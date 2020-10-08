Судья ВАКС продолжает угрожать адвокатам, - пресс-служба Мартыненко

У Мартыненко указали, что "председательствующая Федорак сделала всех участников этого дела заложниками собственного предвзятого и эмоционального отношения.

Судья ВАКС Леся Федорак угрожает уголовной ответственностью адвокатам в так называемом "деле Мартыненко", а обвиняемых лишила надежды на справедливое правосудие.

Об этом заявила пресс-служба экс-депутата Николая Мартыненко, сообщает УНИАН.

Пресс-служба отметила, что "коллегия ВАКС в составе судей Федорак, Маслова и Строгого обратилась к Председателю Высшего совета правосудия и Генеральному прокурору - судьи прямо запугивают адвокатов привлечением к уголовной ответственности. Это обращение обвиняемые и сторона защиты рассматривают как способ уклонения указанных судей от собственной дисциплинарной и уголовной ответственности за вопиющие нарушения Уголовно-процессуального кодекса. Ведь сторона защиты использовала законные полномочия по обжалованию в правовом поле и в предусмотренные законом органы нарушенного права на защиту. Председательствующая Федорак сотни раз в судебных заседаниях рекомендовала обжаловать ее действия в ВРП и ГБР. Аудиозаписи не горят и на них это зафиксировано".

У Мартыненко заявили, что "сторона защиты воспользовалась этими рекомендациями и своим правом в крайнем случае - когда председательствующая начала угрожать изменением меры пресечения обвиняемым, безосновательно инициировала дисциплинарное производство в отношении группы адвокатов. Последние вынуждены были выйти из процесса и обвиняемые остались без качественной профессиональной защиты".

"Дошло до полного абсурда: законную работу адвокатов коллегия судей во главе с Федорак назвала "давлением и вмешательством в работу суда". Более того, "тройка" судей обвинила участников дела в якобы причастности ко взрыву на парковке в закрытом дворе ВАКС. То есть, из адвокатов лепят еще и террористов, хотя эта территория находится под охраной ВАКС и к ней имеют доступ только работники суда. Но мы направляем обращение в Нацполицию Украины с просьбой расследовать случай, связанный со взрывом. Мы готовы дать показания, чтобы как можно быстрее установить истину и опровергнуть клевету в отношении обвиняемых и защиты", - говорится в сообщении пресс-службы.

У Мартыненко указали, что "председательствующая Федорак сделала всех участников этого дела заложниками собственного предвзятого и эмоционального отношения. А теперь мы увидели "ноу-хау" в мировой практике: судья ведет информационную и юридическую войну против участников дела. Разве после этого можно рассчитывать на справедливое решение? К сожалению, в исполнении Федорак мы видим очень "кривое правосудие", которое дискредитирует новый суд".







