки, а не навічно?
07.10.2020 22:05 Ответить
Задєржана мєждународная банда расістов-нєонацістов.
Шоп сойті за мєстних, вони вимазалися зубной пастой. На том і погорєлі. )))

СБУ викрила двох іноземців під час спроби створення осередку міжнародного терористичного угруповання неонацистів - Цензор.НЕТ 6113
07.10.2020 22:19 Ответить
И шо теперь партию неонациста-педофила - шария, запретят в Украине?!
07.10.2020 22:34 Ответить
Може то IRA? Наче білі, але я щось не чув аби на ерефії неонацисти вибухи чинили.
08.10.2020 09:20 Ответить
 
 